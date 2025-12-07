¤Þ¤µ¤Ë¥¢¥Ë¥¡ª¶âËÜÃÎ·û»á¤«¤é¤ª¤´¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿Áí³Û¤Ï¡Ö¹Åç¤Ç¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÇã¤¨¤ë¡×¡¡ÀèÇÚ¤¬´¶¼Õ
¡¡Æî³¤¡Ê¸½¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ë¡¢¹Åç¡¢µð¿Í¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¸µÊá¼ê¤ÎÀ¾»³½¨Æó»á¡Ê58¡Ë¤¬6ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¥¸¥ã¥ó¥¯SPORTS¡×¡ÊÅÚÍË¸å5¡¦00¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£¹Åç»þÂå¤«¤é¡¢¤½¤·¤Æº£¤âÃç¤¬¤¤¤¤¸åÇÚ¤Î¤¢¤Þ¤ê¤Ë¹ë²÷¤ÊÃËµ¤¤Ã¤×¤ê¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡Ö¥×¥íÌîµåÌ¾¡ªÌÂ¡©¥³¥ó¥Ó¡×¤¬¥Æ¡¼¥Þ¡£¡È¤ª¸ß¤¤¤Î¥×¥íÌîµå¿ÍÀ¸¤ÇÀÚ¤Ã¤Æ¤âÀÚ¤ì¤Ê¤¤Éå¤ì±ï¡É¤È¤·¤Æ¡¢¹Åç¤«¤é¤Ï¸µ¥¨¡¼¥¹¤Ç´ÆÆÄ¤âÌ³¤á¤¿º´¡¹²¬¿¿»Ê»á¡Ê58¡Ë¤È¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¿Æ±³ØÇ¯¤ÎÀ¾»³»á¤¬½Ð±é¤·¤¿¡£
¡¡¸½Ìò»þÂå¡¢¤³¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Ç°ì½ï¤Ë¤ª¼ò¤ò°û¤ß¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¯¡¢À¾»³»á¤¬¤â¤Ã¤Ñ¤é°ì½ï¤Ë½Ð³Ý¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¸µ¹Åç¼çË¤¤Ç¡¢¤Î¤Á¤Ëºå¿À´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿¶âËÜÃÎ·û»á¡Ê57¡Ë¡£ºÇ½é¤Î3¡¢4Ç¯´Ö¤Ï¡ÖËÍ¤Î¤Û¤¦¤¬µëÎÁ¹â¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡×¤È1¤Ä¾å¤ÎÀ¾»³»á¤¬Á´³Û¤ª¤´¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÀèÇÚ¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤«¤Ã¤¿Åö»þ¤Î¶âËÜ»á¤Ï¡Ö1Ëü±ß¤Ç¤â¡Ä¡×¤Èº¹¤·½Ð¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¡Ö¤«¤Í¤â¤Ã¤Á¤ã¤ó¡¢¥¨¥¨¤Í¤ó¡£²Ô¤¤¤Ç¤ë¥ä¥Ä¤¬Ê§¤¨¤Ð¥¨¥¨¤Í¤ó¡×¤ÈÀèÇÚ¤Î°Ò¸·¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿À¾»³»á¡£¤À¤¬¡¢¤½¤Î¸å¡¢¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë¡ÖËÍ¤ÎµëÎÁ¤Î3ÇÜ¤°¤é¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¶âËÜ»á¤Ïµå³¦¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¡¢¶âËÜ»á¤Ï¤¢¤ëÆü¡¢À¾»³»á¤ËÂÐ¤·¤Æ¡ÖÀ¾¤ä¤ó¡£º£Æü¤«¤é¤ï¤·¤¬¤ª¤´¤Ã¤Á¤ã¤ë¤±¤¨¤Î¡£¤¢¤ó¤¿¤Ë¤Ï»¶¡¹À¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é¡×¤ÈÀë¸À¤·¤Æ¡¢º£ÅÙ¤Ï¹âµë¼è¤ê¤Î¸åÇÚ¡¦¶âËÜ»á¤¬Á´³Û¤ª¤´¤ëÂ¦¤Ë²ó¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤½¤Ã¤«¤éÁ´Éô¤ª¤´¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¶âËÜ»á¤Ë¤ª¤´¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿Áí³Û¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡ÖÂ¿Ê¬¡¢¹Åç¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó°ì¸ÄÇã¤¨¤ë¤°¤é¤¤¡¢Í¾Íµ¤Ç¡£¤À¤Ã¤Æ¡¢¤«¤ì¤³¤ì¡¢¤¤¤Þ¤À¤Ë¡Ä¤ä¤«¤é¡×¤È¤³¤Î30Ç¯´Ö¤Û¤É°ì½ï¤Ë°û¤ß¿©¤¤¤¹¤ì¤ÐÁ´Éô»ÙÊ§¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¶âËÜ»á¤ÎÃËµ¤¤Ã¤×¤ê¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¸½Ìò»þÂå¤Ëµå³¦¤Î¡È¥¢¥Ë¥¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢¸½¹Åç´ÆÆÄ¤Î¿·°æµ®¹À»á¡Ê48¡Ë¤é¸åÇÚ¤«¤é¤âÂç¤¤¤ËÊé¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¶âËÜ»á¡£
¡¡¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤é¤·¤¤¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¿ùÃ«·ý»Î»á¡Ê34¡Ë¤Ï¤³¤³¤Ç¡Ö¤¤¤Þ¤À¤Ë¡©¶»Ä¥¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤·¤Ê¤¬¤éÀ¾»³»á¤Ë¥Ä¥Ã¥³¥ß¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö¤¤¤Þ²ñ¤Ã¤Æ¤âÀäÂÐ¤Ë¤ª¤´¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×¤ÈÌÜ¿¬¤ò²¼¤²¤ëÀ¾»³»á¤À¤Ã¤¿¡£
