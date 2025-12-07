¡Ö¥Ê¥¤¥È¥é¥¤¥À¡¼¡×¤Ç80Ç¯ÂåÀÊ´¬¡ª73ºÐÊÆÇÐÍ¥àºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥Èá¤¬ÏÃÂê¡Ö¤¢¤Î¥Æ¡¼¥Þ¶Ê¤¬Æ¬¤ÎÃæ¤ò¶î¤±½ä¤ë¡×¡Ö¤½¤í¤½¤í¸½¼ÂÅª¤Ë¼Â¸½²ÄÇ½¤Ê¤ó¤¸¤ã?¡×
80Ç¯ÂåÀÊ´¬¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ò¡¼¥í¡¼·òºß
¡¡80Ç¯Âå¤ËÀäÂç¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤Ã¤¿ÆÃ»£¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¤¬ºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤ÆÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¡Ø¥¹¥Ý¥ó¥¸¡¦¥Ü¥Ö¡§Titans of the Tide¡Ù¤¬È¯ÇäÃæ!¡×¤È¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¥·¥ê¡¼¥º¡Ö¥Ù¥¤¥¦¥©¥Ã¥Á¡×¤Î¥¢¡¼¥±¡¼¥É¥²¡¼¥à¤ÎÁ°¤Ç¡¢3D¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥²¡¼¥à¡Ö¥¹¥Ý¥ó¥¸¡¦¥Ü¥Ö¡¦¥¹¥¯¥¨¥¢¥Ñ¥ó¥Ä ³¤¤Î¹Ó¿À¤¿¤Á¡×(Ë®Âê)¤Î¡¢¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸ÈÇ¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿ºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¤Î¤Ï¿Í´Ö¤Î¸ÀÍÕ¤òÏÃ¤·¡¢ÆÃ¼ìÁõÈ÷¤òÅëºÜ¤·¤¿¡Ö¥Ê¥¤¥È2000¡×¤¬³èÌö¤¹¤ë¥«¡¼¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥É¥é¥Þ¡Ö¥Ê¥¤¥È¥é¥¤¥À¡¼¡×(1982~86Ç¯)¤Î¼ç¿Í¸ø¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥Ê¥¤¥ÈÌò¤Ç¤ªÆëÀ÷¤ß¤Î¥Ç¥Ó¥Ã¥É¡¦¥Ï¥Ã¥»¥ë¥Û¥Õ(73)¡£¥Ç¥Ó¥Ã¥É¤Ï¤³¤Î¥²¡¼¥à¤ÎPV¤ËÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ç¥Ó¥Ã¥É¤Ï¡Ö¥Ù¥¤¥¦¥©¥Ã¥Á¡×(89Ç¯)¤Ç¤â¼çÌò¥ß¥Ã¥Á¡¦¥Ö¥¥ã¥Ê¥óÌò¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËSNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤¢¤Î¥Æ¡¼¥Þ¶Ê¤¬Æ¬¤ÎÃæ¤ò¶î¤±½ä¤ë¡×¡Ö¤Þ¤¿´Ñ¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¡Ö¤½¤í¤½¤í¥Ê¥¤¥È2000¤Ï¸½¼ÂÅª¤Ë¼Â¸½²ÄÇ½¤Ê¤ó¤¸¤ã?¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¸½ºß¡¢YouTube¤Ç¤Ï¥Ò¥¹¥È¥ê¡¼¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÎÈÖÁÈ¡ÖD¡¦¥Ï¥Ã¥»¥ë¥Û¥Õ¤È80Ç¯Âå¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¡¼¡×(ÆüËÜ¸ì»úËëÉÕ¤)¤¬ÌµÎÁÇÛ¿®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£