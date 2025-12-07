À¾»³½á¡õÅû°æ¿¿Íý»Ò¡¢¡Ø½ª¤Î¤Ò¤È¡Ù½Ð±é·èÄê¡¡³Áß·Í¦¿Í¤ò»Ù¤¨¤ëÁòµ·Å¹¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë
¡¡2026Ç¯1·î13Æü¤è¤êTBS¥É¥é¥Þ¥¹¥È¥êー¥àÏÈ¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡¢³Áß·Í¦¿Í¼ç±é¡Ø½ª¤Î¤Ò¤È¡Ù¤ËÀ¾»³½á¤ÈÅû°æ¿¿Íý»Ò¤¬½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
»²¹Í¡§³Áß·Í¦¿Í¡¢¥É¥é¥Þ¥¹¥È¥êー¥à¡Ø½ª¤Î¤Ò¤È¡Ù¤ÇÏ¢¥É¥é½é¼ç±é¡¡¡Ö²¿¤«¤ò»Ä¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤ÐËÜË¾¡×
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢À¶¿å½Ó¤ÎÆ±Ì¾Ì¡²è¡Ø½ª¤Î¤Ò¤È¡Ù¡ÊÁÐÍÕ¼Ò¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹´©¡Ë¤ò¼Â¼Ì¥É¥é¥Þ²½¤¹¤ë¥Ò¥åー¥Þ¥ó¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡£°ì¸«ÁÆÌî¤Ê¥Ù¥Æ¥é¥óÁòµ·²°¡¦»Ì¹¾½¡½õ¤È¡¢»Å»ö¤ËË»»¦¤µ¤ì¼«Ê¬¤ò¸«¼º¤Ã¤¿¥¨¥êー¥È²ñ¼Ò°÷¡¦Ûð¹§ÂÀÏº¤¬¡¢Ûð¤ÎÊì¤ÎµÞÀÂ¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë½Ð²ñ¤¦¤È¤³¤í¤«¤éÊª¸ì¤Ï»Ï¤Þ¤ë¡£·¿ÇË¤ê¤ÊÁòµ·²°¤Ç¤¢¤ë»Ì¹¾¤¬¡¢ÀµÈ¿ÂÐ¤ÎÄïÊ¬¡¦Ûð¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÍÍ¡¹¤Ê»à¤ä°äÂ²¤È¸þ¤¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢É÷ÊÑ¤ï¤ê¤Ê°ÍÍê¤ËÄ©¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£
¡¡³Áß·¤Ï¸µ·º»ö¤ÇÍ¾Ì¿¤ï¤º¤«¤ÎÇËÅ·¹Ó¤ÊÁòµ·²°¤Ç¡¢¼ç¿Í¸ø¤Î»Ì¹¾½¡½õ¤ò±é¤¸¤ë¡£
¡¡¿·¤¿¤Ë½Ð±é¤¬·èÄê¤·¤¿À¾»³¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢°åÎÅ´ï¶ñ¤Î±Ä¶È¿¦¤È¤·¤Æ»Å»ö¤ËË»»¦¤µ¤ì¡¢À¸¤¤ëµ¤ÎÏ¤ò¼º¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¨¥êー¥È¥µ¥é¥êー¥Þ¥ó¡¢¡Ö¥Ü¥ó¡×¤³¤ÈÛð¹§ÂÀÏº¡£Êì¤ÎµÞÀÂ¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë»Ì¹¾¤È½Ð²ñ¤¤¡¢Èà¤ËÆ´¤ì¤ÆÁòµ·¤ÎÀ¤³¦¤ËÈô¤Ó¹þ¤à¡£¤·¤«¤·¡¢Ç®¤¤ÁÛ¤¤¤¬¤¤¤Ä¤â¶õ²ó¤ê¤·¤ÆÆÍ¤ÃÁö¤ê¡¢»Ì¹¾¤Ë𠮟ÀÕ¤µ¤ì¤Æ¤Ð¤«¤ê¡£¤½¤ó¤ÊÛð¤À¤¬¡¢»Ì¹¾¤ÎÇØÃæ¤òÄÉ¤¤¤«¤±ÍÍ¡¹¤Ê°äÂ²¤È¤Î·Ð¸³¤òÀÑ¤à²áÄø¤Ç¡¢°ì¿Í¤Î¿Í´Ö¤È¤·¤ÆÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¿¿ÌÌÌÜ²á¤®¤ëÛð¤È¡¢¥¢¥¦¥È¥íー¤Ê»Ì¹¾¤Î¡ÈÀµÈ¿ÂÐ¡É¥Ð¥Ç¥£¤¬ÍÍ¡¹¤Ê°ÍÍê¤ËÄ©¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£
¡¡¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¤Î¶âÍË¥É¥é¥Þ¡Ø¥Õ¥§¥¤¥¯¥Þ¥ßー¡Ù¤ËÂ³¤¡¢2¥¯ー¥ëÏ¢Â³¤Ç¤ÎTBS¥É¥é¥Þ½Ð±é¤È¤Ê¤ëÅû°æ¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ö»Ì¹¾Áòµ·Å¹¡×¤Î·ÐÍýÃ´Åö¤«¤ÄÇ¼´½»Õ¤Ç¤â¤¢¤ë¡Ö¥Õ¥ß¡×¤³¤È¿¹Ê¸»Ò¡£¤É¤³¤«¥ß¥¹¥Æ¥ê¥¢¥¹¤ÊÊ·°Ïµ¤¤òÅ»¤¤¡¢Áòµ·Å¹¤ÎºâÀ¯Æñ¤ËÆ¬¤òÇº¤Þ¤»¤ë·ÐÍýÃ´Åö¤È¤·¤Æ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥×¥í¤ÎÇ¼´½»Õ¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤¹¤ëÄ¶¥Ù¥Æ¥é¥ó¼Ò°÷¡£ÀèÂå¤Îº¢¤«¤é¡Ö»Ì¹¾Áòµ·Å¹¡×¤Ë¶Ð¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢»Ì¹¾¤ÎÍÄ¤¤º¢¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿ô¾¯¤Ê¤¤¿ÍÊª¤Ç¤â¤¢¤ë¡£»Ì¹¾¤¬¼ÒÄ¹¤È¤Ê¤Ã¤¿º£¤Ç¤Ï¡¢Çä¤ê¾å¤²¤ò¿¤Ð¤»¤ÈÆü¡¹Èà¤Ë¥×¥ì¥Ã¥·¥ãー¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢»Ì¹¾¤òÊé¤Ã¤ÆÁòµ·Å¹¤ËÆþ¤Ã¤¿Ûð¤Ë¤Ï¡¢¤ä¤µ¤·¤¯´ó¤êÅº¤Ã¤ÆÎå¤Þ¤¹Êì¿Æ¤Î¤è¤¦¤Ê°ìÌÌ¤â¸«¤»¤ë¡£Åû°æ¤È³Áß·¤ÏËÜºî¤¬½é¶¦±é¤È¤Ê¤ë¡£
¥³¥á¥ó¥ÈÀ¾»³½á¡ÊÛð¹§ÂÀÏºÌò¡Ë
º£Ç¯¤Î2·î¤ËºÇ°¦¤ÎÁÄÊì¤òË´¤¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£Î×½ª¤ËÎ©¤Á²ñ¤Ã¤¿ºÝ¤Ë¤¹¤°¤ËÁòµ·¤ÎÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¤âÁá¤¯Áòµ·¤ÎÏÃ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤È¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£Í§¿Í¤ÎÉã¤¬¶Ð¤á¤Æ¤¤¤ëÁòµ·²ñ¼Ò¤ÇÁòµ·¤ò¤¢¤²¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤ä½àÈ÷¤Ë½é¤á¤Æ·È¤ï¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Áòµ·¤Ë³Ý¤«¤ë¤ª¶â¤Î¤³¤È¤ä¡¢·è¤á¤ë¤³¤È¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Í§¿Í¤ÎÉã¤Î¥µ¥Ýー¥È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢¿´¤Ë»Ä¤ëÁòµ·¤ò¼¹¤ê¹Ô¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤Î¤ªÏÃ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿ºÝ¡¢ºîÉÊ¤È»ä¤¬±é¤¸¤ëÛð¤Ë¶¯¤¤¥·¥ó¥Ñ¥·ー¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¥Ð¥Ç¥£¤òÁÈ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯³Áß·Í¦¿Í¤µ¤ó¤ÏÃæ³Ø¹»¤ÎÀèÇÚ¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¤´±ï¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤éÂçÀÚ¤Ë»£±Æ¤ËÎ×¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Áòµ·²°¥Ò¥åー¥Þ¥ó¡¦¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤òÀ§Èó¡¢¤ª³Ú¤·¤ß²¼¤µ¤¤¡ª
Åû°æ¿¿Íý»Ò¡Ê¿¹Ê¸»ÒÌò¡Ë
Ê¸»Ò¤Ï¡¢»Ì¹¾¤ÈÛð¤Î¤Õ¤¿¤ê¤ò¡¢¤È¤¤ËÇØÃæ¤ò¤½¤Ã¤È²¡¤·¡¢¤È¤¤ËÀÅ¤«¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤ë¡¢¤½¤ó¤ÊÊì¤Î¤è¤¦¤Ë²¹¤«¤¯¸«¼é¤ëÂ¸ºß¤Ç¤¹¡£¸¶ºî¤È¤Ï¤Þ¤¿°ã¤¦Â©¤Å¤«¤¤¤¬½Å¤Ê¤ê¡¢Êª¸ì¤¬¤É¤ó¤ÊÉ÷¤ËÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤ò¡¢¸½¾ì¤Ç´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£³Áß·Í¦¿Í¤µ¤ó¤ÈÀ¾»³½á¤µ¤ó¤Î¤ªÆó¿Í¤Î¡È¥Ð¥Ç¥£¤È¤·¤Æ¤Î³Ý¤±¹ç¤¤¡É¤ÏÌ¥ÎÏÅª¤Ç¡¢¤½¤ÎÆÈÆÃ¤Î¥Æ¥ó¥Ý¤ä¸ÆµÛ¤Ë¼«Ê¬¤¬¤É¤¦Æþ¤ê¡¢¤É¤ó¤Ê¥ê¥º¥à¤òÅº¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤¦»×¤¦¤È¼«Á³¤È¶»¤¬ÃÆ¤ß¤Þ¤¹¡£´ÆÆÄ¤ä¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤µ¤ó¤¬¼¨¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Ê¸»ÒÁü¤â¡¢ÂÎ²¹¤ÈÍ·¤Ó¿´¤¬Æ±µï¤¹¤ëÌ£¤ï¤¤¿¼¤¤Â¸ºß¤Ç¡¢¤½¤³¤Ë¼«Ê¬¤Î¿§¤ò½Å¤Í¤ë¤³¤È¤Ç¤É¤ó¤Ê²½³ØÈ¿±þ¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤Î¤«³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£¡ÈÊÌ¤ì¡É¤ò°·¤¦Êª¸ì¤Ç¤¹¤¬¡¢²¹ÅÙ¤Î¤¢¤ë¥É¥é¥Þ¤Ç¤¹¡£³§¤µ¤Þ¤Î¿´¤Î±ü¤Ë¡¢¤½¤Ã¤ÈÆÏ¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡£
º´°æÂçµª¡Ê¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡Ë¡ÊÀ¾»³½á¤Îµ¯ÍÑÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ë°ÊÁ°¤ª»Å»ö¤ò¤´°ì½ï¤·¤¿ºÝ¤Ë¡¢ÌÀ³Î¤Ê¥×¥é¥ó¤ò¤â¤Ã¤ÆÁ¡ºÙ¤Ê´¶¾ð¤Î»È¤¤Ê¬¤±¤ò¤µ¤ì¤ëÌò¼Ô¤µ¤ó¤À¤È¤ª¸«¼õ¤±¤·¡¢Êì¤Î»à¤òÄ¶¤¨¤ÆÀ®Ä¹¤¹¤ëÛðÌò¤Ë¤ÈÇ®Îõ¥ª¥Õ¥¡ーÃ×¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¸½¾ì¤Ç¤ª²ñ¤¤¤¹¤ëÅÙ¤Ë¡¢¤¤¤Ä¤âÁÇÄ¾¤Ç¿¿¤Ã¤¹¤°¤ÇÅù¿ÈÂç¤¹¤®¤ëÀ¾»³¤µ¤ó¤´¼«¿È¤Î°¦¤é¤·¤µ¤¬¡¢Ûð¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¸½¼ÂÀ¤³¦¤ËÎ©¤Á¾å¤¬¤é¤»¤¿¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ°ìÆ±À¾»³¤µ¤ó¤¬¤â¤Ï¤äÛð¤Ë¤·¤«¸«¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡ÊÅû°æ¿¿Íý»Ò¤Îµ¯ÍÑÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ë³ØÀ¸»þÂå¤«¤éÅû°æ¤µ¤ó¤¬½Ð±é¤µ¤ì¤¿ºîÉÊ¤òÇÒ¸«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¾ì¤Î¶õµ¤¤ò°ì½Ö¤Ç»ÙÇÛ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¶ÛÄ¥´¶°î¤ì¤ë¤ª¼Çµï¤Ë¤â¡¢¤ªÊì¤µ¤óÌò¤ò±é¤¸¤é¤ì¤ë»þ¤Î½À¤é¤«¤¯²¹¤«¤¤¤ª¼Çµï¤Ë¤â¡¢¤¤¤Ä¤â¿´Ã¥¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö»Ì¹¾Áòµ·Å¹¡×¤ÎÁ´¤Æ¤òÃÎ¤ê¡¢ÍÍ¡¹¤Ê»à¤È¸þ¤¤¢¤Ã¤Æ¤¤¿¥ß¥¹¥Æ¥ê¥¢¥¹¤Ê½÷À¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢ÊìÀ¤ò»ý¤Ã¤Æ»Ì¹¾¤äÛð¤Ë´ó¤êÅº¤¦¡Ö¥Õ¥ß¡×¤È¤¤¤¦¿ÍÊª¤òÎ©¤Á¾å¤²¤ë¤Ë¤Ï¡¢Åû°æ¤µ¤ó¤Î¤ªÎÏÅº¤¨¤òÄº¤«¤º¤·¤Æ¤ÏÉÔ²ÄÇ½¤À¤È´¶¤¸¡¢°Õ¤ò·è¤·¤Æ¥ª¥Õ¥¡ーº¹¤·¾å¤²¤¿¼¡Âè¤Ç¤¹¡£¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë