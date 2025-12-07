¥·¥ã¥¤¥Èー¥×¡¢¿·¶Ê¡Ö¥ß¥¹¡¦¥æー¡×¤¬TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥ô¥£¥¸¥é¥ó¥Æ¡ÙÂè2´üED¥Æー¥Þ¤Ë·èÄê
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
¥·¥ã¥¤¥Èー¥×¤Î¿·¶Ê¡Ö¥ß¥¹¡¦¥æー¡×¤¬¡¢2026Ç¯1·î5Æü¤è¤êÊüÁ÷¤µ¤ì¤ëTV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥ô¥£¥¸¥é¥ó¥Æ -ËÍ¤Î¥Òー¥íー¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢ ILLEGALS-¡ÙÂè2´üED¥Æー¥Þ¤Ë·èÄê¤·¤¿¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¢£¡Ö¥ß¥¹¡¦¥æー¡×¤ÏÂçÀÚ¤ÊÂ¸ºß¤ËÇØÃæ¤ò²¡¤µ¤ìÁ°¤Ø¿Ê¤àÎÏ¤òÆÀ¤¿¼ç¿Í¸ø¤Î¿´¤òÉÁ¤¤¤¿¡Ø¥ô¥£¥¸¥é¥ó¥Æ¡Ù¤Î¤¿¤á¤Ë½ñ¤²¼¤í¤·¤¿³Ú¶Ê¡ª
¡Ö¥ß¥¹¡¦¥æー¡×¤Ï¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥ô¥£¥¸¥é¥ó¥Æ -ËÍ¤Î¥Òー¥íー¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢ ILLEGALS-¡ÙÂè2´ü¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æー¥Þ¤È¤·¤Æ½ñ¤²¼¤í¤µ¤ì¤¿³Ú¶Ê¤Ç¡¢ÂçÀÚ¤ÊÂ¸ºß¤ËÇØÃæ¤ò²¡¤µ¤ìÁ°¤Ø¿Ê¤àÎÏ¤òÆÀ¤¿¼ç¿Í¸ø¤Î¿´¤òÉÁ¤¡¢¤½¤ÎÍ¦´º¤Ê¶Á¤¤¬Ä°¤¯¼Ô¤Î¶»¤òÇ®¤¯ÍÉ¤µ¤Ö¤ë¥¨¥âー¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê¥í¥Ã¥¯¥Ê¥ó¥Ðー¡£
¤Þ¤¿¡¢2026Ç¯2·î11Æü¤Ë¤ÏÆ±¶Ê¤òÉ½Âê¤È¤·¤¿¥·¥ó¥°¥ë¤¬¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤ËCD¥ê¥êー¥¹¤ËÀè¶î¤±¤Æ¡¢É½Âê¶Ê¡Ö¥ß¥¹¡¦¥æー¡×¤¬1·î6Æü¤ËÀè¹ÔÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£¥·¥ã¥¤¥Èー¥×¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¤âÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ø¥ô¥£¥¸¥é¥ó¥Æ -ËÍ¤Î¥Òー¥íー¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢ ILLEGALS-¡Ù¤Ï¡¢ËÙ±Û¹ÌÊ¿¤Ë¤è¤ë¡ØËÍ¤Î¥Òー¥íー¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢¡Ù¤Î¸ø¼°¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ¥·¥êー¥º¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¸¶ºîÌ¡²è¤Ï2017Ç¯¤«¤é2022Ç¯¤Þ¤Ç¡Ø¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡Ü¡Ù¤ËÏ¢ºÜ¤µ¤ì¡¢¸Å¶¶½¨Ç·¤¬µÓËÜ¡¢ÊÌÅ·¹Ó¿Í¤¬ºî²è¤ò¼ê¤¬¤±¤¿¡£¡ØËÍ¤Î¥Òー¥íー¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢¡Ù¤ÎÊª¸ì¤«¤é¿ôÇ¯Á°¤ÎÆüËÜ¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¿Í¡¹¤ËÇ§¤á¤é¤ì³èÌö¤¹¤ë¡ã¥Òー¥íー¡ä¤ÎÎ¢Â¦¤Ç¡¢Ã¯¤Ë¤âÇ§¤á¤é¤ì¤º¤È¤âÃ¯¤«¤òµß¤ï¤º¤Ë¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤Èó¹çË¡¥Òー¥íー¡ã¥ô¥£¥¸¥é¥ó¥Æ¡ä¤¿¤Á¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿ºîÉÊ¡£
¢£¥ê¥êー¥¹¾ðÊó
2026.01.06 ON SALE
DIGITAL SINGLE¡Ö¥ß¥¹¡¦¥æー¡×
2026.02.11 ON SALE
SINGLE¡Ö¥ß¥¹¡¦¥æー¡×
¢£ÈÖÁÈ¾ðÊó
¡Ø¥ô¥£¥¸¥é¥ó¥Æ -ËÍ¤Î¥Òー¥íー¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢ ILLEGALS-¡Ù
2026Ç¯1·î5Æü¤è¤êËè½µ·îÍË¤«¤éÊüÁ÷³«»Ï
TOKYO MX 22:00～¡¢£Â£ÓÆü¥Æ¥ì 23:00～¡¢ÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó 25:59～
(C)¸Å¶¶½¨Ç·¡¦ÊÌÅ·¹Ó¿Í¡¦ËÙ±Û¹ÌÊ¿¡¿½¸±Ñ¼Ò¡¦¥ô¥£¥¸¥é¥ó¥ÆÀ½ºî°Ñ°÷²ñ
¢£´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¥·¥ã¥¤¥Èー¥× OFFICIAL SITE
https://shytaupe.com/
¡Ø¥ô¥£¥¸¥é¥ó¥Æ -ËÍ¤Î¥Òー¥íー¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢ILLEGALS-¡Ù¸ø¼°¥µ¥¤¥È
http://vigilante-anime.com/