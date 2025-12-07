Î®¹Ô¸ìÂç¾ÞÁª¹Í°Ñ°÷¤Î¿ÀÅÄÇì»³¡¢¡ÖÆ¯¤¤¤Æ¡ß5¡×¤¬Âç¾Þ¤ÎÍýÍ³¤òÀâÌÀ¡ÖÁª¤Ð¤ì¤Ê¤±¤ì¤ÐµÕ¤Ë¥Ð¥¤¥¢¥¹¶¯¤¹¤®¡×
¡¡¹ÖÃÌ»Õ¡¦¿ÀÅÄÇì»³¡Ê42¡Ë¤¬5ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS¥é¥¸¥ª¡ÖÌä¤ï¤º¸ì¤ê¤Î¿ÀÅÄÇì»³¡×¡Ê¶âÍË¸å9¡¦30¡Ë¤Ç¡¢Áª¹Í°Ñ°÷¤òÌ³¤á¤¿¡Ö2025 T&DÊÝ¸±¥°¥ë¡¼¥×¿·¸ì¡¦Î®¹Ô¸ìÂç¾Þ¡×¤Ë¸ÀµÚ¡£¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤Ë´Ø¤¹¤ë¡ÖÆ¯¤¤¤ÆÆ¯¤¤¤ÆÆ¯¤¤¤ÆÆ¯¤¤¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹/½÷À¼óÁê¡×¤òÇ¯´ÖÂç¾Þ¤ËÁª¤ó¤ÀÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¿ÌÌÌÜ¤ËÀâÌÀ¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡10·î¤Î¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤Î¾¡Íø±éÀâ¤Ç½Ð¤¿¡ÖÆ¯¤¤¤Æ¡Ä¡×¤È¤¤¤¦¥Õ¥ì¡¼¥º¤Ï¡¢¡Ö¥ï¡¼¥¯¥é¥¤¥Õ¥Ð¥é¥ó¥¹¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò¼Î¤Æ¤ë¡×¤È¤¤¤¦È¯¸À¤âÁê¤Þ¤Ã¤Æ²áÏ«»à°äÂ²¤é¤¬¹³µÄ¤¹¤ë¤Ê¤ÉÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤«¤éÁª¹Í°Ñ°÷¤È¤Ê¤Ã¤¿Çì»³¤ÏSNS¤äÈÖÁÈ¤ËÆÏ¤¤¤¿¡ÖÆ¯¤¤¤Æ¡Ä¡×Áª½Ð¤Ø¤ÎÈÝÄêÅª¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤ò¾Ò²ð¡£¤½¤·¤Æ¡ÖÁª¹Í°Ñ°÷¤ÎÁí°Õ¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¸Ä¿ÍÅª¤Ê°Õ¸«¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¤¿¤¦¤¨¤ÇÁª¹Í·Ð°Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Çì»³¼«¿È¤Ï¡ÖÆ¯¤¤¤Æ¡Ä¡×¤«¥È¥Ã¥×10¤Î¡Ö¹ñÊõ¡Ê´Ñ¤¿¡Ë¡×¡Ö¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¡×¤¬Âç¾Þ¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¤³¤Î3¤ÄÊÂ¤Ù¤¿»þ¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Ç°ËÆ£ÇîÊ¸°ÊÍè¤º¤Ã¤ÈÃËÀ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡¢ÁíÍýÂç¿Ã¤Ë¡£¤½¤Î»þ¤Ë¡¢½é¤á¤Æ¤Î½÷À¼óÁê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ÏÁª¤Ð¤ì¤Ê¤±¤ì¤ÐµÕ¤Ë°Õ¿ÞÅª¤Ç¥Ð¥¤¥¢¥¹¶¯¤¹¤®¤ë¤Ç¤·¤ç¡×¤ÈÇØ·Ê¤òÀâÌÀ¤·¡¢¡Ö2025Ç¯¤ËÁ´°÷¤¬¤Þ¤ºÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¹¥¤·ù¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¡ÈÆüËÜ½é¤Î½÷À¼óÁê¡É¤¬Îò»ËÅª½ÐÍè»ö¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½Î®¹Ô¸ìÂç¾Þ¤Ë¤âÁª¤ó¤À¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÀ¯¼£¿®¾ò¤ÏÃÖ¤¤¤Æ¤ª¤¤¤Æ¡¢½÷À½é¤Î¼óÁê¤¬½Ð¤¿¤Ã¤Æ¤³¤È¤ÏÈÝÄê¤Ç¤¤Ê¤¤¡£Ãæ¤Ë¤ÏÀ¯¸¢¤Ë×ÖÅÙ¤·¤Æ¤ë¤À¤í¤¦¤È¸À¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¤±¤É¡¢¤½¤Î¿Í¤ÎÀ¯¼£¿®¾ò¤òÅê±Æ¤·¤Æ¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤ë¤À¤±¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢Á´¤¯×ÖÅÙ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÀ¯¸¢¤Ø¤Î×ÖÅÙ¤òÈÝÄê¡£¡Ö¡ÈÆ¯¤¤¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¥×¥é¥¹¤Ç¤¢¤ì¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Ç¤¢¤ì¡¢Á´°÷¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¹â»Ô¼óÁê¤¬¡ÖÆ¯¤¤¤Æ¡Ä¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¯¸À¤Ç¹³µÄ¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö³Î¤«¤Ë¹â»Ô¤µ¤ó¤â¸ÀÍÕÂ¤é¤º¤Ç¡È¹ñÌ±¤Ë²á½ÅÏ«Æ¯¤ò¶¯¤¤¤ë¤Î¤«¡É¡È²áÏ«»à¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤ë¡É¤Ã¤Æ¡Ê¹³µÄ¤µ¤ì¤¿¡Ë¡£¤½¤Î¸å¤ÇÄûÀµ¤µ¤ì¤Æ¡È¤¢¤¯¤Þ¤Ç¼«Ê¬¤Ë¸À¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¤è¡É¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤½¤³¤ÎÍÈ¤²Â¼è¤ê¤Ï°ã¤¦¤«¤Ê¡×¤ÈÌäÂê»ë¤»¤º¡£¡ÖÁ´°÷¤Ë¼þÃÎ¤·¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢²¶¤È¤·¤Æ¤Ï¥Ð¥¤¥¢¥¹¤«¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤³¤ì¤À¤í¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ÏÁª¹Í°Ñ°÷¤È¤·¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¼«¿È¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤â¤¦Áª¹Í°Ñ°÷¼¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤¤¤¦À¼¤âÆÏ¤¤¤¿¡£¡Ö¤½¤ì¤Ï¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ´üÂÔ¤·²á¤®¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¡¢¼«Ê¬¤Î»×ÁÛ¤ò²¡¤·ÉÕ¤±¤¹¤®¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡¢Â¾¿Í¤Ï°ã¤¦»×ÁÛ¤À¤«¤é¤Í¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤ò¡¢¿¿ÌÌÌÜ¤Ë¡Ä¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡ª¡×¤È¾Ð¤¤¤òÍ¶¤¤¡¢¡Ö¡ÊÁª¹Í°Ñ°÷¤Î¡Ë¥Ñ¥Ã¥¯¥ó¤¬°¤¤¤ó¤À¤è¡ª¡ª°ã¤¦¤è¡¢¤Ê¤¹¤ê¤Ä¤±¤ë¤Ê¤è¡×¤È¥Ü¥±¤Æ¤¤¤¿¡£