¡Ö²õ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤È»×¤Ã¤¿¡×¡¡¡È²£¹Ë¤Î½Å°µ¡ÉÌ£¤ï¤Ã¤¿¡ÖÇòË²¡×¤Î·è°Õ¤ÈºÃÀÞ¡¡ËÜ¿Í¤¬ÌÀ¤«¤¹¡Ê¾®ÎÓ¿®Ìé¡Ë
¡Ö7ºÐ¤Î»þ¡Ê1992Ç¯¡Ë¡¢½éÂå¼ãÇµ²Ö¤µ¤ó¤¬¥â¥ó¥´¥ëÁêËÐ¤Î±ÑÍº¤À¤Ã¤¿Éã¤òË¬¤Í¤Æ¼«Âð¤Ë¤¤¤é¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡ÇòË²æÆ¤Ï¿ÀÌ¯¤ÊÉ½¾ð¤Ç¸À¤Ã¤¿¡£¡ÒÅÚÉ¶¤Îµ´¡Ó¤¬À¤³¦¤ÎÁêËÐ¤Î¥ë¡¼¥Ä¤ò¤¿¤É¤ëNHK¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤ÎÎ¹¤ÎÅÓÃæ¤Ç¥â¥ó¥´¥ë¤òË¬¤ì¤¿¤Î¤À¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¤³¤Î»þ¤Ë¤Ï¤¹¤Ç¤ËÆÏ¤±½Ð¤ò¡Ä¡¡Âà¿¦Ä¾Á°¤Î¡ÖÇòË²¡×¤Î¡È¿á¤ÃÀÚ¤ì¤¿¤è¤¦¤ÊÉ½¾ð¡É
¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤À¤Ê¤¢¤È´¶ÌÃ¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¬ÆüËÜ¤ÎÁêËÐ¤ËÌ¥¤«¤ì¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡Ãæ³Ø3Ç¯¤Þ¤Ç¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢12ºÐ¤Î»þ¡¢Éã¤Ë±£¤ì¤Æ¥ì¥¹¥ê¥ó¥°Æ»¾ì¤ËÄÌ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£
¡ÖÉã¤Ï¥á¥¥·¥³¸ÞÎØ¤Î¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¤Ç¶ä¥á¥À¥ë¤ò¼è¤Ã¤¿¡£Éé¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ë¶ä¤À¤Ã¤¿¤ÈÃÎ¤é¤µ¤ì¤Æ¡¢¡È¤è¤·¡¢¼«Ê¬¤¬Âå¤ï¤ê¤Ë¶â¥á¥À¥ë¤ò¼è¤Ã¤Æ¤ä¤í¤¦¡É¤È»×¤Ã¤¿¡×
¡¡³Ø¹»¤òµÙ¤ó¤Ç¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¤ÎÂç²ñ¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤¿¤éÉã¤¬¤¹¤´¤¤·õËë¤Ç·Þ¤¨¤ËÍè¤¿¡£
¡Ö¹ü¤¬¾æÉ×¤¸¤ã¤Ê¤¤¤¦¤Á¤Ë¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¤ò¤ä¤Ã¤Á¤ã¤À¤á¤À¡£¤Þ¤ÀÁá¤¤¡ª¡×
¡¡ÇòË²¾¯Ç¯¤Ï¸ÍÏÇ¤Ã¤¿¡£
¡ÖÉã¤Ï´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡£¤É¤¦¤ä¤é¡¢ÂÎ¤Î¾®¤µ¤¤¤¦¤Á¤Ë¤ä¤ë¤È¼«¿®¤ò¤Ê¤¯¤¹¡¢¤½¤¦¤¤¤¦Å¯³Ø¤¬Éã¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¡×
¡¡°°ÏÉ»³¡¢°°Å·Ë²¤é¤Î³èÌö¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥â¥ó¥´¥ë¤Ç¤âÂçÁêËÐ¤Î±ÒÀ±ÊüÁ÷¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡ÖÍ§¤À¤Á¤È¤è¤¯Àã¤Î¾å¤Ë±ß¤òÉÁ¤¤¤ÆÁêËÐ¤ò¼è¤ê¤Þ¤·¤¿¡£³Ø¹»¤Ç¤Ï°ìÈÖ¶¯¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤Îº¢¤ÎÆÀ°Õµ»¤Ï¡ÒÆóËç½³¤ê¡Ó¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¬¸å¤Î¡Ò¾å¼êÅê¤²¡Ó¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£»ä¤Î¾å¼êÅê¤²¤Ï¡Ò»°½ê¹¶¤á¡Ó¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¡ÒÆâ³Ý¤±¡Ó¡¢¡ÒÅÏ¤·¹þ¤ß¡Ó¡¢¤½¤·¤Æ¸ª¤ò¾å¤«¤é²¡¤¹¡£¾å¼ê¤À¤±¤É¡Ò¾®¼êÅê¤²¡Ó¤Ã¤Ý¤¤¤·¡¢Â¤âÊ§¤¦¡£¡Ò²«¶â¤Îº¸¡Ó¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿²£¹Ë¡¦ÎØÅç¤µ¤ó¤ÈÏÃ¤·¤¿»þ¡¢¡ØËÜÅö¤Ïº¸²¼¼êÅê¤²¤ÎÁ°¤Ë±¦¾å¼ê¤òÍø¤«¤»¤ë¤Î¤¬Âç»ö¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿¡£»ä¤â¤Þ¤Ã¤¿¤¯Æ±¤¸¤Ç¤¹¡£±¦¼ê°ìËÜ¤ÇÅê¤²¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×
¡ÖÎÞ¤½¤¦¤½¤¦¡×¤ÇÊÙ¶¯
¡¡2000Ç¯½©¡¢°°ÏÉ»³¤Î¾Ò²ð¤ÇÍèÆü¡£°ì½ï¤ËÍè¤¿6¿Í¤ÏÆþÌç¤Ç¤¤¿¤¬¡¢¿ÈÄ¹175¥»¥ó¥Á¡¢ÂÎ½Å68¥¥í¤ÈºÙ¿È¤ÎÇòË²¤Ï°ú¤¼õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤ëÉô²°¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£µ¢¹ñÁ°Æü¤Ë¤è¤¦¤ä¤¯µÜ¾ëÌîÉô²°¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿ÏÃ¤ÏÍÌ¾¤À¡£
¡¡½éÅÚÉ¶¡ÊÁ°ÁêËÐ¡Ë¤Ï01Ç¯3·î¡£½ø¥Î¸ý¤Ç¼è¤Ã¤¿ºÇ½é¤Î5·î¾ì½ê¤Ï3¾¡4ÇÔ¡£
¡Ö½ø¥Î¸ý¤ÇÉé¤±±Û¤·¤Æ²£¹Ë¤Ë¤Ê¤ëÎÏ»Î¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤¿¡£¤±¤É¡¢Ä´¤Ù¤¿¤éÂ¾¤Ë2¿Í¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡¤½¤¦¸À¤Ã¤Æ¡¢ÇòË²¤Ï¥Ë¥ä¥ê¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
¡Ö½éÂå¤Î¼ãÇµ²Ö¡¢¤½¤ì¤ËµÈÍÕ»³¡×
¡¡ÇòË²¤È¤Ï±ï¤Î¤¢¤ë²£¹Ë¤À¡£µÈÍÕ»³¤ÏµÜ¾ëÌî¿ÆÊý¡Ê¸µÃÝÍÕ»³¡Ë¤Î»Õ¾¢¤À¡£
¡Ö½ø¥Î¸ý¤ÇÉé¤±±Û¤·¤Æ¡¢¡ÈÆüËÜ¸ì¤òÊÙ¶¯¤·¤è¤¦¡É¤È·è¤á¤¿¡£¸ÀÍÕ¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤È¡¢¿ÆÊý¤Î»ØÆ³¤¬Íý²ò¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤½¤·¤¿¤é·»Äï»Ò¤¬¡ØÎÞ¤½¤¦¤½¤¦¡Ù¤Î¥Æ¡¼¥×¤òÂß¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¡È¤³¤ì¤ÇÊÙ¶¯¤·¤í¡É¤È¡£¤½¤ì¤ò²¿ÅÙ¤âÄ°¤¤¤ÆÆüËÜ¸ì¤òÊÙ¶¯¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡¡ÆþÌçÅö½é¤ÎÇòË²¤Ï¡È¾®Ê¼ÎÏ»Î¡É¤Î¼è¤ê¸ý¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖºÇ½é¤ÏÄ·¤ó¤À¤êÄ·¤Í¤¿¤ê¡¢Éñ¤Î³¤¤µ¤ó¤ÈÀéÂå¤ÎÉÙ»Î¤µ¤ó¤Î¥Ó¥Ç¥ª¤Ð¤Ã¤«¤ê¸«¤Æ¸¦µæ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡ÍâÇ¯¤ÎÌ¾¸Å²°¾ì½ê¡¢»°ÃÊÌÜ¤Ç¤â¤¦°ìÅÙ3¾¡4ÇÔ¤ò·Ð¸³¤·¤¿¡£
¡Ö2ÅÙÌÜ¤ËÉé¤±±Û¤·¤¿»þ¡¢¡ÈÂÎ¤òÂç¤¤¯¤·¤è¤¦¡É¤È·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£ÉáÄÌ¤Ï1Æü2¿©¤À¤±¤É¡¢Ìë¤â³°¤Ë½Ð¤¿¤ê¤·¤Æ¤È¤Ë¤«¤¯¿©¤Ù¤¿¡×
¡¡¤½¤Î¤«¤¤¤¢¤Ã¤ÆÆ²¡¹¤È¤·¤¿ÂÎ¤ËÊÑ¤ï¤ê¡¢ÁÐÍÕ»³¡¢ÂçË²¤Î¥Ó¥Ç¥ª¤ò¸«¤Æ¸¦µæ¤Ç¤¤ëÎÏ»Î¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£½½Î¾¤ò2¾ì½ê¤ÇÄÌ²á¤·¤ÆÆþËë¡£Ìó2Ç¯¤ò·Ð¤Æ´ØÏÆ¤ÇÏ¢Â³Í¥¾¡¡Ê¤¤¤º¤ì¤â13¾¡2ÇÔ¡Ë¡¢Âç´Ø¾º¿Ê¤ò·è¤á¤¿¡£¤³¤Î»þ¡¢²¿¤«ÌÜ³Ð¤á¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡©
¡Ö¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£06Ç¯½é¾ì½ê½½ÆüÌÜ¤Î²í»³Àï¤ÇÁêËÐ¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£Î©¤Á¹ç¤¤¤«¤é¡¢¥¤¥á¡¼¥¸¤É¤ª¤êº¸Á°êî¡Ê¤Þ¤¨¤ß¤Ä¡Ë¤ò¼è¤ëÁêËÐ¤¬½é¤á¤ÆËÜ¾ì½ê¤ÎÅÚÉ¶¤Ç¤Ç¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤Ç·¿¤¬¤Ç¤¤¿¡£·¿¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤É¤ó¤É¤óÁêËÐ¤¬¿¼¤¯¤Ê¤ë¡£·¿¤Ë¤³¤À¤ï¤ë¤Î¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡ÈÎ©¤Á¹ç¤¤¤¬¤¹¤Ù¤Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡É¤È¤âÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¡È·¿¤òºî¤Ã¤Æ¡¢·¿¤Ë¤³¤À¤ï¤ë¤Ê¡É¤È¤¤¤¦¶µ¤¨¤É¤ª¤ê¤Ç¤¹¤Í¡×
¤â¤¦°ì¤Ä¤ÎÉÙ»Î»³
¡¡ÁÐÍÕ»³¤Î¶ÃÏ¤òÌÜ»Ø¤¹ÇòË²¤¬¤·¤Ð¤·¤Ð¸ý¤Ë¤·¤¿¤Î¤¬¡Ò¸å¤ÎÀè¡Ó¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤À¡£
¡ÖÁÐÍÕ»³¤µ¤ó¤ÏÎ©¤Á¹ç¤¤¤Ç¤Þ¤ï¤·¤ò¼è¤ê¤Ë¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤Ö¤Ä¤«¤ê·Î¸Å¤Ç¶»¤ò½Ð¤¹¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤Ç¾åÂÎ¤âµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ê¤Î¤Ë¡¢¡Ò¸å¤ÎÀè¡Ó¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¤¹¤Ç¤ËÁê¼ê¤òÀ©¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡ÇòË²¤¬¤½¤³¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤Î¤Ï¡È²£¹Ë¤Î½Å°µ¡É¤ò¼ÂºÝ¤ËÌ£¤ï¤Ã¤¿¤«¤é¤À¤È¸À¤¦¡£
¡Ö²£¹Ë¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÉé¤±¤¿ÍâÆü¡¢ÅÚÉ¶¤Ë¾å¤¬¤ë¤Î¤¬ÉÝ¤«¤Ã¤¿¡£¤â¤¦Éé¤±¤ë¤ï¤±¤Ë¤¤¤«¤Ê¤¤¡£½Å°µ¤Ç¾Ð´é¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£³³¤Ã¤×¤Á¤Ë¤¤¤ë¿Í´Ö¤¬¾Ð¤¨¤Þ¤¹¤«¡£¤½¤Î»þ¤ËÊ¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÉÙ»Î»³¤ÎÏ¼¤¬Âç´Ø¤Î¿´¡£ÉÙ»Î»³¤Î¥Æ¥Ã¥Ú¥ó¤¬²£¹Ë¤Î¿´¡£¤µ¤é¤Ë¾å¤Ë¤¢¤ë¤â¤¦°ì¤Ä¤ÎÉÙ»Î»³¡¢¤½¤ì¤¬ÁÐÍÕ»³¤Î¶ÃÏ¤Ç¤¹¡×
¡¡¤À¤¬¡¢¡Ò¸å¤ÎÀè¡Ó¤ÎÂÎÆÀ¤ÏÍÆ°×¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤â¡Ò¼õ¤±¤ëÁêËÐ¡Ó¤Ï¡¢¤É¤¦¤ä¤éÇòË²¤ÎÀ¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö13Ç¯½é¾ì½ê¤Î»°ÆüÌÜ¡¢Ì¯µÁÎ¶¤Ë²¡¤·½Ð¤·¤ÇÉé¤±¤¿»þ¡¢¡Ò¸å¤ÎÀè¡Ó¤ò¼Î¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÂå¤ï¤ê¡¢²õ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤È»×¤Ã¤¿¡×
¡¡5Ê¬¤Ç¤âÂ©¤¬¾å¤¬¤ë¤Ö¤Ä¤«¤ê·Î¸Å¤ò»°ÃÊÌÜ¤Î¤³¤í¤Ï45Ê¬¤â¤ä¤é¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÖËë²¼»þÂå¤âËèÆü30Ê¬¡£ºÇ¸å¤Ï¸ý¤ÎÃæ¤Ç·ì¤ÎÌ£¤¬¤¹¤ë¡£ÀÚ¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ë¤Ê¤¼¤À¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢°úÂà¸å¤ËÊ¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£·ã¤·¤¤±¿Æ°¤ò¤·²á¤®¤ë¤ÈÇÙ¤ÎÌÓºÙ·ì´É¤¬ÀÚ¤ì¤ë¡£¤¢¤ì¤Ï¤½¤ÎÌ£¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¾®ÎÓ¿®Ìé¡Ê¤³¤Ð¤ä¤·¤Î¤Ö¤ä¡Ë
¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥é¥¤¥¿¡¼¡£1956Ç¯¿·³ã¸©Ä¹²¬»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡£¹â¹»¤Þ¤ÇÌîµåÉô¤ÇÅê¼ê¡£·ÄØæÂç³ØË¡³ØÉôÂ´¡£Âç³Ø¤Ç¤Ï¥Õ¥ê¥¹¥Ó¡¼¤ËÇ®Ãæ¤·¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤ÆÀ¤³¦Áª¼ê¸¢½Ð¾ì¡£¥Ç¥£¥¹¥¯¥´¥ë¥ÕÆüËÜÁª¼ê¸¢Í¥¾¡¡£¡Ö¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡×ÊÔ½¸Éô¤Ê¤É¤ò·Ð¤ÆÆÈÎ©¡£¡Ø¹â¹»Ìîµå¤¬´í¤Ê¤¤¡ª¡Ù¡ØÄ¹ÅèÌÐÍº ±Ê±óÅÁÀâ¡Ù¡ØÉð½Ñ¤Ë³Ø¤Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¿Ê²½ÏÀ¡Ù¤Ê¤ÉÃø½ñÂ¿¿ô¡£
¡Ö½µ´©¿·Ä¬¡×2025Ç¯12·î4Æü¹æ ·ÇºÜ