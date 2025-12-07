ºÊ¤ÏºÇ½é¤«¤é·ù¤À¤Ã¤¿¡ª¡¡É×¤ÎÊì¤ÈÆ±µï¤ò¤Ï¤¸¤á¤¿¤¤Ã¤«¤±¡Ú²Ç¸ÈÌäÂê¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹ Vol.2¡Û
¢¨¤³¤Î¤ªÏÃ¤Ïºî¼ÔÅÚ°æ¿¿´õ¤µ¤ó¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¤â¤È¤ËµÓ¿§¤ò²Ã¤¨ºÆ¹½À®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¤¢¤é¤¹¤¸
¤¤¤Þ¤Þ¤µ¤ËÆ¯¤À¹¤ê¤Î36ºÐ¤ÎÉ×¡£¾®³ØÀ¸¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Â©»Ò¤â¤¤¤Æ½çÉ÷ËþÈÁ¤Ë¸«¤¨¤ë¤¬¡¢¤¢¤ëÇº¤ß¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤ÏºÊ¤È¼«Ê¬¤ÎÊì¤Ë¤è¤ë¡È²Ç¸È¥Ð¥È¥ë¡É¡£¤³¤ÎÆü¤â»Å»ö¤ò½ª¤¨¤Æµ¢Âð¤¹¤ë¤È¤Ê¤Ë¤ä¤éÙæ¤á¤Æ¤¤¤¿¡Ä
¤¤¤Þ¤Þ¤µ¤ËÆ¯¤À¹¤ê¤Î36ºÐ¤ÎÉ×¡£¾®³ØÀ¸¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Â©»Ò¤â¤¤¤Æ½çÉ÷ËþÈÁ¤Ë¸«¤¨¤ë¤¬¡¢¤¢¤ëÇº¤ß¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤ÏºÊ¤È¼«Ê¬¤ÎÊì¤Ë¤è¤ë¡È²Ç¸È¥Ð¥È¥ë¡É¡£¤³¤ÎÆü¤â»Å»ö¤ò½ª¤¨¤Æµ¢Âð¤¹¤ë¤È¤Ê¤Ë¤ä¤éÙæ¤á¤Æ¤¤¤¿¡Ä
¢£Æ±µï¤ò¤Ï¤¸¤á¤¿¤¤«¤Ã¤±
¢£É×¤ÏÊì¤òÊü¤Ã¤Æ¤ª¤±¤º¡Ä
¢£»º¸å¤ÎºÊ¤ÏÅöÁ³·ù¤¬¤ë
¢£ÀâÆÀ¤ò½Å¤Í¤ëÉ×
É×¤Ï¤Ê¤ó¤È¤«Æ±µï¤Ë»ý¤Á¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ºÊ¤Ï·ù¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¤Í¡Ä¡£¤½¤ê¤ã¤½¤¦¤À¡£
¤½¤ì¤Ç¤âÉ×¤Ë¤è¤ë¤È¡Ö¤½¤³¤½¤³¤¦¤Þ¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤Î¤³¤È¡£
¤Ê¤¼ºÇ¶á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ·ö²Þ¤¬Áý¤¨¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡Ä¡©
(ÅÚ°æ¿¿´õ)