¡ÚËÉÈÈ¥«¥á¥é¡Û¤¢¤ë¤È°Â¿´¤Ê¿Í¤¬Ìó8³ä¡¡ÉÔ²÷¤È´¶¤¸¤ë¿Í¤ÎÍýÍ³¤Ï¡©
ALSOK³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÅìµþÅÔ¹Á¶è¡Ë¤Ï¡¢¤³¤Î¤Û¤É¡ÖÂè3²ó ËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Ë´Ø¤¹¤ë°Õ¼±Ä´ºº¡×¤Î·ë²Ì¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£Æ±Ä´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ËÉÈÈ¥«¥á¥é¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ç¡Ö°Â¿´¡×¤È´¶¤¸¤ë¿Í¤¬Ìó8³ä¤Ë¾å¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤Ï¡¢ËÉÈÈ¥«¥á¥é¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¡ÖÉÔ²÷¡×¤À¤È´¶¤¸¤ëÍýÍ³¤Ë¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ËÉÈÈ¥«¥á¥é¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¡ÖÉÔ²÷¡×¤È´¶¤¸¤ëÍýÍ³¤Ï¡©¡ÊÄ´ºº·ë²Ì¤ò¸«¤ë¡Ë
Ä´ºº¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Î20Âå¡Á70Âå°Ê¾å¤ÎÃË½÷600¿Í¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ¡¢2025Ç¯7·î¤Ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Ä´ºº¤Î·ë²Ì¡¢Á´ÂÎ¤Î78.0%¤¬¡ÖÉáÃÊ¤ÎÀ¸³è¤ÎÃæ¤ÇËÉÈÈ¥«¥á¥é¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×¤È²óÅú¡£¤½¤Î¤¦¤Á¤Î43.0¡ó¤¬¡Ö5Ç¯Á°¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¡¢ËÉÈÈ¥«¥á¥é¤¬Áý¤¨¤¿¡×¤È²óÅú¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡¢¡ÖËÉÈÈ¥«¥á¥é¤¬ÀßÃÖ¤·¤Æ¤¢¤ë¤³¤È¤Ç°Â¿´¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¤«¡×¤È¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö°Â¿´¤È´¶¤¸¤ë¡×¤Ï82.2%¡£°ìÊý¡¢¡ÖÉÔ²÷¤Ë´¶¤¸¤ë¡×¡Ê15.0%¡Ë¤ÈÅú¤¨¤¿¿Í¤Î¤¦¤Á¤Î67.4¡ó¤Ï¡Ö°Â¿´¤È´¶¤¸¤ë¡×¤ÈÅú¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢ÉÔ²÷¤À¤È´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¤â°Â¿´´¶¤ò³Ð¤¨¤ë¤È¤¤¤¦Ê£»¨¤Ê´¶¾ð¤ò»ý¤Ä¿Í¤â¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ËÉÈÈ¥«¥á¥é¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¡Ö¡É°Â¿´¡É¤È´¶¤¸¤ëÍýÍ³¡×¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÈÈºá¤ÎÍÞ»ß¤Ë¤Ê¤ë¡×¡Ê74.0%¡Ë¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¯¡¢¼¡¤¤¤Ç¡Ö»ö·ï¤ÎÁá´ü²ò·è¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡×¡Ê53.8%¡Ë¡¢¡Ö¼ÂºÝ¤ËÈÈ¿ÍÂáÊá¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÊóÆ»¤ò¸«¤¿¡×¡Ê39.8%¡Ë¤¬Â³¤¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢¡Ö¡ÉÉÔ²÷¡É¤È´¶¤¸¤ëÍýÍ³¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö´Æ»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤ë¡×¡Ê50.0%¡Ë¤ä¡Ö¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¤ò¿¯³²¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤ë¡×¡Ê45.6%¡Ë¡¢¡ÖËÉÈÈ¥«¥á¥é¤ÎÏ¿²è¥Ç¡¼¥¿¤¬Î®½Ð¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¡Ê43.3¡ó¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿°Õ¸«¤¬¾å°Ì¤Ëµó¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºÇ¸å¤Ë¡¢¡ÖËÉÈÈ¥«¥á¥é¤ÎÀßÃÖ¾õ¶·¡¦°Õ¸þ¡×¤ò¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö³°ÊÉ¤ËÀßÃÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤¿³ä¹ç¤Ï¡¢¸Í·ú¤Æ½»Âð¤Ç8.0¡ó¡¢½¸¹ç½»Âð¤Ç13.8¡ó¡£°ìÊý¡¢¡Ö¸½ºß¤ÏÀßÃÖ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¤¤¤º¤ìÀßÃÖ¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÅú¤¨¤¿³ä¹ç¤Ï¡¢¸¼´ØÀè¤¬25.7%¡¢³°ÊÉ¤¬23.0%¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡ÖËÉÈÈ¥«¥á¥é¤òÀßÃÖ¤·¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³¡×¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¡Ö²¿¤«¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤Î¾Úµò¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¡×¡Ê34.8%¡Ë¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¯¡¢¼¡¤¤¤Ç¡ÖÈï³²¤òÌ¤Á³¤ËËÉ¤°¤¿¤á¡×¡Ê25.5%¡Ë¡¢¡ÖÊóÆ»¤ò¸«¤ÆÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¿¤á¡×¡Ê18.6%¡Ë¤¬Â³¤¤Þ¤·¤¿¡£