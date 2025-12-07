FCÂçºå¤¬¡È¥Û¡¼¥à¡ÉÄ»¼è¤Ç¶âÂô¤ò²¼¤·¤ÆJ2¾º³Ê²¦¼ê¡ª¡ª¡¡FWÅçÅÄ¤¬Àé¶â¤Î¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°ÃÆ
¡¡¡þÌÀ¼£°ÂÅÄJ2¾º³Ê¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ½à·è¾¡¡¡FCÂçºå£±¡½0¥Ä¥¨¡¼¥²¥ó¶âÂô¡Ê2025Ç¯12·î7Æü¡¡Axis¥Ð¡¼¥É¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡¡FCÂçºå¤¬¥Ä¥¨¡¼¥²¥ó¶âÂô¤ò1¡½0¤Ç²¼¤·¤ÆJ2¾º³Ê¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ·è¾¡¤Ë¿Ê¤ó¤À¡£
¡¡Á°È¾3Ê¬¡¢11Ê¬¤ÈCK¤«¤é¹¥µ¡¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿FCÂçºå¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¾¡¤¿¤Ê¤±¤ì¤ÐÇÔÂà¤È¤Ê¤ë¶âÂô¤¬½ù¡¹¤Ë¥Ú¡¼¥¹¤ò°®¤ë¡£13Ê¬¤Î¶âÂôFW¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¯¡Ê38¡Ë¤Î¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¤ÏGK»³ËÜÆ©°á¡Ê24¡Ë¤¬ºÇ¸å¤ÏÁê¼êDF¤È¤Ö¤Ä¤«¤ê¤Ê¤¬¤é¥´¡¼¥ë¤ò¼é¤Ã¤¿¡£31Ê¬¤Î¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¯¤Î¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¤âGK»³ËÜ¤¬¹¥¥»¡¼¥Ö¡£Á°È¾¤òÌµ¼ºÅÀ¤Ç¤·¤Î¤¤¤À¤Î¤Ï»³ËÜ¤Î¹¥¼é¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¸åÈ¾¤â¶âÂô¤Î¥·¥å¡¼¥È¤¬¥¯¥í¥¹¥Ð¡¼¤òÄ¾·â¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢FCÂçºå¤Ï15Ê¬¤Ëº¸¥µ¥¤¥É¤ÎFK¤òµ¯ÅÀ¤ËMFÌîÀ¥Î¶À¤¡Ê25¡Ë¤Î¥¯¥í¥¹¤òDF½©»³ÂóÌé¡Ê31¡Ë¤¬Æ¬¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤·¡¢FWÅçÅÄÂó³¤¡Ê29¡Ë¤¬Æ¬¤Ç²¡¤·¹þ¤ó¤ÇÀèÀ©¡£¶âÂô¤ÎÈ¿·â¤ò¤·¤Î¤¤¤Ç1¡½0¤ÇJ2¾º³Ê¤Ø²¦¼ê¤ò¤«¤±¤¿¡£
¡¡Àé¶âÃÆ¤ÎÅçÅÄ¤ÏJ3ºÇ½ªÀï¤Ç3°ÌÆÍÇË¤ò·è¤á¤ë¥Ï¥Ã¥È¥ê¥Ã¥¯¤òÃ£À®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Öµ¤»ý¤Á¤ÎÀï¤¤¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡¢¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¥´¡¼¥ë¤ò¼è¤Ã¤Æ¾¡¤Æ¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£Á°È¾¤ÏÁê¼ê¤¬¾¡¤Ä¤·¤«¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ç¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¿©¤é¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦ÉôÊ¬¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤³¤Î»î¹ç¤ò¾¡¤Á¤Ë¤¤¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÉôÊ¬¤Ç¡¢¸åÈ¾¤Ï¤â¤¦°ì²ó²¡¤·¹þ¤â¤¦¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ê¥´¡¼¥ë¤Ï¡Ëµ¤»ý¤Á¡¢Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð´é¤Ç¿¶¤êÊÖ¤ë¡£ºòÇ¯¤Ï6°Ì¤Ç¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Ë¿Ê½Ð¤·¤¿¤â¤Î¤ÎÉÙ»³¤Ë1¡½1¤ÇÇÔÂà¡£¡ÖµîÇ¯¤Î·Ð¸³¤¬À¸¤¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡ÊºÇ½ªÀï¤Ç¡Ë¾¡¤Ã¤Æ¥ê¡¼¥°Àï3°Ì¤Ç½ª¤ï¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤â¥Ç¥«¤¤¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤ß¤ó¤Ê¤¬¡È¤³¤Î»î¹ç¤Ë¾¡¤Ä¡É¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ç°ì¤Ä¤Ë¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£º£Ç¯¡¢ÀäÂÐ¤Ë¾º³Ê¤·¤¿¤¤¡×¤È¶»¤òÄ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡FCÂçºå¤ÏJ3¤ò3°Ì¤Ç½ª¤¨¤Æ¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Î¥Û¡¼¥à³«ºÅ¤Î¸¢Íø¤òÆÀ¤¿¤¬¡¢ËÜµòÃÏ¤ÎÅìÂçºå»Ô²Ö±à¥é¥°¥Ó¡¼¾ì¤ò»ÈÍÑ¤Ç¤¤º¡¢³«ºÅÃÏ¤ÏÂçºå¤«¤é200¥¥íÎ¥¤ì¤¿Ä»¼è¤Ç¤Î»î¹ç¤Ë¡£¸ø¼°HP¤Ç¶áÆ£ÂçÊåÂåÉ½¤¬¡Ö¥Û¡¼¥à³«ºÅ¤ò¾¡¤Á¼è¤Ã¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢Ä»¼è¤Þ¤ÇÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¯·Á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦FCÂçºå¤Î¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î³§ÍÍ¡¢¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼´ë¶È¤Î³§ÍÍ¡¢¤½¤·¤Æ´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ë¤Ï¡¢¿´¤è¤ê¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¼Õºá¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡J2¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ·è¾¡¤Ï1½µ´Ö¸å¤Î14Æü¤Ë¥Æ¥²¥Ð¥¸¥ã¡¼¥íµÜºê¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
