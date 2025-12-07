ÅìËÌ¸ÂÄê¤ÇÅß¤Î±¿¤À¤á¤·¡ª d¥Ý¥¤¥ó¥ÈºÇÂç10Ëü¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬Åö¤¿¤ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó
¡¡NTT¥É¥³¥âÅìËÌ»Ù¼Ò¤Ï12·î1Æü¡Á2026Ç¯1·î31Æü¤Î´ü´Ö¡¢NTT¥É¥³¥â¤ÎÄó¶¡¤¹¤ë¡Öd¥«¡¼¥É¡ÊVisa¡Ë¡×¤ÇÇã¤¤Êª¤ò¤·¤¿¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿¡Ö¡ÚÅìËÌ¸ÂÄê¡ÛÅß¤Î±¿¤À¤á¤·¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ï¡¢Âè1ÃÆ¡Ê12·î1¡Á31Æü¡Ë¤È¤Ê¤ë¡Ö¡ÚÅìËÌ¸ÂÄê2025¡ÛÅß¤Î±¿¤À¤á¤·¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×¡¢Âè2ÃÆ¡Ê2026Ç¯1·î1¡Á12Æü¡Ë¤È¤Ê¤ë¡Ö¡ÚÅìËÌ¸ÂÄê2026¡ÛÅß¤Î±¿¤À¤á¤·¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×¡¢¤ª¤è¤ÓW¥Á¥ã¥ó¥¹¡Ê2026Ç¯1·î1¡Á31Æü¡Ë¤Î¡ÖÅìËÌ¸ÂÄê¡ªd¥«¡¼¥É¡ÊVisa¡ËW¥Á¥ã¥ó¥¹¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡Âè1ÃÆ¤ÈÂè2ÃÆ¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤·¤¿¾å¤Ç¡¢d¥«¡¼¥É¡ÊVisa¡Ë¤Ç´ü´ÖÃæ¹ç·×¤Ç1Ëü±ßÊ¬¤ÎÇã¤¤Êª¤ò¤¹¤ë¤È¡¢ÃêÁª·ô¤¬1¸ý¤â¤é¤¨¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢ÁíÀª2026Ì¾¤ËÃêÁª¤ÇºÇÂç10Ëü¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ê´ü´Ö¡¦ÍÑÅÓ¸ÂÄê¡Ë¤Îd¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬ÉÕÍ¿¤µ¤ì¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¾ò·ï¤òËþ¤¿¤¹¤ÈÄÉ²Ã¤Ç1¸ý¤¬¤â¤é¤¨¤ë¡£
¡¡Âè1ÃÆ¤ª¤è¤ÓÂè2ÃÆ¤Ç¤ÎÉÕÍ¿¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¡ÖÄ¶ÂçµÈ¡×¡Ê1Ì¾¡Ë¤¬10Ëü¥Ý¥¤¥ó¥È¡¢¡ÖÂçµÈ¡×¡Ê100Ì¾¡Ë¤¬1Ëü2026¥Ý¥¤¥ó¥È¡¢¡ÖÃæµÈ¡×¡Ê250Ì¾¡Ë¤¬2026¥Ý¥¤¥ó¥È¡¢¡Ö¾®µÈ¡×¡Ê1675Ì¾¡Ë¤¬26¥Ý¥¤¥ó¥È¡£¤Þ¤¿¡¢³°¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢»²²Ã¾Þ¤È¤·¤Æ1¥Ý¥¤¥ó¥È¤â¤é¤¨¤ë¡£
¡¡¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢Âè1ÃÆ¡¢Âè2ÃÆ¤Î½ªÎ»»þÅÀ¤Ç¡Öd¥«¡¼¥É GOLD¡×¡Öd¥«¡¼¥É GOLD U¡×¡Öd¥«¡¼¥É PLATINUM¡×¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤ò·ÀÌó¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢¥É¥³¥âÍøÍÑÎÁ¶â¤Î»ÙÊ§¤¤¤òd¥«¡¼¥É¡ÊVisa¡Ë¤ËÀßÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢Âè1ÃÆ¡¢Âè2ÃÆ¤Î³«ºÅ´ü´ÖÃæ¤Ëd¥«¡¼¥É¡ÊVisa¡Ë¤Î¥¿¥Ã¥Á·èºÑ¤ò1²ó°Ê¾åÍøÍÑ¤·¤¿¾ì¹ç¡¢Âè1ÃÆ¡¢Âè2ÃÆ¤Î½ªÎ»»þÅÀ¤ÇdÊ§¤¤¤Î»ÙÊ§Àè¤òd¥«¡¼¥É¡ÊVisa¡Ë¤ËÀßÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÃêÁª·ô¤¬1¸ýÄÉ²Ã¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤ËW¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¤Ï¡¢´ü´ÖÃæ¤Ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¥µ¥¤¥È¤Ç¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤·¤¿¾å¤Ç¡¢d¥«¡¼¥É¤Ç¹ç·×10Ëü±ßÊ¬°Ê¾å¡¢¤«¤Ä8²ó°Ê¾åÇã¤¤Êª¤ò¤·¤¿¿Í¤ÎÃæ¤«¤éÃêÁª¤Ç100Ì¾¤Ë¡¢1Ëü¥Ý¥¤¥ó¥È¤Îd¥Ý¥¤¥ó¥È¡ÊÍÑÅÓ¡¦´ü´Ö¸ÂÄê¡Ë¤òÉÕÍ¿¤¹¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢Âè1ÃÆ¡¦Âè2ÃÆ¤Î¤É¤Á¤é¤«¤Ë¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤·¤¿¿Í¤Ï¡¢¼«Æ°¤ÇW¥Á¥ã¥ó¥¹¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢ºÆÅÙ¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡ü1Ëü±ß¤ÎÇã¤¤Êª¤ÇÃêÁª·ô¤ò1¸ý¿ÊÄè
