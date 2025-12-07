½ÀÆ»¡¡³ÑÅÄ²Æ¼Â¤¬Âç²ñ¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¡¡Ìµº¹ÊÌ¤ÎÁ´ÆüËÜ½÷»ÒÁª¼ê¸¢¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÀéÍÕÍ½Áª²ñ¡Ö¡Ê½Ð¾ì¤Ï¡ËÆñ¤·¤¤¤«¤Ê¡×
¡¡ÀéÍÕ¸©½ÀÆ»Ï¢ÌÁ¤Ï£·Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¡ÖÀéÍÕ¸©½ÀÆ»Áª¼ê¸¢Âç²ñ¡¡·ó¡¡´ØÅìÁª¼ê¸¢Âç²ñÀéÍÕ¸©Í½Áª²ñ¡×¤Î½Ð¾ìÁª¼ê¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£ºò²Æ¤Î¥Ñ¥ê¸ÞÎØ£´£¸¥¥íµé¶â¥á¥À¥ë¤Î³ÑÅÄ²Æ¼Â¡Ê£Ó£Â£Ã¾ÅÆîÈþÍÆ¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡Ë¤¬¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤·¤¿¡£
¡¡Æ±Âç²ñ¤ÏÃÊµé¡¦ÂÎ½Å¤¬Ìµº¹ÊÌ¤ÇÁè¤ï¤ì¡¢¸¶Â§£·¿Í¤¬´ØÅìÁª¼ê¸¢¡Ê£²£¶Ç¯£³·î¡Ë¤Î½Ð¾ì¸¢¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë¡£¤½¤·¤Æ´ØÅìÁª¼ê¸¢¤Ç¾å°Ì£·¿Í¤ËÆþ¤ì¤Ð¡¢Á´ÆüËÜ½÷»ÒÁª¼ê¸¢¡ÊÆ±£´·î¡¢²£ÉÍÉðÆ»´Û¡Ë¤ÎÀÚÉä¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡³ÑÅÄ¤Ïº£Ç¯£´·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Á´ÆüËÜ½÷»ÒÁª¼ê¸¢¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢£³ÅÙÌÜ¤Ç½é¤Î£²¾¡¤òµó¤²¤¿¡£¡Ö¸ÞÎØ¤è¤ê¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¡¢¤È¤¤¤¦½Ö´Ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê»ä¤Ã¤Æ½ÀÆ»¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤À¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È½¼¼Â´¶¤ò¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡³ÑÅÄ¤Ï¡¢¥°¥é¥ó¥É¥¹¥é¥àÅìµþÂç²ñ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÅìµþÂÎ°é´Û¤Ç¼èºàÂÐ±þ¡£¡Ö¡Ê´ØÅìÁª¼ê¸¢Âç²ñÀéÍÕ¸©Í½Áª²ñ¡Ë¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤·¤¿¤±¤É¡¢¤®¤Ã¤¯¤ê¹ø¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿»Å»ö¤Ç³¤³°¤Ë¤¤¤Ã¤¿¤ê¤·¤ÆÁ°Æü¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡Ä¡£´õË¾¤Ï»Ä¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¤¢¤ë¤±¤É¡¢Æñ¤·¤¤¤«¤Ê¤È¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£