½ñÀÒ¡ØÈÈºáÈï³²¼ÔÂåÍý¿Í¡Ù¤è¤ê°ìÉô¤òÈ´¿è¤·¡¢µ¼Ô¤ÈÈï³²¼Ô¡¢Î¾Êý¤ÎÎ©¾ì¤«¤éÈï³²¼Ô²ÈÂ²¤¬Ä¾ÌÌ¤¹¤ë¥á¥Ç¥£¥¢ÂÐ±þ¤Î¸½¼Â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤¹¤ë¡£
¡ÖÁ´¤¯µ²±¤Ë¤Ê¤¤¡×¨¡½¸ÃÄ¿©ÃæÆÇ¤Ç¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¥¹¥¯¥é¥à
¥á¥Ç¥£¥¢¤ÇÊóÆ»¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÂç¤¤Ê»ö·ï¤ÎÈï³²¼Ô¤äÈï³²¼Ô°äÂ²¤ÎÂåÍý¿Í¤Ï¡¢»ö·ï¤ÎÈ¯À¸Ä¾¸å¤ä¸øÈ½¤Î»þ¤Îµ¼Ô²ñ¸«¡¢¼èºà°ÍÍê¤Î¼è¼¡¤Ê¤É¤Î¥Þ¥¹¥³¥ßÂÐ±þ¤âÂçÀÚ¤Ê»Å»ö¤Ç¤¹¡£»ä¤Ï¿·Ê¹µ¼Ô¤Î·Ð¸³¤¬¤¢¤ê¡¢¥á¥Ç¥£¥¢ÆâÉô¤Î»ö¾ð¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ÏÈï³²¼Ô¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤ËÂç¤¤Ê¶¯¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤â¤½¤âµ¼Ô¤ò¼¤á¤ë¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢»ö·ï¤ÎÈï³²¼Ô°äÂ²¤Ø¤Î¶¯°ú¤Ê¼èºà¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¥á¥Ç¥£¥¢¥¹¥¯¥é¥à¤Ë¼«¤é²ÃÃ´¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¿´¤Ê¤¤¼èºà³èÆ°¤Ïº£¤â¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Âç¤¤Ê»ö·ï¤Ç¤ÎÈï³²¼Ô¤äÈï³²¼Ô°äÂ²¤¬¤¤¤¤Ê¤ê·Ð¸³¤¹¤ë¥Þ¥¹¥³¥ß¤äSNS¤È¤¤¤Ã¤¿¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ëË½ÎÏ¤È¡¢¤Þ¤¿µÕ¤Ë¤¦¤Þ¤¯ÉÕ¤¹ç¤¨¤Ð¡¢Èï³²¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¤È¤Æ¤â¶¯¤¤Ì£Êý¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
2011Ç¯4·îËö¤«¤é5·î¤Ë¤«¤±¤Æ¹ñÆâ¤ÇÂçµ¬ÌÏ¤Ê¿©ÃæÆÇ»ö·ï¤¬µ¯¤¤Þ¤·¤¿¡£ÉÙ»³¸©¡¢ÀÐÀî¸©¡¢Ê¡°æ¸©¡¢¿ÀÆàÀî¸©¤Î»Í¸©¤Ë¤¢¤Ã¤¿¾ÆÆù¥Á¥§ー¥óÅ¹¡Ö¾ÆÆù¼ò²È¤¨¤Ó¤¹¡×¤ÇÀ¸Æù¤ò¿©¤Ù¤¿181¿Í¤¬Ä²´É½Ð·ìÀÂçÄ²¶ÝO111¤Ë¤è¤ë¿©ÃæÆÇ¤òÈ¯¾É¤·¡¢¤¦¤Á£µ¿Í¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î»ö·ï¤¬¤¤Ã¤«¤±¤ÇµíÆù¤äÆÚÆù¤Ê¤É¤ÎÀ¸¿©¤Îµ¬À©¤¬¶¯²½¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¿¤áµ²±¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤âÂ¿¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÚ¤äµí¤Î¥ì¥Ð»É¤·¤¬¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ò»ÄÇ°¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
»ä¤ÏÈï³²¼ÔÊÛ¸îÃÄ¤ÎÃÄÄ¹¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤Î»ö·ï¤ËÌó12Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£·ë²ÌÅª¤Ë¤Ï¡¢2020Ç¯10·î¡¢¾ÆÆùÅ¹¤Î±¿±Ä²ñ¼Ò¤Î¸µ¼ÒÄ¹¡¢Æù¤Î²·Çä¶È¼Ô¤Î¸µÌò°÷¤òÉÙ»³ÃÏ¸¡¤¬·ùµ¿ÉÔ½½Ê¬¤ÇÉÔµ¯ÁÊ½èÊ¬¤È¤·¡¢·º»öÀÕÇ¤¤òÌä¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬ÌµÇ°¤Ç¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Èï³²¼Ô°äÂ²¤Î°ì¿Í¡¢µ×ÊÝ½¨ÃÒ¤µ¤ó¤ÏÅö»þÃæ³Ø2Ç¯À¸¤À¤Ã¤¿Â©»Ò¤ÎÂçµ®¤µ¤ó¤òË´¤¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£Âçµ®¤µ¤ó¤Ï¡¢À¸Æù¤ò¿©¤Ù¤¿ÍâÆü¤ËÂÎÄ´¤òÊø¤·¡¢¤½¤Î¸åÍÏ·ìÀÇ¢ÆÇ¾É¾É¸õ·²¤òÈ¯¾É¤·¤Æ°Õ¼±ÉÔÌÀ¤È¤Ê¤ê¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ°Õ¼±¤ò¼è¤êÌá¤¹¤³¤È¤Ê¤¯È¾Ç¯¸å¤ËÂ©¤ò°ú¤¼è¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î»þ¡¢Âç¤¤¯ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»ö·ï¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Â¿¤¯¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¼èºà¤Ë»¦Åþ¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤Þ¤µ¤Ë¥á¥Ç¥£¥¢¥¹¥¯¥é¥à¤Ç¤¹¡£Åö»þ¡¢»ä¤Ï¤Þ¤ÀÂåÍý¿Í¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
Âçµ®¤µ¤ó¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¿ôÆü¤Î¤³¤È¤òµ×ÊÝ¤µ¤ó¤Ï¡ÖÁ´¤¯µ²±¤Ë¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£¼«Âð¤äÁòµ·¤Î²ñ¾ì¤Ë¼¡¡¹¤È²¡¤·´ó¤»¤ëµ¼Ô¤¿¤Á¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢ÄÌÌë¤âÁòµ·¤â¤ï¤±¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Þ¤Þ½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢µ²±¤Ë¤Ê¤¤¤È¸À¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
µ×ÊÝ¤µ¤ó¤ÎÎ§µ·¤ÊÀ³Ê¤òÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë¥¨¥Ô¥½ー¥É¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢³§¤µ¤ó¡¢¤´¼«¿È¤¬¤½¤ÎÎ©¾ì¤À¤Ã¤¿¤é¤É¤¦»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¤«¡©¡¡¥Þ¥¹¥³¥ß¤Ë¼ÙËâ¤µ¤ì¤Æ¡¢ÂçÀÚ¤Ê²æ¤¬»Ò¤È¤ÎºÇ¸å¤Î¤ªÊÌ¤ì¤ò¿´¤æ¤¯¤Þ¤Ç¤Ç¤¤Ê¤¤¡¢¤½¤Îµ²±¤¬¤Ê¤¤¤Ê¤É¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬µö¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Áòµ·¼Ò¤äÁòµ·²ñ¾ì¤ËÊÒ¤ÃÃ¼¤«¤éÅÅÏÃ¤ò¤·¤ÆÆÍ¤»ß¤á¤ë
¤³¤¦¤·¤¿¥á¥Ç¥£¥¢¥¹¥¯¥é¥à¤Ïº£¤â¡¢»ä¤¬µ¼Ô¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿30Ç¯Á°¤È¤¢¤Þ¤êÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤ÀºÇ¶á¤Ï¡¢Åìµþ¤Î¾ì¹ç¤À¤È·Ù»ëÄ£¤ÎÈÈºáÈï³²¼Ô»Ù±ç¼¼¤¬ÊÛ¸î»Î²ñ¤ËÏ¢Íí¤ò¤·¡¢¥á¥Ç¥£¥¢ÂÐ±þ¤ò¤¹¤ëÊÛ¸î»Î¤ÎÇÉ¸¯¤òÍ×ÀÁ¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢ÊÛ¸î»Î¤¬µ¼Ô¥¯¥é¥Ö¤ËÈï³²¼Ô¤Î¼«Âð¤Ë¤Ï¹Ô¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¿Í¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿»ö·ï¤Ç¤¢¤ì¤ÐÁòµ·²ñ¾ì¤Ë¼èºà¤ËÍè¤Ê¤¤¤è¤¦Í×ÀÁ¤·¡¢²ÄÇ½¤Ê»þ¤ÏÂå¤ï¤ê¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤Ê¤É¤òÅÁ¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Ç¼«Âð¤Ê¤É¤Ë¥Þ¥¹¥³¥ß¤¬²¡¤·´ó¤»¤ë¤³¤È¤Ï¤«¤Ê¤ê¸º¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Âç¤¤Ê»ö·ï¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÁêÊÑ¤ï¤é¤º¥á¥Ç¥£¥¢¥¹¥¯¥é¥à¤ÏÀ¸¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ºÇ¶á¤Ï¿·Ê¹¤ä¥Æ¥ì¥Ó¡¢»¨»ï¤È¤¤¤Ã¤¿´ûÂ¸¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¼«½Í¤·¤Æ¤â¡¢¤´°äÂ²¤Î¼«Âð½»½ê¤¬¡Ö¡ûÃúÌÜ¡×¤Þ¤ÇÊó¤¸¤é¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¥Í¥Ã¥È¥á¥Ç¥£¥¢¤ä°ìÉô½µ´©»ï¡¢¥Õ¥êー¥¸¥ãー¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢Èï³²¼Ô¤Î¼«Âð¤Î½»½ê¤òÄ´¤Ù¤¢¤²¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¡£
¼«ÂðÉÕ¶á¤ÎÁòµ·¼Ò¤äÁòµ·²ñ¾ì¤ËÊÒ¤ÃÃ¼¤«¤éÅÅÏÃ¤ò¤·¤ÆÆÍ¤»ß¤á¤ë¤é¤·¤¯¡¢Áòµ·¤Î¾ì¤Ë¤â»Ñ¤ò¸½¤·¤Þ¤¹¡£·ë¶É¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¥á¥Ç¥£¥¢¤ËÉé¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢´ûÂ¸¥á¥Ç¥£¥¢¤â¼èºà¤Ë¸þ¤«¤¤¤Þ¤¹¡£
¼«Âð¤äÁòµ·¤Ë¼èºà¤ËÍè¤ë¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤Ï¡¢ÊÛ¸î»Î¤¬Ä¾ÀÜ²ñ¾ìÉÕ¶á¤ËÂÔµ¡¤·¤Æ¤ª°ú¤¼è¤ê¤ò´ê¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡ÖÉ½¸½¤Î¼«Í³¡×¤ò½â¤Ë½¾¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¾ì¹ç¤âÂ¿¤¤¤ÈÊ¹¤¤Þ¤¹¡£ÆÍÁ³¤Î»ö·ï¤ä»ö¸Î¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂçÀÚ¤Ê¿Í¤òË´¤¯¤·¤¿°äÂ²¤Ï¡¢Ã¯¤Ë¤â¼ÙËâ¤µ¤ì¤º¤ËÈï³²¼Ô¤ÈºÇ¸å¤Î¤ªÊÌ¤ì¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤ò²¿¤è¤ê¤â¶¯¤¯´ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤è¤¯µ¼Ô¤Î¿Í¤ËÏÃ¤¹¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤»¤á¤ÆÁòµ·¤¬½ª¤ï¤ë¤Þ¤Ç¤Ï°äÂ²¤Ø¤Î¼èºà¤ò¹µ¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤â¤Á¤í¤óÊóÆ»¤Î°ÕµÁ¤âÇ§¤á¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤¬¡¢¤»¤¤¤¼¤¤¿ôÆü¤ÎÏÃ¤Ç¤¹¡£Âç¤¤Ê»ö·ï¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤ÎËÜ¶Ú¤Î¼èºà¤À¤±¤ÇÈÖÁÈ¤ä»æÌÌ¤ÏËä¤á¤é¤ì¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¥Þ¥¹¥³¥ßÉÔ¿®¤ò¤Þ¤Í¤«¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë
¤³¤¦¤·¤¿»ö·ïÈ¯À¸Ä¾¸å¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¥¹¥¯¥é¥à¤Ç¡¢¥Þ¥¹¥³¥ßÉÔ¿®¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦Èï³²¼Ô¤ÏËÜÅö¤ËÂ¿¤¤¤Ç¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢»ö·ï¤ä»ö¸Î¤òÉ÷²½¤µ¤»¤¿¤¯¤Ê¤¤¡¢Ëº¤ì¤Æ¤Û¤·¤¯¤Ê¤¤¤Î¤ÇÊóÆ»¤òÂ³¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ëÈï³²¼Ô¤ä°äÂ²¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤Þ¤¹¡£
µ×ÊÝ¤µ¤ó¤â¤½¤Î¤ª°ì¿Í¤Ç¤¹¤·¡¢ÃÓÂÞË½Áö»ö¸Î¤Î¤´°äÂ²¤Î¾¾±Ê¤µ¤ó¤âÆ±ÍÍ¤Ç¤¹¡£¾¾±Ê¤µ¤ó¤Ï¡¢¸òÄÌ»ö¸Î¤ò¤É¤¦¤·¤¿¤é¸º¤é¤»¤ë¤«¡¢¹âÎð¼Ô¤Î±¿Å¾¤ÎÌäÂê¤ò¤É¤¦²ò·è¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ù¤¤«¡¢¤¦¤Þ¤¯µ¼Ô¤¿¤Á¤ÈÉÕ¤¹ç¤¤¤Ê¤¬¤éÈ¯¿®¤·Â³¤±¡¢»ö¸Î¤«¤é£¶Ç¯¤ò·Ð¤Æ¤â»ö·ï¤ÏÁ´¤¯É÷²½¤·¤Þ¤»¤ó¡£
µ×ÊÝ¤µ¤ó¤âÆóÅÙ¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê¿©ÃæÆÇ»ö·ï¤¬µ¯¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Î¤è¤¦¤ÊÈá¤·¤ß¤òÌ£¤ï¤¦¿Í¤¬¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤È¡¢²Ã³²¼Ô¤Î½èÊ¬¤¬·èÄê¤·¤¿»þ¤äÎà»÷¤Î»ö·ï¤¬µ¯¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿»þ¤Ê¤É¤ËÀÞ¤Ë¿¨¤ì¤Æ¼èºà¤ò¼õ¤±¡¢¤½¤Î»×¤¤¤òÅÁ¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼Ò²ñÅª¤ÊÌäÂê¤òÄÉµÚ¤¹¤ë¤³¤È¤¬»ÈÌ¿¤Ç¤¢¤ë¥á¥Ç¥£¥¢¤ÈÈï³²¼Ô¤Ï¡¢Èï³²¤ò¤Ê¤¯¤¹¤¿¤á¤Ë¡¢ËÜÍè¤Ê¤é¶¦¤Ë¼ê¤ò·È¤¨¤é¤ì¤ë´Ø·¸¤Î¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£ÂåÍý¿Í¤È¤·¤Æ¤âÈï³²¼Ô¤¬Ë¾¤ß¡¢Èï³²¼Ô¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤é¤Ð¥á¥Ç¥£¥¢¤Ø¤Î¶¨ÎÏ¤ÏÀË¤·¤ß¤Þ¤»¤ó¡£
¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤Ï¡¢»þ¤Ë¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¼èºà¤¬¤ä¤êÊý¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÈï³²¼Ô¤ËÂÐ¤¹¤ëË½ÎÏ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò¼«³Ð¤·¡¢²þ¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤Ç¤¤ë¤Ê¤é¤Ð¡¢»ö·ï¤¬µ¯¤¤¿»þ¤À¤±¥ïー¥Ã¤È¼èºà¤·¤Æ½ª¤ï¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Èï³²¼Ô¤ä¤½¤ÎÂåÍý¿Í¤È¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤¿¿®Íê´Ø·¸¤òÃÛ¤¡¢Ä¹¤¯·ÑÂ³Åª¤Ë¼èºà¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
Ìä¤ï¤ì¤ë¼èºà»ÑÀª
´ûÂ¸¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï´ë¶È¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¿ôÇ¯¤Ç°ÛÆ°¤Ê¤É¤Ë¤è¤êÃ´Åö¼Ô¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤Î¤Ï¤ä¤à¤ò¤¨¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ÎÊÀ³²¤¬Èï³²¼Ô¼èºà¤ËÉ½¤ì¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢¾ÆÆù¼ò²È¤¨¤Ó¤¹»ö·ï¤Ï¡¢»ö·ï¤¬È¯À¸¤·¤Æ·º»ö»ö·ï¤ÎÉÔµ¯ÁÊ¤¬³ÎÄê¤·¡¢¤½¤Î¸å¡¢Å¹¤ò·Ð±Ä¤·¤Æ¤¤¤¿²ñ¼Ò¤ÎÇË»º¼êÂ³¤¤¬½ªÎ»¤¹¤ë¤Þ¤ÇÌó12Ç¯¤òÍ×¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤È¡¢»ö·ï¤¬µ¯¤¤¿»þ¤Ï¾®³ØÀ¸¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢»ö·ï¼«ÂÎ¤òÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¼ã¤¤µ¼Ô¤¬¼èºà¤ËÍè¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤³¤È¼«ÂÎ¤Ï¤½¤Îµ¼Ô¤ÎÀÕÇ¤¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À¡¢º£¤Ï¥Í¥Ã¥È¤Ç´ÊÃ±¤Ë²áµî¤Î»ö·ï¤òÄ´¤Ù¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÇË»º¼êÂ³¤¤È¤Ï²¿¤«¡©¤È¤¤¤¦¤³¤È¤âÂç¤Þ¤«¤Ê¤³¤È¤ÏÊ¬¤«¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¹¤é¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¡Ö²¿¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ëµ¼Ô¤â¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï»Å»ö¤È¤Ï¸À¤¨¤Þ¤»¤ó¡£
¤Þ¤¿¡¢¼ÒÆâ¤ÇÁ´¤¯°ú·Ñ¤®¤¬¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¡Ö¤´°äÂ²¤ÎÌ¾Á°¤ÈÀ¸Ç¯·îÆü¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Çµ×ÊÝ¤µ¤ó¤Ïµ¼Ô¤ËÂÐ¤·¡¢²¿ÅÙ¼«Ê¬¤Î¥Õ¥ë¥Íー¥à¤È´Á»ú¡¢À¸Ç¯·îÆü¤ò¸À¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¼Ò¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢°ÛÆ°¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡Ö¤³¤Î»ö·ï¤À¤±¤Ï¼«Ê¬¤¬Â³¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸À¤Ã¤Æ·ÑÂ³Åª¤Ë¼èºà¤ËÍè¤ëµ¼Ô¤â¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¤´°äÂ²¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â´ò¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¤·¡¢»ä¤âµ¼Ô¤Î¿Í¤È¤Ê¤ê¤äµ»ö¤Î½ñ¤Êý¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç°Â¿´¤·¤ÆÂÐ±þ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£»ö·ïÈ¯À¸»þ¤«¤é¼èºà¤·¤Æ¤¤¤Æ»ö·ïÁ´ÂÎ¤òÐíâ×¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÉÕ¤±¾Æ¿Ï¤Î¼èºà¤Ç½ñ¤¤¤¿µ»ö¤È¤Ï±ÀÅ¥¤Îº¹¤Ç¤¹¡£º£¸å¤Ï¡¢¤³¤¦¤¤¤¦»ÅÁÈ¤ß¤¬ÉáÄÌ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤É¤È°Î¤½¤¦¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢»ä¤âµ¼Ô»þÂå¤Ï¡¢±¦¤âº¸¤âÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢ËÜÅö¤ËÂ¿¤¯¤ÎÊý¤«¤é¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¡¢½õ¤±¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢»ÊË¡¤Ë´Ø¤¹¤ëµ»ö¤ò½ñ¤¯¤Î¤ÏÀìÌçÅª¤Ê¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤ÆÆñ¤·¤¯¡¢»ö·ï¤òÃ´Åö¤¹¤ëÊÛ¸î»Î¤µ¤ó¤Ë¤Ï¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º©ÀÚÃúÇ«¤ËÁÇ¿Í¤Î¼ÁÌä¤ËÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤Ï¡¢º£¤Ç¤â´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÊÛ¸î»Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¼èºà¤ò¼õ¤±¤ë¤È¤¤¤¦µÕ¤ÎÎ©¾ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë´Ö°ã¤Ã¤¿¾ðÊó¤òÎ®¤µ¤ì¤ë¤Èº¤¤ë¤Î¤Ç¿ÆÀÚ¤Ë±þ¤¸¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤À¤ÈÊ¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£Î¾Êý¤ÎÎ©¾ì¤¬Ê¬¤«¤ë¿È¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢²ÄÇ½¤Ê¸Â¤ê¶¨ÎÏ¤·¹ç¤¦¤³¤È¤¬¡¢¤è¤ê¤è¤¤¼Ò²ñ¤òºî¤ê¡¢¤Ò¤¤¤Æ¤ÏÈï³²¼Ô¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¤Ê¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
犯罪被害者代理人
上谷 さくら
2025年10月17日発売
1,100円(税込)
新書判・256ページ
ISBN: 978-4-08-721383-6
¤¢¤Ê¤¿¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
ÆüËÜ¤Ç¤Ï½÷À¤Î12¿Í¤Ë1¿Í¤¬ÀÈÈºá¤ÎÈï³²¼Ô¤Ë¤Ê¤ê¡¢°ìÇ¯´Ö¤Ç350¿Í¤Ë1¿Í¤¬¸òÄÌ»ö¸Î¤Ë¤è¤ê»à½ý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÈÈºá¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤É¤³¤Ç¤âµ¯¤³¤ê¤¦¤ë¡£
»×¤¤¤¬¤±¤ºÈÈºá¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤¿»þ¡¢Èï³²¼ÔÂ¦¤ËÎ©¤Ã¤Æ»ÊË¡¼êÂ³¤¤ä¥Þ¥¹¥³¥ßÂÐ±þ¤Ê¤É¤Ë¿ÔÎÏ¤¹¤ëÊÛ¸î»Î¤¬¡ÖÈÈºáÈï³²¼ÔÂåÍý¿Í¡×¤À¡£
ÀÈÈºá¡¢¸òÄÌ»ö¸Î¡¢Ï¢Â³»¦¿Í¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»ö·ï¤ÎÈï³²¼Ô¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤ëÊÛ¸î»Î¤ÎÃø¼Ô¤¬¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï¤¢¤Þ¤êÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤½¤Î»Å»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼ÂÎã¤È¤È¤â¤Ë¾Ò²ð¡£
Èï³²¼Ô¤¬Ä¾ÌÌ¤¹¤ë¸·¤·¤¤¸½¼Â¤«¤é¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¸ùºá¡¢·Ù»¡¤ä»ÊË¡¤ÎÌäÂêÅÀ¤Ë¤¤¤¿¤ë¤Þ¤Ç²òÀâ¤¹¤ë¡£
Ã¯¤â¤¬Åö»ö¼Ô¤Ë¤Ê¤ê¤¦¤ë¸½Âå¤Ë¤ª¤±¤ëÉ¬·È¤Î°ìºý¡ª
【目次】
序章
第一章 被害者代理人の仕事
第二章 心の被害回復を目指して――性犯罪被害者の代理人として
第三章 損害賠償・経済的支援――お金を受け取るのは当然の権利
第四章 メディアの功罪
第五章 家庭の中の犯罪被害――ドメスティックバイオレンス(DV)
第六章 代理人としての「資格」――共感力・想像力・提案力
第七章 立ち遅れる被害者支援と課題
終章