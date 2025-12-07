¥Þ¥¤¥¯¥í¥Ð¥¹¤È·Ú¾èÍÑ¼Ö¤¬ÀµÌÌ¾×ÆÍ¡Ä3¿ÍÈÂÁ÷¡¡¥Ð¥¹¤Ë¤Ï¥µ¥Ã¥«¡¼¥¯¥é¥Ö¤ÎÃæ³ØÀ¸¤é¡¡Ä¹ºê¡¦±ÀÀç»Ô
7Æü¸áÁ°¡¢Ä¹ºê¸©±ÀÀç»Ô¤Î¹ñÆ»¤ÇÃæ³ØÀ¸¤é¤¬¾è¤Ã¤¿¥Þ¥¤¥¯¥í¥Ð¥¹¤È·Ú¾èÍÑ¼Ö¤¬ÀµÌÌ¾×ÆÍ¤¹¤ë»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¡¢3¿Í¤¬ÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
»ö¸Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Ä¹ºê¸©±ÀÀç»Ô¤Î¹ñÆ»57¹æ¤Ç¤¹¡£
7Æü¸áÁ°9»þº¢¡¢¥Þ¥¤¥¯¥í¥Ð¥¹¤È·Ú¾èÍÑ¼Ö¤¬ÀµÌÌ¾×ÆÍ¤¹¤ë»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤ä¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤³¤Î»ö¸Î¤Ç¥Þ¥¤¥¯¥í¥Ð¥¹¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿70Âå¤ÎÃËÀ¤È·Ú¾èÍÑ¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿80Âå¤È60Âå¤Î½÷À2¿Í¤¬ÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢°Õ¼±¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¥Þ¥¤¥¯¥í¥Ð¥¹¤Ë¤ÏÄ¹ºê»Ô¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¥¯¥é¥Ö¤ÎÃæ³ØÀ¸19¿Í¤¬¾è¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥±¥¬¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
Ãæ³ØÀ¸¤é¤Ï¡¢»î¹ç¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¸½¾ì¤ÏÊÒÂ¦1¼ÖÀþ¤Î´Ë¤ä¤«¤Ê¥«¡¼¥Ö¤Ç¡¢»ö¸Î¤Î±Æ¶Á¤Ë¤è¤ê¡¢¼þÊÕ¤Ç¤Ï¤ª¤è¤½5»þ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢¸òÄÌµ¬À©¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤¬»ö¸Î¤Î¸¶°ø¤ò¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£