Á°²óÂç²ñ¤Î¥ê¥Ù¥ó¥¸¤ËÀ®¸ù¡ª ¶áµ¦Âç¤¬Àì½¤Âç¤Ë¾¡Íø¤Ç3°Ì¤Ëµ±¤¯¡ÚÁ´ÆüËÜ¥¤¥ó¥«¥ìÃË»Ò¡Û
¡¡7Æü¡ÊÆü¡Ë¡¢Âè78²óÃáÉãµÜ»òÇÕÁ´ÆüËÜ¥Ð¥ìー¥Üー¥ëÂç³ØÃË»ÒÁª¼ê¸¢Âç²ñ¥ß¥¥×¥ëー¥ó¥¹ー¥Ñー¥«¥ì¥Ã¥¸¥Ð¥ìー2025¤Î3°Ì·èÄêÀï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Àì½¤Âç³Ø¤È¶áµ¦Âç³Ø¤¬ÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡Á´¹ñ¤ÎÂç³Ø¥Áー¥à¤¬¡ÖÂç³ØÆüËÜ°ì¡×¤ÎºÂ¤ò¤«¤±¤Æ¶¥¤¤¹ç¤¦Á´ÆüËÜ¥¤¥ó¥«¥ì¡£ÆüËÜÂåÉ½¤Î¹ÃÈåÍ¥ÅÍ¤òÍÊ¤¹¤ëÁ°²óÂç²ñ²¦¼Ô¤ÎÀì½¤Âç³Ø¤Ï¹ñ»Î´ÜÂç³Ø¤È¤Î½à·è¾¡¤ËÇÔ¤ì¡¢3°Ì·èÄêÀï¤Ë¤Þ¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î»î¹ç¡¢Àì½¤Âç¤Ï¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥É¥Ò¥Ã¥¿ー¡ÊOH¡Ë¤Ë¹ÃÈåÍ¥ÅÍ¤ÈËÙÆâÂç»Ö¡¢¥ß¥É¥ë¥Ö¥í¥Ã¥«ー¡ÊMB¡Ë¤Ë¿·µïÎÉÂÀ¤ÈVCÄ¹Ìî¥È¥é¥¤¥Ç¥ó¥Ä¤Ø¤ÎÆâÄê¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÀéÍÕ´ÓÀ¤¡¢¥»¥Ã¥¿ー¡ÊS¡Ë¤Ë¿¹ÅÄ·Ä¡¢¥ª¥Ý¥¸¥Ã¥È¡ÊOP¡Ë¤Ë¥¢¥ó¥Àー¥«¥Æ¥´¥êー¤ÎÀ¤³¦Âç²ñ¤Ç¤â³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¥Þ¥µ¥¸¥§¥Ç¥£æÆÏ¡¡¢¥ê¥Ù¥í¡ÊL¡Ë¤ËÉÙ»ÎÄÌ¥«¥ï¥µ¥¥ì¥Ã¥É¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥Ä¤Ø¤ÎÆâÄê¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¿åÌî±ÊÅÐ¤òÀèÈ¯µ¯ÍÑ¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢À¾ÆüËÜ¥Ð¥ìー¥Üー¥ëÂç³ØÃË»ÒÁª¼ê¸¢Âç²ñ¤Ç¥Ù¥¹¥È4¤È¤Ê¤Ã¤¿¶áµ¦Âç³Ø¤Ï¡¢Áá°ðÅÄÂç³Ø¤Ë¥¹¥È¥ìー¥È¤ÇÇÔÀï¡£3°Ì·èÄêÀï¤Ë¿Ê¤ó¤À¡£
¡¡¶áµ¦Âç¤ÏOH¤Ë°ÂÅÄÀ®´õ¤È»°¿ùÍÚ¡¢MB¤ËÂçÆéÍ¦ÇÏ¤È²¼ËñÅÐÆóÏº¡¢S¤Ëµ×ÊÝÅÄÍº¡¢OP¤Ë¿ÈÄ¹203¥»¥ó¥Á¤Î°¤±ÀÎµÂÀÏº¡¢L¤Ë¾®À¥°ÝÅÔ¤ò¤³¤Î»î¹ç¤Î¥¹¥¿¥á¥ó¤Ëµ¯ÍÑ¡£ÀèÈ¯µ¯ÍÑ¤Î7Áª¼ê¤Ï¤¤¤º¤ì¤â¡¢V.LEAGUE MEN¤Î¶áµ¦¥¯¥é¥Ö¥¹¥Õ¥£ー¥À¤Ç¥×¥ìー¤·¤¿·ÐÎò¤ò»ý¤Ä¡£
¡¡Âè1¥»¥Ã¥È¤Î½øÈ×¡¢¶áµ¦Âç¤¬Ç´¤ê¶¯¤¤¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤«¤éÆÀÅÀ¤ò½Å¤Í¡¢7-3¤ÈÁ°¤Ë½Ð¤ë¡£Àì½¤Âç¤Î¹¶·â¤Ë¥Èー¥¿¥ë¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤ÇÂÐ±þ¤¹¤ë¶áµ¦Âç¤Ï¡¢ÃæÈ×¤Ë¤«¤±¤ÆÀª¤¤¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ë¡£¤½¤Î¸å¤â¥µー¥Ö¤«¤é¼çÆ³¸¢¤ò°®¤ë¶áµ¦Âç¤Ï¡¢14-7¤È¥À¥Ö¥ë¥¹¥³¥¢¤Þ¤ÇÅÀº¹¤ò¹¤²¤ë¡£ÂÐ¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¥Ð¥ìー¤òÅ¸³«¤Ç¤¤Ê¤¤Àì½¤Âç¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«Î®¤ì¤òÄÏ¤á¤º¡£»î¹ç¤¬Æ°¤¤¤¿¤Î¤Ï½ªÈ×¡£¥µー¥Ö¤ÇÁê¼ê¤òÊø¤·¡¢Ï¢Â³ÆÀÅÀ¤ò·è¤á¤¿Àì½¤Âç¤Ï19-21¤Þ¤ÇÅÀº¹¤ò½Ì¤á¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¥¨ー¥¹¤Î°¤±À¤òÃæ¿´¤ËÆÀÅÀ¤ò½Å¤Í¤¿¶áµ¦Âç¤¬Âè1¥»¥Ã¥È¤ò¼è¤êÀÚ¤ë¡£
¡¡Â³¤¯Âè2¥»¥Ã¥È¡¢Ä´»Ò¤ò¤¢¤²¤Æ¤¤¿Àì½¤Âç¤¬9-4¤È¥êー¥É¤¹¤ëÆþ¤ê¤Ë¡£Î®¤ì¤òÅÏ¤µ¤Ê¤¤Àì½¤Âç¤À¤¬¡¢½ù¡¹¤Ë¶áµ¦Âç¤¬ÄÉ¤¤¾å¤²¤ò¸«¤»¡¢16-14¤ÈÅÀº¹¤òµÍ¤á´ó¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢µÕÅ¾¤òµö¤µ¤º¥êー¥É¤·Â³¤±¤¿Àì½¤Âç¤¬Âè2¥»¥Ã¥È¤ò¼è¤êÊÖ¤·¤¿¡£
¡¡Âè3¥»¥Ã¥È¤Ï½øÈ×¡¢·üÌ¿¤Ê·Ò¤®¤äÂ®¤µ¤Î¤¢¤ë¹¶·â¤òÈäÏª¤¹¤ë¶áµ¦Âç¤¬Á°¤Ë½Ð¤ë¡£¸ß¤¤¤Ë¾ù¤é¤º¥é¥êー¤¬Â³¤¯Ãæ¡¢ËÙÆâ¤Î1Ëç¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ÇÀì½¤¤¬8-8¤ÎÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¯¡£¤½¤Î¸å¤ÎÃæÈ×¤Ï°ì¿Ê°ìÂà¤Î¹¶ËÉ¤Ë¡£¤·¤«¤·½ªÈ×¡¢¶áµ¦Âç¤¬¹ÃÈå¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤ò¥Ö¥í¥Ã¥¯¤·¡¢Àª¤¤¤Ë¾è¤ë¡£ºÇ¸å¤Ï¡¢±¦¼ê¾®»ØÃ¦±±¤È¤¤¤¦¥±¥¬¤òÉé¤¤¤Ê¤¬¤é¤âÅÓÃæ¤ÇÆþ¤Ã¤¿OH¿Á·òÂÀÏº¤¬¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤ò·è¤áÀÚ¤ê¡¢¶áµ¦Âç¤¬Âè3¥»¥Ã¥È¤ò¼è¤êÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡Âè4¥»¥Ã¥È¤âÀª¤¤¤Î»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¶áµ¦Âç¤¬Àè¹Ô¤¹¤ëÆþ¤ê¤Ë¡£°Ê¹ß¤â¹¶¼é¤Ç°ÂÄê´¶¤ò¸«¤»¤ë¶áµ¦Âç¤¬¥êー¥É¤ò¥ー¥×¤¹¤ë¡£½ªÈ×¤â¥µー¥Ó¥¹¥¨ー¥¹¤ò·è¤á¤ë¤Ê¤É¶¯¤µ¤ò¸«¤»¤¿¶áµ¦Âç¡£ºÇ¸å¤ÏÀì½¤Âç¤Î¥¨ー¥¹¤Ç¤¢¤ë¹ÃÈå¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤ò¥Ö¥í¥Ã¥¯¤·¡¢Âè4¥»¥Ã¥È¤ò¼è¤Ã¤¿¡£¶áµ¦Âç¤Ï¥»¥Ã¥È¥«¥¦¥ó¥È3-1¤Ç¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£
¡¡Á°²óÂç²ñ¡¢Áá°ðÅÄ¤È¤Î3°Ì·èÄêÀï¤ËÀË¤·¤¯¤âÇÔ¤ì¤¿¶áµ¦Âç¤¬¥ê¥Ù¥ó¥¸¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢¤³¤Î»î¹ç¤ÎMIP¤Ë¤Ï°¤±À¤¬Áª¤Ð¤ì¤¿¡£
¢£»î¹ç·ë²Ì
Àì½¤Âç³Ø 1-3 ¶áµ¦Âç³Ø
Âè1¥»¥Ã¥È 21-25
Âè2¥»¥Ã¥È 25-22
Âè3¥»¥Ã¥È 20-25
Âè4¥»¥Ã¥È 18-25