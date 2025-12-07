¡ÚÂîµåº®¹çÃÄÂÎWÇÕ¡Û¥É¥¤¥Ä·âÇË¤ÎÎ©Ìò¼Ô¡¦°ËÆ£ÈþÀ¿¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡×¡¡Ãæ¹ñ¤È¤Î·è¾¡¤Ø¡Ö¥Á¡¼¥à¤ß¤ó¤Ê¤Ç»Ù¤¨¹ç¤¦¤Î¤¬Âç»ö¡×
¡þÂîµå º®¹çÃÄÂÎ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×2025(11·î30Æü¡Á12·î7Æü¡¢Ãæ¹ñ¡¦À®ÅÔ)
½à·è¾¡¤Ç¥É¥¤¥Ä¤ò8-3¤Ç²¼¤·¡¢Ãæ¹ñ¤ÎÂÔ¤Ä·è¾¡¤Ø¤È¶ð¤ò¿Ê¤á¤¿ÆüËÜÂåÉ½¡£»î¹ç¸å¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤¬¾¡Íø¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Âè1»î¹ç¤Îº®¹ç¥À¥Ö¥ë¥¹¤Ç¤Ï¼ÄÄÍÂçÅÐÁª¼ê¡¦°ËÆ£ÈþÀ¿Áª¼ê¥Ú¥¢¤¬3-0(11-8¡¢11-5¡¢11-6)¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¾¡Íø¤Ç¥É¥¤¥Ä¥Ú¥¢¤ò°µÅÝ¤·¤Þ¤·¤¿¡£²÷¾¡¤·¤¿¼ÄÄÍÁª¼ê¤Ï¡Ö3-0¤Ç¾¡¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢¤¤¤¤¾õÂÖ¤Ç¥Á¡¼¥à¤Ë²ó¤»¤¿¤Î¤Ç¤È¤Æ¤â¤Û¤Ã¤È¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£°ËÆ£Áª¼ê¤â¡Ö»î¹ç¤òÄÌ¤·¤Æ¤¹¤´¤¯¤¤¤¤·Á¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈËþÂ¤²¤ÊÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£
Âè2»î¹ç¤Î½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤ÏÄ¥ËÜÈþÏÂÁª¼ê¤¬¥¦¥£¥ó¥¿¡¼Áª¼ê¤È°ì¿Ê°ìÂà¤Î¹¶ËÉ¡£2¥²¡¼¥à¤òÏ¢¼è¤¹¤ë¤âÂè3¥²¡¼¥à¤òÍî¤È¤·2-1(11-9¡¢12-10¡¢10-12)¤È¤·¤Þ¤¹¡£¥¦¥£¥ó¥¿¡¼Áª¼ê¤È¤ÎÀï¤¤¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿Ä¥ËÜÁª¼ê¤Ï¡Ö¶¯¤¯¤Æ¤ä¤ê¤Å¤é¤¤Áª¼ê¤È¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢»î¹çÁ°¤Ë¤¹¤´¤¯½àÈ÷¤·¤¿¡£¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤âËè¥»¥Ã¥ÈÀÜÀï¤Ç¡¢¤½¤³¤Ç2-1¤Ç¼è¤êÀÚ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Âè2¥²¡¼¥à¤Ï¥²¡¼¥à¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò°ì»þ1-7¤È¤µ¤ì¤ë¤â¡¢Ï¢Â³ÆÀÅÀ¤Ç¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤ò¤Ï¤Í¤Î¤±¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÄü¤á¤Ê¤¤¤Î¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤êÂç»ö¡£¥ê¡¼¥É¤µ¤ì¤Æ¤â1ÅÀ1ÅÀ¼è¤êÊÖ¤¹µ¤»ý¤Á¤Ç¡×¤È¼¡Àï°Ê¹ß¤ò¸«¿ø¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
Âè3»î¹ç¤ÎÃË»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤Ï¡¢¾¾Åçµ±¶õÁª¼ê¤¬1-2(10-12¡¢6-11¡¢11-8)¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¡£¡Ö1¥²¡¼¥àÌÜ¤Î¸åÈ¾¤«¤é¼«Ê¬¤ÎÀï½Ñ¤Ë¾¯¤·ÌÂ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¾¾ÅçÁª¼ê¡£Ç´¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¼è¤êÊÖ¤·¤¿3¥²¡¼¥àÌÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¥Á¡¼¥àÀï¤Ê¤Î¤Ç1¥²¡¼¥à¤Ç¤âÂ¿¤¯¼è¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£µ¤»ý¤Á¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ¼è¤ê¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¾¡Íø¤Þ¤Ç¤¢¤È2¥²¡¼¥à¤È¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿Âè4»î¹ç¡¢ÃË»Ò¥À¥Ö¥ë¥¹¤Ç¾¾ÅçÁª¼ê¤È¸Í¾åÈ»ÊåÁª¼ê¤¬2¥²¡¼¥à¤òÏ¢¼è(11-8¡¢11-4)¤·¡¢¾¡Íø¤ò¤Ä¤«¤ß¼è¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¸Í¾åÁª¼ê¤Ï»î¹ç¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤¬¤¤¤¤¥Ð¥È¥ó¤ò¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£(¾¾Åç)µ±¶õ¤¬¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤ÇºÇ¸å¤Ë1¥²¡¼¥à¼è¤êÀÚ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤ÇËÍ¤â¤ä¤ê¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¡×¤È¡¢¥Á¡¼¥à¤ò¤¿¤¿¤¨¤Þ¤·¤¿¡£Í¥¾¡¤ò¤«¤±¤ÆÀï¤¦·è¾¡¤ÇÂÔ¤Á¼õ¤±¤ë¤Î¤Ï¡¢º£Âç²ñÌµÇÔ¤ÎÃæ¹ñ¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸2¤Ç¤ÎÂÐÀï»þ¤Ë¤Ï5-8¤ÇÇÔ¤ì¤¿Áê¼ê¤È¤Î¥¢¥¦¥§¡¼Àï¤Ë¡¢¡ÖÁ°²ó¤Ï¥ê¡¼¥°Àï¤ÇÉé¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¥ê¥Ù¥ó¥¸¤·¤¿¤¤¡×(¾¾ÅçÁª¼ê)¡¢¡Ö¥Á¡¼¥à¤ß¤ó¤Ê¤Ç»Ù¤¨¹ç¤¦¤Î¤¬Âç»ö¡£¡Ø¤ä¤Ã¤Æ¤ä¤ë¤¾¡Ù¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤ß¤ó¤Ê¤ÇÀº¤¤¤Ã¤Ñ¤¤´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×(°ËÆ£Áª¼ê)¤ÈÆ®»Ö¤òÇ³¤ä¤·¤Þ¤·¤¿¡£