²¬ÅÄ·ë¼Â¡¡¡Ö¤Í¤¨¤ä¤ó¡×¤ÈÊé¤¦46ºÐ½÷Í¥¤Ï¡Ä¡¡ÃçÎÉ¤·2S¤Ç¡Ö¤´¤Ã¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¤«¤Ã¤Á¤ç¤¤¤¤¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î²¬ÅÄ·ë¼Â¡Ê25¡Ë¤¬7Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡²¬ÅÄ¤Ï¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤Ë¡Ö¤Í¤¨¤ä¤ó¤È¹ç´Ö¤Ë¥ª¥à¥é¥¤¥¹¿©¤Ù¤¿¡£¤º¤Ã¤È¾Ð¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¹¬¤»¤À¤Ã¤¿¡¡¤´¤Ã¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¤«¤Ã¤Á¤ç¤¤¤¤¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢½÷Í¥¤Îº´Æ£¿ÎÈþ¡Ê46¡Ë¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£
¡¡¡Ö·Î¸Å¤Î»þ¤â¡¢¥µ¥ó¥É¥¤¥Ã¥Áºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¡¡¤ª¼Çµï¤âÄ°¤¤¤¿¤é¤º¤Ã¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ÆËÜÅö¤ËÍ¥¤·¤¤¤ó¤À¤è¤¦¤Õ¤Õ¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡¡²¬ÅÄ¤Èº´Æ£¤Ï¸½ºß¸ø±éÃæ¤ÎÉñÂæ¡ÖîÍ¤¤¤É¤ìÅ·»È¡×¤Ç¶¦±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£