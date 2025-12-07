¡Úº£½µ¤Î±¿Àª¡Û12·î8Æü¡Ê·î¡Ë¡Á12·î14Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î±¿ÀªÂè1°Ì¤ÏµûºÂ¡ª¡¡ÌÀ²§¥Ø¥«¥Æ¤Î12À±ºÂ½µ´ÖÀê¤¤
¡¡¿·¤·¤¤1½µ´Ö¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£º£½µ¤Î±¿Àª¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡¡12·î8Æü¡Ê·î¡Ë¡Á12·î14Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î±¿Àª¤ò¡¢ÌÀ²§¥Ø¥«¥Æ¤Î12À±ºÂ½µ´ÖÀê¤¤¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
Âè1°Ì¡úµûºÂ
¡¡±¿ÀªÂè1°Ì¡ª¡¡º£½µ¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖÃÎ¼±¤È·Ð¸³¤ò·Á¤Ë¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÎÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤¹¡×¤Ç¤¹¡£º£¤Þ¤Ç¤¢¤Ê¤¿¤¬µÛ¼ý¤·¤Æ¤¤¿³Ø¤Ó¤äÅ¯³ØÅª¤ÊÃµµá¤¬¡¢¼Ò²ñÅª¤ÊÉñÂæ¤Ç¶ñÂÎÅª¤ÊÀ®²Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÀ±ÌÏÍÍ¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢¿Í¡¹¤Î¿´¤Î±üÄì¤Ë¶Á¤¯¤è¤¦¤Ê¿¼¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¡¢º£¤Ï¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤ä¤¹¤¤»þ´ü¡£²²¤»¤º¤Ë¼«Í³¤ËÉ½¸½¤·¤Æ¤ß¤Æ¡ª
Âè2°Ì¡ú¼Í¼êºÂ
¡¡±¿ÀªÂè2°Ì¡ª¡¡º£½µ¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤È¤¤¤¦Â¸ºß¤ò¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤¹¤ë¡×¤Ç¤¹¡£¤¢¤Ê¤¿¤ÎÆâÂ¦¤ÇÂç¤¤Ê°Õ¼±Å¾´¹¤¬µ¯¤³¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¡ÖÅö¤¿¤êÁ°¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¼«Ê¬Áü¤¬°ìµ¤¤Ë½ñ¤´¹¤ï¤ê¡¢¿·¤·¤¤¥¹¥¿¡¼¥È¥é¥¤¥ó¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤Þ¤¹¡£Ä¾´¶¤Î±Ô¤µ¤¬Áý¤·¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ç¤¤¤¯¡×¤È¤¤¤¦Ê¢¤Î·è¤Þ¤Ã¤¿·è°Õ¤¬¡¢¸½¼Â¤ÎÎ®¤ì¤òÂç¤¤¯Æ°¤«¤·¤Þ¤¹¡£
Âè3°Ì¡úÅ·ÇéºÂ
¡¡±¿ÀªÂè3°Ì¡ª¡¡º£½µ¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö°ÂÁ´·÷¤«¤é°ìÊâ³°¤Ø¡×¤Ç¤¹¡£¤¤¤Ä¤â¤Î¾ðÊó·÷¤«¤é°ìÊâ³°¤Ø½Ð¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯¿·¤·¤¤È¯ÁÛ¤¬Î®¤ì¹þ¤àÀ±ÌÏÍÍ¤Ç¤¹¡£¡Ö¶³¦Àþ¤ò±Û¤¨¤ëÀº¿À¡×¤¬»É·ã¤µ¤ì¡¢³Ø¤Ó¤ä²ñÏÃ¤¬¤¢¤Ê¤¿¤ò¿·¤¿¤ÊÀ¤³¦¤ØÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ¤ä¥Ë¥å¡¼¥¹¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿»¨ÃÌ¤¬¡Ö¥Ñ¥º¥ë¤ÎºÇ¸å¤Î¥Ô¡¼¥¹¡×¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¹Í¤¨Êý¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ë°Å¼¨¡£
Âè4°Ì¡úÁÐ»ÒºÂ
¡¡º£½µ¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï ¡Ö¿Í¤È¤Î´Ø¤ï¤ê¤¬¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î·ò¹¯½¬´·¤òÀ°¤¨¤ë¡×¤Ç¤¹¡£¡Ö¿ÈÂÎ¤Ø¤Î¿¼¤¤Íý²ò¡×¤¬¶¯¤Þ¤ê¡¢Ã¯¤«¤È¤ÎÂÐÏÃ¤ä¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢À¸³è¥ê¥º¥à¤ä¥»¥ë¥Õ¥±¥¢¤Î¸«Ä¾¤·¤¬¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¿Ê¤à¤È¤¡£ÆÈ³Ø¤Ç¤Ïµ¤¤Å¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿²þÁ±¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¡¢Â¾¼Ô¤Î»ëÅÀ¤Ç¥¯¥ê¥¢¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¿ÈÂÎ¤È¿´¤¬¡ÖËÜÍè¤Î¥ê¥º¥à¡×¤ËÌá¤ë½µ¤Ç¤¹¡£
Âè5°Ì¡úê¸ºÂ
¡¡º£½µ¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖÀÅ¤«¤Ê½¸Ãæ¡×¤Ç¤¹¡£¤¢¤Ê¤¿¤ÎÃæ¤Ç¡ÖËÜÅö¤Ë°é¤Æ¤¿¤¤²ÁÃÍ¡×¤¬¤Ò¤È¤Ä¤ËÄê¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£Ã¯¤«¤¬È¯¤·¤¿¿´Ìµ¤¤¸ÀÍÕ¤è¤ê¤â¡¢ÃúÇ«¤ÊÃßÀÑ¤Ë¤¢¤Ê¤¿¤Î¿Ê¤àÊý¸þÀ¤¬Ì²¤Ã¤Æ¤¤¤½¤¦¡£¼ýÆþ¡¢ºÍÇ½¡¢½¬´·¤Î¤É¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¡Ö¤³¤ì¤ò¿¤Ð¤»¤ÐÌ¤Íè¤¬¹¤¬¤ë¡×¤È¤¤¤¦³Î¿®¤¬²êÀ¸¤¨¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤¹¡£
Âè6°Ì¡ú³ªºÂ
¡¡º£½µ¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖÍ¾·×¤ÊÉé²Ù¤ò¼êÊü¤·¡¢¿ÈÂÎ¤«¤éÌ¤Íè¤òºÆ¹½ÃÛ¤¹¤ë¡×¤Ç¤¹¡£¡Ö¸Å¤¤¤â¤Î¤ò¾ÆµÑ¤·¡¢¿·¤·¤¤Ãá½ø¤òÀ¸¤àÎÏ¡×¤È¡Ö·ò¹¯¤Ø¤Î°Õ¼±¡×¤¬¹â¤Þ¤ê¡¢¿´¿È¤Î¥á¥ó¥Æ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿ÍÀ¸¤ÎÊý¸þÀ¤¬¤¯¤Ã¤¤êÄê¤Þ¤ëÎ®¤ì¤Ç¤¹¡£ÈèÏ«¡¢ÂÚ¤ê¡¢¿Í´Ö´Ø·¸¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¤Ê¤É¡¢¡Ö¿ÈÂÎ¤Ë¤¿¤á¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¡×¤ò¥ê¥»¥Ã¥È¤¹¤ë¤Û¤É¡¢Ä¾´¶¤È½¸ÃæÎÏ¤¬ÁÉ¤ê¤Þ¤¹¡£
Âè7°Ì¡ú»â»ÒºÂ
¡¡º£½µ¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¾ðÇ®¤ÎºÇ½ª·Á¤ò¤Ä¤¯¤ë¡×¤Ç¤¹¡£¤¢¤Ê¤¿¤ÎÃæ¤ÇÄ¹¤¯¤¢¤¿¤¿¤á¤Æ¤¤¿¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ä¾ðÇ®¤¬¡¢°ìµ¤¤Ë¡Ö·Á¡×¤Ë¤Ê¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤¹¡£É½¸½¤·¤¿¤¤¤³¤È¤¬ÌÀ³Î¤Ë¤Ê¤ê¡¢¡Ö¤³¤ì¤¬»ä¤Î´î¤Ó¤À¡×¤È¸À¤¤ÀÚ¤ì¤ë»Ø¿Ë¤¬¤¯¤Ã¤¤êÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ëÎ®¤ì¡£»×¤¤ÀÚ¤Ã¤¿Ä©Àï¤Û¤É¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÎÀ¤³¦¤¬·àÅª¤Ë¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
Âè8°Ì¡ú»³ÍÓºÂ
¡¡º£½µ¤Ï¡ÖÌµ°Õ¼±¤ÎÀ¼¤¬Êý¸þÅ¾´¹¤òÂ¥¤¹¡×¤¬¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¤¹¡£É½¤Î»ö¾ð¤è¤ê¡¢ÀâÌÀ¤Ç¤¤Ê¤¤¡ÖÆâÂ¦¤Î¥µ¥¤¥ó¡×¤¬¤¢¤Ê¤¿¤òÆ³¤¤Þ¤¹¡£¤Õ¤ÈÍ¯¤¯°ãÏÂ´¶¡¢µÞ¤ËÎä¤á¤ëµ¤»ý¤Á¡¢¤Ê¤¼¤«¼æ¤«¤ì¤ë¾ì½ê¡£¤½¤Î¤É¤ì¤â¤¬Ì¤Íè¤ÎÉúÀþ¡£¡ÖËÜÅö¤Ë¤³¤³¤ËµïÂ³¤±¤ë¤Ù¤¡©¡×¡Ö²¿¤ò½ª¤ï¤é¤»¤ë¤Ù¤¡©¡×¤¬¼«Á³¤È¸«¤¨¤Æ¤¤Þ¤¹¡£Æ°¤¯¤è¤ê¡¢µ¤ÇÛ¤òÆÉ¤à¤³¤È¤¬ºÇÂç¤ÎÉð´ï¤Ë¡£
Âè9°Ì¡ú²´ÍÓºÂ
¡¡º£½µ¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¤â¤Ã¤È±ó¤¯¤Ø»×¹Í¤òÈô¤Ð¤¹¡×¤Ç¤¹¡£Æü¾ï¤ÎÏÈ¤òÈ´¤±½Ð¤·¤Æ¡¢Âç¤¤Ê»ëÌî¤ÇÊª»ö¤òÄ¯¤á¤¿¤È¤¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÎÃæ¤Î¡ÖÅú¤¨¡×¤¬ÆÍÁ³¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤è¤¦¤Ê½Ö´Ö¤¬Ë¬¤ì¤Þ¤¹¡£ÉáÃÊ¤Ê¤é¸«Íî¤È¤¹¤è¤¦¤Ê¥Ò¥ó¥È¤â¡¢º£¤Î¤¢¤Ê¤¿¤Ë¤ÏÊõÀÐ¤Î¤è¤¦¤Ëµ±¤¤¤Æ¸«¤¨¤ë¤Ï¤º¡£¡Ö¤³¤ó¤ÊÀ¤³¦¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤À¡×¤È»×¤¦µ¤¤Å¤¤¬¡¢¿ÍÀ¸¤ÎÊý¸þÀ¤ò·ÁÀ®¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Âè10°Ì¡ú²µ½÷ºÂ
¡¡º£½µ¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¿´¤ÎµòÅÀ¤òºÇ½ª·Á¤Ø¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤¹¤ë¡×¤Ç¤¹¡£¤¢¤Ê¤¿¤ÎÃæ¤Ç¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤Î¿ÍÀ¸¤Î´ðÈ×¤Ï¤³¤¦¤¢¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¡¢ºÇ½ª¥Ó¥¸¥ç¥ó¤¬ÀÅ¤«¤ËÄê¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£²áµî¤ËÇû¤é¤ì¤º¡¢Ì¤Íè¤Î¼«Ê¬¤¬°Â¿´¤·¤Æ½»¤á¤ë¡ÖÀº¿À¤Î¥Û¡¼¥à¡×¤òºî¤êÄ¾¤¹Î®¤ì¡£ÉÔÍ×¤Ê´¶¾ð¤ä´Ä¶¤¬¼«Á³¤ÈÀ°Íý¤µ¤ì¡¢ËÜÅö¤ËÂç»ö¤Ê¤â¤Î¤À¤±¤¬»Ä¤ê¤Þ¤¹¡£
Âè11°Ì¡ú²´µíºÂ
¡¡º£½µ¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¿ÈÂÎ¤ÎÀ¼¤òÅª³Î¤Ë¥¥ã¥Ã¥Á¤¹¤ë¡×¤Ç¤¹¡£¤¤¤Ä¤â¤Ïµ¤¤Å¤«¤Ê¤¤ÈùºÙ¤ÊÊÑ²½¤äÄ¾´¶Åª¤Ê¥µ¥¤¥ó¤¬¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ò¤è¤ê¶¯¤¯¡¢¤·¤Ê¤ä¤«¤ËÆ³¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ëÀ±ÌÏÍÍ¤Ç¤¹¡£Èè¤ì¤ä°ãÏÂ´¶¤ò¤´¤Þ¤«¤µ¤º¡¢¤½¤ÎÆü¤ÎÂÎÄ´¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥Ú¡¼¥¹ÇÛÊ¬¤òÊÑ¤¨¤Æ¤ß¤Æ¡£ÌµÍý¤òÄÌ¤¹¤è¤ê¡¢ÂÎ¤Î¡Ö¥ê¥¢¥ë¤ÊÀ¼¡×¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¤ë¤È¡ý¡£
Âè12°Ì¡ú¿åÉÓºÂ
¡¡º£½µ¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖÌ¤Íè¤Î¸Æ¤ÓÀ¼¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÊâÄ´¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¡×¤Ç¤¹¡£¤¢¤Ê¤¿¤ÎÃæ¤ËÌ²¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡ÖÄ¹´ü¥Ó¥¸¥ç¥ó¡×¤¬ÆÍÁ³ÎØ³Ô¤ò»ý¤Á»Ï¤á¤Þ¤¹¡£ÅÀ¤ÈÅÀ¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢¡Ö¤³¤ÎÊý¸þ¤Ç¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤¦³Î¿®¤¬²êÀ¸¤¨¤ëÎ®¤ì¡£ÉáÃÊ¤Î»×¹Í¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤Õ¤ÈË¬¤ì¤ë¤Ò¤é¤á¤¤ä¶öÁ³¤Î²ñÏÃ¤¬¡¢Ì¤Íè¤Î»Ø¿Ë¤È¤·¤ÆºîÍÑ¤·¤Þ¤¹¡£
