¡¡¥¹¥Ý¡¼¥ÄÊóÃÎ¤Ç¤Ï¡¢£¹µ¨¤Ö¤ê£¹ÅÙÌÜ¤Î¥ê¡¼¥°À©ÇÆ¤ÇÄÌ»»£²£±´§ÌÜ¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿£Ê£±¼¯Åç¤Î°Î¶È¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë´ë²è¤È¤·¤Æ¡¢¼¯Åç¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼Áª½Ð¤Î¡Ú£Í£Ö£Ð¡Û¡Ú±¢¤Î£Í£Ö£Ð¡Û¡Ú¥Ù¥¹¥È¥´¡¼¥ë¡Û¤ò·èÄê¤¹¤ë´ë²è¤ò¼Â»Ü¡££Ó£Î£Ó¤òÄÌ¤¸¤¿ÅêÉ¼¤Ç¡¢£´£¸£µ£²¿Í¤«¤é²óÅú¤òÆÀ¤¿¡£
¡¡Âè£±²ó¤Ï¡Ú£Í£Ö£ÐÊÔ¡Û¡£º£µ¨Á´»î¹çÀèÈ¯½Ð¾ì¤ÎÁáÀîÍ§´ð¡¢¿¢ÅÄÄ¾ÄÌ¡¢ÎëÌÚÍ¥Ëá¤Î£³¿Í¤Ë¡¢£²£±¥´¡¼¥ë¤ÇÆÀÅÀ²¦¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¥ì¥ª¥»¥¢¥é¤ò²Ã¤¨¤¿£´¿Í¤ò¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤·¡¢¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡£±°Ì¤Ëµ±¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¼¯Åç¤Î¼é¸î¿À¡ÚÁáÀîÍ§´ð¡Û¡£¶Ã°Û¤ÎÆÀÉ¼Î¨£¸£²¡¦£±¡ó¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÁáÀî¤Î¥Ê¥¤¥¹¥»¡¼¥Ö¤ÇÆÀ¤¿¾¡¤ÁÅÀ¤Ï¿ôÃÎ¤ì¤Ê¤¤¡×¡Ö¿ÀÍÍÊ©ÍÍÁáÀîÍÍ¡¹¡ª¡×¡Ö²½¤±Êªµé¤Î¥»¡¼¥Ö¤Ç½õ¤±¤é¤ì¤¿»î¹ç¤¬²¿¸Ä¤â¤¢¤Ã¤¿¡×¡Ö¡Ø½ª¤ï¤Ã¤¿¡Ä¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¾ìÌÌ¤ò»ß¤á¤Æ¤¯¤ì¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥»¡¼¥ÖÏ¢È¯¤òÀä»¿¤¹¤ëÀ¼¤¬Â¿¿ô¡£¡Ö¤â¤Ï¤ä¿Í´Ö¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¡Ö¿Í´Ö¼¤á¤Æ¤ë¡×¤È¤Î¥³¥á¥ó¥È¤â¤¢¤ê¡¢¡Ö¿À¥»¡¼¥Ö¤·¤¹¤®¤Æ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥»¡¼¥Ö¤¸¤ã¶Ã¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤Î¥³¥á¥ó¥È¤â´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡ÆüËÜÂåÉ½¤Ë¤â½éÁª½Ð¤µ¤ì¡¢£³»î¹ç¤Ç¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Ä¤Ê¤É¡¢Âç¤¤ÊÈôÌö¤ò¿ë¤²¤¿¼é¸î¿À¤¬±É¤¨¤¢¤ë£Í£Ö£Ð¼õ¾Þ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡£²°Ì¤Ï¡ÚÎëÌÚÍ¥Ëá¡Û¤Ç£±£²¡ó¡£·ë²ÌÅª¤Ë£²°ÌÇð¤È¾¡¤ÁÅÀ£±º¹¤Ç¤ÎÍ¥¾¡¤È¤Ê¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë¡ÖµþÅÔÀï¤Î¥´¡¼¥ë¤¬¤Ê¤±¤ì¤ÐÍ¥¾¡¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¤¢¤Î¥´¡¼¥ë¤¬Á´¤Æ¡×¤È¡¢Âè£³£µÀáµþÅÔÀï¡Ê£±¢¤£±¡Ë¤Ç¤Î·àÅªÆ±ÅÀ¥´¡¼¥ë¤Ø¤Î¸ÀµÚ¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Û¤«¡Ö£´£°ÈÖ¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¤Î¥×¥ì¡¼¡£ÇØÃæ¤Ç¸«¤»¤¿¡×¡ÖÍ¥¾¡¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Î¶¯¤µ¡£¹×¸¥ÅÙ¡×¡Ö¤³¤Î´ÁÈ´¤¤Ë¼¯Åç¤Ï¸ì¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡ÖÇ¡²¿¤Ê¤ë»þ¤â¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¤òÂÎ¸½¤·¡¢¾¡Íø¤ØÆ³¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤ÈÂ¸ºß¤½¤Î¤â¤Î¤ÎÂç¤¤µ¡¢°ÎÂç¤µ¤Ø¤Î¥³¥á¥ó¥È¤âÁê¼¡¤¤¤À¡£
¡¡£³°Ì¤Ï¡Ú¿¢ÅÄÄ¾ÄÌ¡Û¤Ç£³¡¦£³¡ó¤À¤Ã¤¿¤¬¡Ö¤½¤ÎÍýÍ³¡×¤Î¹àÌÜ¤ò¼«Í³²óÅú¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢¿¢ÅÄ¤ËÅêÉ¼¤·¤¿¡È¿¢ÅÄÇÉ¡É¤Ï¥³¥á¥ó¥ÈµÆþÎ¨¤¬¶Ë¤á¤Æ¹â¤¯¡¢¤½¤·¤ÆÇ®¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö´Á¤ÎÃæ¤Î´Á¡×¡ÖÊ¸¶ç¤Ê¤·¤Ç¤¹¡£Å´¿Í¤Ç¤¹¡×¡Ö¥«¡¼¥É¤¹¤é´ó¤»¤Ä¤±¤Ê¤¤¹Ý¤Î¼éÈ÷¡×¡ÖÁ´»î¹ç¥Õ¥ë½Ð¾ì¡¢¥¤¥¨¥í¡¼¥«¡¼¥É¥¼¥í¡¢¥¢¥·¥¹¥ÈÂô»³¡£¼¯Åç¤¬£±ÈÖ¤À¡ª¤¤¤ä¡¢¿¢ÅÄ¤¬£±ÈÖ¤À¡ª¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬ÊÂ¤ó¤À¡£
¡¡£´°Ì¤Î¡Ú¥ì¥ª¥»¥¢¥é¡Û¤Ï£²¡¦£µ¡ó¡£¥¯¥é¥ÖÂÔË¾¤Î·èÄêÎÏ¤¢¤ë¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤È¤·¤Æ²ÃÆþ¤·¡¢£²£±¥´¡¼¥ë¤òµó¤²¤¿¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¤¿¤¿¤¨¤ëÀ¼¤¬Â¿¤¯¡Ö¤ä¤Ï¤êÇð¤ËÂÐ¤¹¤ë·×£´È¯¡ªÍ¥¾¡¤ËÄ¾·ë¤·¤¿¥×¥ì¡¼¤òÉ¾²Á¤·¤¿¤¤¡×¡Ö³«Ëë¥´¡¼¥ë¤âºÇ½ªÀï¥´¡¼¥ë¤â¥ì¥ª¥»¥¢¥é¡£ÇÈ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¥ì¥ª¥»¥¢¥é¤Ê¤·¤ÇÍ¥¾¡¤Ç¤¤¿¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¡×¡Ö¤ä¤Ï¤ê¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÏÅÀ¤ò¤È¤ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡£¡ØÉé¤±¤Ê¤¤¡Ù¤«¤é¡Ø¾¡¤Æ¤ë¡Ù¤ËÊÑ¤¨¤¿ÆÀÅÀ²¦¤³¤½£Í£Ö£Ð¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡Âè£²²ó¤Ï£¸Æü¸á¸å£´»þÇÛ¿®Í½Äê¡Ú±¢¤Î£Í£Ö£ÐÊÔ¡Û¤Ç¤¹¡£¡Ê²¬Åç¡¡ÃÒºÈ¡Ë