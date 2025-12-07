¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¥É¥¥Ã¤È¤¹¤ë¼Ì¿¿¤Ç¤â¤¢¤ë¤Í¡×29ºÐ¿Íµ¤¥¢¥ÊàÂçÃÀ¥µ³èá¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡Ö¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¡ÖÀ°¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¡©¡×
¼ñÌ£¤Ï¥µ¥¦¥Ê¤È¥é¡¼¥á¥ó¿©¤ÙÊâ¤
¡¡TBS¤Î¼Ä¸¶ÍüºÚ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬¡¢¥µ¥¦¥ÊÀìÌç»¨»ï¤Î¼èºà¤Çà¥µ³è¥·¥ç¥Ã¥Èá¤òÈäÏª¤·ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¥µ¥¦¥Ê¹¥¤¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¼Ä¸¶¥¢¥Ê¤Ï¡¢3ÆüÈ¯Çä¤Î¡ÖSAUNA BROS.Vol.11¡×¤Î¼èºà¤Ç¿ÀÆàÀî¸©¤Î¥µ¥¦¥Ê»ÜÀß¤òË¬¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¡¢Çò¤¤ÌÖÌÜ¾õ¤Î¥µ¥¦¥Ê¥¦¥§¥¢¤òÃå¤¿à¥µ³èá¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¾Ò²ð¡£·ÇºÜÆâ¤è¤¦¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥µ¥¦¥Ê³è¤ä¤ª»Å»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ö¤¤¤¤¼Ì¿¿¡×¡ÖÀ°¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¡©¡×¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¥É¥¥Ã¤È¤¹¤ë¼Ì¿¿¤Ç¤â¤¢¤ë¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡¡¼Ä¸¶¥¢¥Ê¤ÏÅìµþÂç³Øºß³ØÃæ¤Ë¡Ö¥ß¥¹ÅìÂç2016¡×¤Ç¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò³ÍÆÀ¡£Â´¶È¸å2019Ç¯¤Ë¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤ÆTBS¤ËÆþ¼Ò¤·¡¢Ä«¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ¡ÖTHE TIME,¡×¤Ê¤É¤òÃ´Åö¡£àÁáÄ«¥°¥ë¥áá»î¿©¥ê¥Ý¡¼¥È¤Ç¤Î¸«»ö¤Ê¿©¤Ù¤Ã¤×¤ê¤¬¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£