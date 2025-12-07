Ãæ¹ñÀïÆ®µ¡¤¬¶õ¼«µ¡¤Ë¥ì¡¼¥À¡¼¾È¼Í¡¢¹â»Ô¼óÁê¡ÖÉ¬Í×¤ÊÈÏ°ÏÄ¶¤¨¤ë´í¸±¹Ô°Ù¡×¡ÖÎäÀÅ¤«¤Äµ£Á³¤ÈÂÐ±þ¡×
¡¡¹â»Ô¼óÁê¤Ï£·Æü¡¢¹Ò¶õ¼«±ÒÂâ¤Î£Æ£±£µÀïÆ®µ¡¤¬Ãæ¹ñ³¤·³¤Î¶õÊì¡ÖÎËÇ«¡×¤«¤éÈ¯´Ï¤·¤¿£Ê£±£µÀïÆ®µ¡¤«¤é¥ì¡¼¥À¡¼¾È¼Í¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¹Ò¶õµ¡¤Î°ÂÁ´¤ÊÈô¹Ô¤ËÉ¬Í×¤ÊÈÏ°Ï¤òÄ¶¤¨¤ë´í¸±¤Ê¹Ô°Ù¤À¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê»ö°Æ¤¬È¯À¸¤·¤¿¤³¤È¤Ï¶Ë¤á¤Æ»ÄÇ°¤À¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡Ë¬ÌäÀè¤ÎÀÐÀî¸©¤Çµ¼ÔÃÄ¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¼óÁê¤Ï¡¢À¯ÉÜ¤È¤·¤ÆÃæ¹ñÂ¦¤Ë¹³µÄ¤·¡¢ºÆÈ¯ËÉ»ß¤ò¸·½Å¤Ë¿½¤·Æþ¤ì¤¿¤È¤·¡¢¡ÖÎäÀÅ¤«¤Äµ£Á³¡Ê¤¤¼¤ó¡Ë¤ÈÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤¯¡£Ãæ¹ñ·³¤ÎÆ°¸þ¤òÃí»ë¤·¡¢²æ¤¬¹ñ¼þÊÕ¤Î³¤¶õ°è¤Ç¤Î·Ù²ü´Æ»ë³èÆ°¤ËËüÁ´¤ò´ü¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£