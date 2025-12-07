³ô²Á»Ø¿ôÀèÊª ¡Ú½µ´ÖÅ¸Ë¾¡Û―¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯£Ç¼¡Âè¤Ç+2¦ÒÀÜ¶á¤â
¡¡º£½µ¤ÎÆü·Ð225ÀèÊª¤Ï¡¢9～10Æü¤ÎÊÆÏ¢Ë®¸ø³«»Ô¾ì°Ñ°÷²ñ¡ÊFOMC¡Ë¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤¿¤À¤·¡¢0.25¡ó¤ÎÍø²¼¤²¤ò¿¥¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Íø²¼¤²·èÄê¸å¤Î»Ô¾ì¤ÎÈ¿±þ¤Ï¸Â¤é¤ì¤½¤¦¤À¡£FOMCÄÌ²á¸å¤Ï18～19Æü¤ÎÆü¶ä¤Î¶âÍ»À¯ºö·èÄê²ñ¹ç¤Ë»Ô¾ì¤Î´Ø¿´¤¬°Ü¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ä¹´ü¶âÍø¤ä°ÙÂØ»Ô¾ì¤òâË¤ó¤Ç¤ÎÅ¸³«¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£¤¿¤À¡¢Àè½µ¤Ï¿¢ÅÄÏÂÃËÁíºÛ¤Î¹Ö±é¤Ç¤ÎÈ¯¸À¤ò¼õ¤±¤Æ12·î¤Î¶âÍ»²ñ¹ç¤Ç¤ÎÍø¾å¤²´ÑÂ¬¤¬¶¯¤Þ¤ê¡¢12·î1Æü¤ÎÆü·Ð225ÀèÊª¤ÏÁ°ÆüÈæ950±ß°Â¤Î4Ëü9300±ß¤ÈÇÈÍð¤ÎÅ¸³«¤Ë¤Ê¤ê¡¢2Æü¤Ë¤Ï°ì»þ4Ëü9060±ß¤Þ¤ÇÇä¤é¤ì¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤ÏÍø¾å¤²¤ò¿¥¤ê¹þ¤àÎ®¤ì¤«¤é¥ê¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÎÆ°¤¤ò¤ß¤»¤Æ¤ª¤ê¡¢È¾Æ³ÂÎ¡¦AI¡Ê¿Í¹©ÃÎÇ½¡Ë´ØÏ¢³ô¤Ø¤ÎÊª¿§¤¬¶¯¤Þ¤ëÃæ¡¢4Æü¤Ë¤Ï5Ëü1060±ß¤Þ¤ÇÇã¤ï¤ì¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê11·îÈ¾¤Ð°Ê¹ß¡¢¾åÃÍ¤òÍÞ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿25Æü°ÜÆ°Ê¿¶ÑÀþ¡Ê4Æü»þÅÀ5Ëü0300±ß¡Ë¤òÆÍÇË¡£Æ±Àþ¤È¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー¥Ð¥ó¥É¤Î-1¦Ò¤Ë¤è¤ë¥ì¥ó¥¸¤ò¾åÈ´¤±¡¢11·îÁ°È¾¤«¤éÃæÈ×¤Ë¤«¤±¤ÆÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¿25ÆüÀþ¤È+1¦Ò¡Ê5Ëü1210±ß¡Ë¤È¤Î¥ì¥ó¥¸¤Ë°Ü¹Ô¤·¤¿¡£5Æü¤Î¥Ê¥¤¥È¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¤³¤ì¤ò¥ー¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¤Þ¤º¤Ï¤³¤Î¥ì¥ó¥¸Æâ¤Ç¤ÎÆ°¤¤«¤é¡¢¥ª¥×¥·¥ç¥ó¸¢Íø¹Ô»È²Á³Ê¤Î5Ëü0230±ß¤«¤é5Ëü1220±ß¤Ç¤Î¿ä°Ü¤¬°Õ¼±¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡Æü¶ä¶âÍ»²ñ¹ç¤Ç¤ÎÍø¾å¤²¤Ï¡¢À¯ÉÜ¤ÎÍÆÇ§»ÑÀª¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿¥¤ê¹þ¤ß¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î·ë²ÌÂÔ¤Á¤Ê¤¬¤é¤â¥·¥çー¥È¤Ï»Å³Ý¤±¤Ë¤¯¤¯¤µ¤»¤ë¤À¤í¤¦¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢25ÆüÀþ¤È+1¦Ò¤ò°Õ¼±¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢+1¦ÒÆÍÇË¤Ø¤Î´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ê¤½¤¦¤À¡£+1¦Ò¤ò¾åÈ´¤±¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢+2¦Ò¡Ê5Ëü2200±ß¡Ë¤È¤Î¥ì¥ó¥¸¤Ë°Ü¹Ô¤¹¤ë¤Û¤«¡¢11·î4Æü¤Ë¤Ä¤±¤¿5Ëü2700±ß¤¬¼ÍÄø¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡Àè½µ¤ÎÆü·Ð225ÀèÊª¤Ï4Æü¤Ë-1¦Ò¤Ç¤Î¹¶ËÉ¤«¤é5Ëü0300±ßÊÕ¤ê¤Ë°ÌÃÖ¤·¤Æ¤¤¤¿25ÆüÀþ¤òÆÍÇË¤·¡¢°ìµ¤¤Ë5Ëü1000±ßÂæ¤Þ¤Ç¾å¤²Éý¤ò¹¤²¤¿¡£¥·¥çー¥È¥«¥Ðー¤ò¸ò¤¨¤Æ¾å¤Ø¤Î¥Ð¥¤¥¢¥¹¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤¿·Á¤À¤¬¡¢+1¦Ò¤ò¾åÈ´¤±¤Æ¤¯¤ë¶ÉÌÌ¤Ç¤Ï°ìÃÊ¤È¥·¥çー¥È¥«¥Ðー¤¬¶¯¤Þ¤ê¤ä¤¹¤¤¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£°ìÊý¡¢25ÆüÀþ¤ò³ä¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ë¶ÉÌÌ¤Ç¤Ï¡¢Ã»´üÅª¤Ë¥·¥çー¥È¤òÍ¶¤¦²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Æ±ÀþÀÜ¶á¤Ç¤Ï²¡¤·ÌÜÂÔ¤ÁÁÀ¤¤¤Î¥í¥ó¥°ÂÐ±þ¤Ë¸þ¤«¤ï¤»¤è¤¦¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Àè½µÈ¾¤Ð°Ê¹ß¤Ï¡¢È¾Æ³ÂÎ¡¦AI´ØÏ¢³ô¤òÇã¤¤Ìá¤¹Æ°¤¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£½µËö¤³¤½¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¥¹¥È<6857>[Åì¾ÚP]¤äÅìµþ¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥ó<8035>[Åì¾ÚP]¤¬Çä¤é¤ì¤¿¤³¤È¤¬½Å²Ù¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢°ìÊý¤Ç¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥°¥ëー¥×<9984>[Åì¾ÚP]¤¬¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤ò¤ß¤»¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥°¥ëー¥×¤Ï10·î29Æü¤Ë¤Ä¤±¤¿2Ëü7695±ß¤ò¥Ôー¥¯¤ËÄ´À°¤¬¶¯¤Þ¤ê¡¢11·î25Æü¤Ë¤Ï1Ëü5180±ß¤Þ¤ÇÇä¤é¤ì¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Á°½µ¤Î¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤Ç1Ëü9285±ß¤Þ¤ÇÌá¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢½µËö¤Ë¤Ï¿´ÍýÅª¤ÊÄñ¹³Àþ¤È¤Ê¤ë75ÆüÀþ¡Ê1Ëü9400±ß¡Ë¤ËÀÜ¶á¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±Àþ¤ä25ÆüÀþ¡Ê1Ëü9990±ß¡Ë¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤À¤È¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ·¿¤Ç¤Î¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤ò¶¯¤á¤Æ¤¯¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡Åì¾Ú¥×¥é¥¤¥à¤ÎÇäÇã¹â¤ÏÂ¤â¤È¤Ç21²¯³ôÂæ¤¬Â³¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢½µËö¤Ï20²¯³ô¤À¤Ã¤¿¡£ÊÆ¹ñ¤Ç¤Ï´¶¼Õº×ÌÀ¤±¸å¤Ï¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹µÙ²Ë¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅê»ñ¤¬Â¿¤¤¤È¤ß¤é¤ì¡¢FOMCÄÌ²á¸å¤Ï°ìÃÊ¤È³¤³°Àª¤Î¥Õ¥íー¤ÏºÙ¤ë¤³¤È¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢ÀèÊª¼çÆ³¤Ç¤Î¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹ÇäÇã¤Ë¿¶¤é¤µ¤ì¤ä¤¹¤¯¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥°¥ëー¥×¤Ê¤É»Ø¿ô¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ÎÂç¤¤¤ÃÍ¤¬¤µ¥Ï¥¤¥Æ¥¯³ô¤ÎÆ°¸þ¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Á°½µ¤ÏÊÆ¾å±¡µÄ°÷¤¬Ä¶ÅÞÇÉ¤Ç4ÆüÄó½Ð¤·¤¿Ë¡°Æ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢ ¤ÎºÇÀèÃ¼¤ÎAIÈ¾Æ³ÂÎ¤ÎÂÐÃæÍ¢½Ð¤¬ÁË»ß¤µ¤ì¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¡¢¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ê¤É¤Î²¼¤²¤ËÇÈµÚ¤·¤¿ÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¡¢5Æü¤Î¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢¤ÏÇä¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢²¼ÍîÎ¨¤Ï0.5¡ó¤È²¼¤²¤Ï¸ÂÄêÅª¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢È¾Æ³ÂÎ¡¦AI´ØÏ¢³ô¤Ø¤ÎÇã¤¤Ìá¤·¤¬Æþ¤ê¤ä¤¹¤¤¾õ¶·¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¤¿¤á¡¢Æü·Ð225ÀèÊª¤Ï+1¦ÒÆÍÇË¤òÁÛÄê¤·¤¿²¡¤·ÌÜÁÀ¤¤¤Î¥í¥ó¥°ÂÐ±þ¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥°¥ëー¥×¼¡Âè¤Ç¤Ï+1¦ÒÆÍÇË¤«¤é¤Î+2¦Ò¿å½à¤ò¼ÍÄø¤ËÆþ¤ì¤¿ÃÍÆ°¤¤òÁÛÄê¤¹¤ë¡£
¡¡5Æü¤ÎÊÆVIX»Ø¿ô¤Ï15.41¡Ê4Æü¤Ï15.78¡Ë¤ËÄã²¼¤·¤¿¡£½µ´Ö¡Ê11·î28Æü¤Ï16.35¡Ë¤Ç¤â²¼Íî¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Æü¶ä¤ÎÍø¾å¤²´ÑÂ¬¤«¤é1Æü¤Ë¤Ï18.33¤Þ¤Ç¾å¾º¤·¡¢Äñ¹³Àþ¤È¤Ê¤ë75ÆüÀþ¡Ê17.49¡Ë¤ò°ì»þ¾å²ó¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¡¢ÊÆÏ¢Ë®½àÈ÷Íý»ö²ñ¡ÊFRB¡Ë¤Ë¤è¤ëÍø²¼¤²´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë¤Ê¤«¤ÇÄã²¼·¹¸þ¤¬Â³¤¡¢½µËö¤Ë¤Ï9·îÈ¾¤Ð°ÊÍè¤Î¿å½à¤Þ¤Ç²¼¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ü¥È¥à·÷¤Þ¤ÇÄã²¼¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥ê¥¹¥¯Áª¹¥¤Ë¸þ¤«¤ï¤»¤ä¤¹¤¤¡£
¡¡Àè½µËö¤ÎNTÇÜÎ¨¤ÏÀèÊªÃæ¿´¸Â·î¤Ç15.03ÇÜ¡Ê4Æü¤Ï15.02ÇÜ¡Ë¤Ë¾å¾º¤·¤¿¡£½µ´Ö¡Ê11·î28Æü¤Ï14.86ÇÜ¡Ë¤Ç¤â¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Æü¶ä¤ÎÍø¾å¤²´ÑÂ¬¤ò¿¥¤ê¹þ¤àÎ®¤ì¤«¤éÈ¾Æ³ÂÎ¡¦AI´ØÏ¢³ô¤òÇã¤¤Ìá¤¹Æ°¤¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤¿¡£-1¦Ò¡Ê14.82ÇÜ¡Ë¿å½à¤«¤é¾åÊü¤ì¤ë¥È¥ì¥ó¥É¤ò·ÁÀ®¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢25ÆüÀþ¡Ê15.10ÇÜ¡Ë¤¬¼ÍÄø¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£Æ±Àþ¤òÌÀ³Î¤Ë¾åÈ´¤±¤Æ¤¯¤ë¶ÉÌÌ¤Ç¤Ï¡¢+2¦Ò¡Ê15.64ÇÜ¡Ë¤ò¼ÍÄø¤ËÆþ¤ì¤¿NT¥í¥ó¥°¤Ç¤Î¥¹¥×¥ì¥Ã¥ÉÁÀ¤¤¤Ë¸þ¤«¤ï¤»¤½¤¦¤Ç¤¢¤ë¡£º£½µËö12Æü¤ÏÀèÊª¡¦¥ª¥×¥·¥ç¥óÆÃÊÌÀ¶»»»Ø¿ô»»½Ð¡Ê¥á¥¸¥ãーSQ¡Ë¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢SQ¤òÁ°¤ËÆü·Ð225ÀèÊª¤¬+1¦Ò¤ò¾åÈ´¤±¤Æ¤¯¤ëÆ°¤¤ò¤ß¤»¤ë¤è¤¦¤À¤È¡¢NT¥í¥ó¥°¤¬Æþ¤ê¤ä¤¹¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡¡11·îÂè4½µ¡Ê11·î25Æü-28Æü¡Ë¤ÎÅê»ñÉôÌçÊÌÇäÇãÆ°¸þ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢³¤³°Åê»ñ²È¤Ï¸½Êª¤ÈÀèÊª¤Î¹ç»»¤Ç¤Ï3½µÏ¢Â³¤ÎÇã¤¤±Û¤·¤Ç¤¢¤ê¡¢Çã¤¤±Û¤·³Û¤Ï1532²¯±ß¡Ê11·îÂè3½µ¤Ï7408²¯±ß¤ÎÇã¤¤±Û¤·¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢¸½Êª¤Ï1162²¯±ß¤ÎÇä¤ê±Û¤·¡ÊÆ±3836²¯±ß¤ÎÇä¤ê±Û¤·¡Ë¤È2½µÏ¢Â³¤ÎÇä¤ê±Û¤·¡£ÀèÊª¤Ï2694²¯±ß¤ÎÇã¤¤±Û¤·¡ÊÆ±1Ãû1245²¯±ß¤ÎÇã¤¤±Û¤·¡Ë¤È2½µÏ¢Â³¤ÎÇã¤¤±Û¤·¤À¤Ã¤¿¡£¸Ä¿Í¤Ï¸½Êª¤ÈÀèÊª¤Î¹ç»»¤Ç4658²¯±ß¤ÎÇä¤ê±Û¤·¤È2½µ¤Ö¤ê¤ÎÇä¤ê±Û¤·¡£¿®Â÷¶ä¹Ô¤Ï¸½Êª¤ÈÀèÊª¤Î¹ç»»¤Ç367²¯±ß¤ÎÇã¤¤±Û¤·¤È¤Ê¤ê¡¢4½µ¤Ö¤ê¤ÎÇã¤¤±Û¤·¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¼çÍ×¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤Ç¤Ï¡¢8Æü¤Ë7-9·î´üGDP²þÄêÃÍ¡¢11·î·Êµ¤¥¦¥©¥Ã¥Á¥ãーÄ´ºº¡¢Ãæ¹ñ11·îËÇ°×¼ý»Ù¡¢9Æü¤Ë¿¢ÅÄÆü¶äÁíºÛ¹Ö±é¡¢ÊÆ¹ñ10·îJOLTSµá¿Í·ï¿ô¡¢10Æü¤Ë11·î¹ñÆâ´ë¶ÈÊª²Á¡¢Ãæ¹ñ11·î¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¡¢Ãæ¹ñ11·îÀ¸»º¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¡¢FOMCÀ¯ºö¶âÍø¡¢¥Ñ¥¦¥¨¥ëFRBµÄÄ¹µ¼Ô²ñ¸«¡¢11Æü¤Ë10-12·î´üË¡¿Í´ë¶È·Êµ¤Í½Â¬Ä´ºº¡¢ÊÆ¹ñ9·îËÇ°×¼ý»Ù¡¢12Æü¤Ë¥á¥¸¥ãーSQ¤Ê¤É¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
――¥×¥ì¥¤¥Ð¥Ã¥¯¡¦¥Þー¥±¥Ã¥È――
¡üSQÃÍ
12·î¸Â¡¡Æü·Ð225¡¡39434.85¡¡¡¡TOPIX¡¡¡¡2738.68
01·î¸Â¡¡Æü·Ð225¡¡39343.19¡¡¡¡TOPIX¡¡¡¡2726.70
02·î¸Â¡¡Æü·Ð225¡¡39432.64¡¡¡¡TOPIX¡¡¡¡2775.06
03·î¸Â¡¡Æü·Ð225¡¡36483.79¡¡¡¡TOPIX¡¡¡¡2684.98
04·î¸Â¡¡Æü·Ð225¡¡32737.29¡¡¡¡TOPIX¡¡¡¡2418.70
05·î¸Â¡¡Æü·Ð225¡¡37572.13¡¡¡¡TOPIX¡¡¡¡2733.00
06·î¸Â¡¡Æü·Ð225¡¡38172.67¡¡¡¡TOPIX¡¡¡¡2776.06
07·î¸Â¡¡Æü·Ð225¡¡40004.61¡¡¡¡TOPIX¡¡¡¡2830.46
08·î¸Â¡¡Æü·Ð225¡¡41368.58¡¡¡¡TOPIX¡¡¡¡3004.82
09·î¸Â¡¡Æü·Ð225¡¡45016.28¡¡¡¡TOPIX¡¡¡¡3175.61
10·î¸Â¡¡Æü·Ð225¡¡48779.14¡¡¡¡TOPIX¡¡¡¡3241.66
11·î¸Â¡¡Æü·Ð225¡¡50323.66¡¡¡¡TOPIX¡¡¡¡3339.97
¢¡Æü·Ð225ÀèÊª¡ÊÆüÂ¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡»ÏÃÍ¡¡¡¡ ¹âÃÍ¡¡¡¡ °ÂÃÍ¡¡¡¡ À¶»»ÃÍ¡¡ Á°ÆüÈæ
25/12¡¡12·î05Æü¡¡ 50920¡¡¡¡50990¡¡¡¡50230¡¡¡¡50480¡¡¡¡-520
25/12¡¡12·î04Æü¡¡ 49870¡¡¡¡51060¡¡¡¡49290¡¡¡¡51000¡¡¡¡+1170
25/12¡¡12·î03Æü¡¡ 49340¡¡¡¡50160¡¡¡¡49280¡¡¡¡49830¡¡¡¡+560
25/12¡¡12·î02Æü¡¡ 49250¡¡¡¡49650¡¡¡¡49060¡¡¡¡49270¡¡¡¡-30
25/12¡¡12·î01Æü¡¡ 50230¡¡¡¡50380¡¡¡¡49220¡¡¡¡49300¡¡¡¡-950
¡þTOPIXÀèÊª¡ÊÆüÂ¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡»ÏÃÍ¡¡¡¡¡¡¹âÃÍ¡¡¡¡¡¡°ÂÃÍ¡¡¡¡¡¡À¶»»ÃÍ¡¡¡¡Á°ÆüÈæ
25/12¡¡12·î05Æü¡¡ 3391.0¡¡¡¡3392.0¡¡¡¡3349.0¡¡¡¡3358.0¡¡¡¡-36.0
25/12¡¡12·î04Æü¡¡ 3331.0¡¡¡¡3401.5¡¡¡¡3312.5¡¡¡¡3394.0¡¡¡¡+66.0
25/12¡¡12·î03Æü¡¡ 3340.0¡¡¡¡3359.5¡¡¡¡3326.5¡¡¡¡3328.0¡¡¡¡-7.0
25/12¡¡12·î02Æü¡¡ 3333.5¡¡¡¡3358.5¡¡¡¡3323.0¡¡¡¡3335.0¡¡¡¡+2.0
25/12¡¡12·î01Æü¡¡ 3378.0¡¡¡¡3385.0¡¡¡¡3333.0¡¡¡¡3333.0¡¡¡¡-46.5
¡ü¥·¥«¥´Æü·ÐÊ¿¶Ñ¡¡±ß·ú¤Æ
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡À¶»»ÃÍ¡¡ Á°ÆüÂçºåÈæ
12·î05Æü¡Ê12·î¸Â¡Ë¡¡50680¡¡+200
12·î04Æü¡Ê12·î¸Â¡Ë¡¡50570¡¡-430
12·î03Æü¡Ê12·î¸Â¡Ë¡¡49870¡¡+40
12·î02Æü¡Ê12·î¸Â¡Ë¡¡49555¡¡+285
12·î01Æü¡Ê12·î¸Â¡Ë¡¡49475¡¡+175
¢¨Á°ÆüÈæ¤ÏÂçºå¼è°ú½ê½ªÃÍÈæ
¢¢ºÛÄê¼è°ú¤Ë·¸¤ë¸½Êª¥Ý¥¸¥·¥ç¥óºÛÄê»Ä¡Ê¶â³Û¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡Çä¤ê¡¡¡¡¡¡Á°½µËöÈæ¡¡¡¡ Çã¤¤¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Á°½µËöÈæ
11·î28Æü¡¡¡¡¡¡ ¡¡29²¯±ß¡¡ +0.9²¯±ß¡¡¡¡2Ãû4042²¯±ß¡¡¡¡+968²¯±ß
11·î21Æü¡¡¡¡¡¡ ¡¡28²¯±ß¡¡ -482²¯±ß¡¡¡¡2Ãû3074²¯±ß¡¡¡¡+2762²¯±ß
11·î14Æü¡¡¡¡¡¡¡¡511²¯±ß¡¡ -200²¯±ß¡¡¡¡2Ãû0311²¯±ß¡¡¡¡+1647²¯±ß
11·î07Æü¡¡¡¡¡¡¡¡712²¯±ß¡¡ +691²¯±ß¡¡¡¡1Ãû8664²¯±ß¡¡¡¡-2818²¯±ß
10·î24Æü¡¡¡¡¡¡ ¡¡12²¯±ß¡¡ -499²¯±ß¡¡¡¡2Ãû4549²¯±ß¡¡¡¡+2932²¯±ß
10·î17Æü¡¡¡¡¡¡¡¡511²¯±ß¡¡ +489²¯±ß¡¡¡¡2Ãû1617²¯±ß¡¡¡¡-4271²¯±ß
¢¢ºÛÄê¼è°ú¤Ë·¸¤ë¸½Êª¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¡Ê³ô¿ô¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Çä¤ê¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ Á°ÆüÈæ¡¡¡¡Çã¤¤¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Á°ÆüÈæ
12·î03Æü¡¡¡¡¡¡¡¡117Ëü³ô¡¡¡¡¡¡ ¡Þ0Ëü³ô¡¡¡¡9²¯6759Ëü³ô¡¡¡¡¡¡-674Ëü³ô
12·î02Æü¡¡¡¡¡¡¡¡117Ëü³ô¡¡¡¡¡¡+0.3Ëü³ô¡¡¡¡9²¯7433Ëü³ô¡¡¡¡¡¡+291Ëü³ô
12·î01Æü¡¡¡¡¡¡¡¡117Ëü³ô¡¡¡¡¡¡ ¡Þ0Ëü³ô¡¡¡¡9²¯7142Ëü³ô¡¡¡¡¡¡-1093Ëü³ô
11·î28Æü¡¡¡¡¡¡¡¡117Ëü³ô¡¡¡¡¡¡ ¡Þ0Ëü³ô¡¡¡¡9²¯8235Ëü³ô¡¡¡¡¡¡-3845Ëü³ô
11·î27Æü¡¡¡¡¡¡¡¡117Ëü³ô¡¡¡¡¡¡+0.1Ëü³ô¡¡ 10²¯2080Ëü³ô¡¡¡¡¡¡+293Ëü³ô
11·î26Æü¡¡¡¡¡¡¡¡117Ëü³ô¡¡¡¡¡¡ ¡Þ0Ëü³ô¡¡ 10²¯1787Ëü³ô¡¡¡¡¡¡+5592Ëü³ô
11·î25Æü¡¡¡¡¡¡¡¡117Ëü³ô¡¡¡¡¡¡ ¡Þ0Ëü³ô¡¡¡¡9²¯6194Ëü³ô¡¡¡¡¡¡-207Ëü³ô
11·î21Æü¡¡¡¡¡¡¡¡117Ëü³ô¡¡¡¡ -2289Ëü³ô¡¡¡¡9²¯6402Ëü³ô¡¡¡¡¡¡+1²¯7691Ëü³ô
11·î20Æü¡¡¡¡¡¡ 2406Ëü³ô¡¡¡¡¡¡+375Ëü³ô¡¡¡¡7²¯8711Ëü³ô¡¡¡¡¡¡+924Ëü³ô
11·î19Æü¡¡¡¡¡¡ 2030Ëü³ô¡¡¡¡ +1815Ëü³ô¡¡¡¡7²¯7786Ëü³ô¡¡¡¡¡¡+1417Ëü³ô
11·î18Æü¡¡¡¡¡¡¡¡214Ëü³ô¡¡¡¡¡¡-878Ëü³ô¡¡¡¡7²¯6369Ëü³ô¡¡¡¡¡¡-4204Ëü³ô
11·î17Æü¡¡¡¡¡¡ 1093Ëü³ô¡¡¡¡¡¡ -65Ëü³ô¡¡¡¡8²¯0574Ëü³ô¡¡¡¡¡¡-1825Ëü³ô
11·î14Æü¡¡¡¡¡¡ 1158Ëü³ô¡¡¡¡ -1768Ëü³ô¡¡¡¡8²¯2399Ëü³ô¡¡¡¡¡¡-2341Ëü³ô
11·î13Æü¡¡¡¡¡¡ 2926Ëü³ô¡¡¡¡¡¡+355Ëü³ô¡¡¡¡8²¯4741Ëü³ô¡¡¡¡¡¡-511Ëü³ô
11·î12Æü¡¡¡¡¡¡ 2571Ëü³ô¡¡¡¡¡¡+908Ëü³ô¡¡¡¡8²¯5252Ëü³ô¡¡¡¡¡¡+7312Ëü³ô
11·î11Æü¡¡¡¡¡¡ 1662Ëü³ô¡¡¡¡¡¡ +32Ëü³ô¡¡¡¡7²¯7940Ëü³ô¡¡¡¡¡¡+453Ëü³ô
11·î10Æü¡¡¡¡¡¡ 1630Ëü³ô¡¡¡¡¡¡ +32Ëü³ô¡¡¡¡7²¯7487Ëü³ô¡¡¡¡¡¡+479Ëü³ô
