¡Ö³Ú²°¤¬¤¦¤ë¤µ¤¤¡×Àè¤ËÉÁ¤¯À¤³¦¡½½ã¾ð¤Î¥¢¥Õ¥£¥ê¥¢¡¦¾®µÜ»³¥¢¥µ¥ß¡¢Ãæ¹ñ¸ì³Ø½¬300Æü¤Ë¹þ¤á¤¿¡ÈËÜµ¤¡É
¡¡³Ø±¡·¿¥¬¡¼¥ë¥º¡¦¥Ü¡¼¥«¥ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ö½ã¾ð¤Î¥¢¥Õ¥£¥ê¥¢¡×¤Î¾®µÜ»³¥¢¥µ¥ß¤¬¡¢¥¹¥Ý¥Ë¥ÁÅìµþËÜ¼Ò¤ÎÃ±ÆÈ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¤¿¡£¥°¥ë¡¼¥×¤Î¶¯¤µ¤ò¡Ö³Ú²°¤¬¤¦¤ë¤µ¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡×¤È¶þÂ÷¤Ê¤¯¸ì¤ë¡£¤½¤ÎÆø¤ä¤«¤µ¤ÎÎ¢¤Ë¤¢¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤Î¶¯¤¤å«¤È¡¢ÃÏÆ»¤ÊÅØÎÏ¤ÎÀè¤Ë¸«¿ø¤¨¤ëÂç¤¤ÊÌ´¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡Ê¡Ö¿ä¤·ÌÌ¡×¼èºàÈÉ¡Ë
¡¡¡ÖÂ¾¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤È¤ÎÂçÉô²°¤À¤È¡¢¤Á¤é¤Ã¤Æ¸«¤Æ¡Ø¤¢¡¢Âç¿Í¤·¤¤¤Ê¡Ù¤Ã¤Æ»×¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¡£¤½¤ì¤Û¤É¤Þ¤Ç¤Ë¡¢½ã¾ð¤Î¥¢¥Õ¥£¥ê¥¢¤Î³Ú²°¤Ï¾ï¤ËÃ¯¤«¤ÎÏÃ¤·À¼¤ÇËþ¤Á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£ºÇ½é¤ÏÎÙÆ±»Î¤Î²ñÏÃ¤¬¡¢¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«Á´°÷¤ò´¬¤¹þ¤ß¡¢ÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¤³¤Î7¿Í¤Ç1Ç¯´Ö¤ò¶î¤±È´¤±¤¿¤³¤È¤Ç¿¼¤Þ¤Ã¤¿¡Öå«¡×¤Î¾Ú¤·¤À¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤¿¤ÀÃç¤¬ÎÉ¤¤¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥°¥ë¡¼¥×¤ò°ì¸À¤ÇÉ½¤¹¤È¡Ö¸ÄÀ¡×¤À¤È¸À¤¦¡£¡Ö¶õ¤»þ´Ö¤Ë¡Ø»ä¤¦¤É¤ó¿©¤Ù¤ë¤±¤É¹Ô¤¯¡©¡Ù¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢¡Ø¤¤¤ä¡¢»ä¤Ï¼÷»Ê¤¬¿©¤Ù¤¿¤¤¤«¤é¡¢¤¸¤ã¤¢²ò»¶¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡×¡£¸ß¤¤¤òÂº½Å¤¹¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢Æë¤ì¹ç¤¤¤Ë¤Ê¤é¤º¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¡Ö¸Ä¡×¤¬³ÎÎ©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¼«Í³ËÛÊü¤Ê´Ø·¸À¤³¤½¤¬¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ËÂ¿ºÌ¤Êµ±¤¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¾®µÜ»³¤¬º£¡¢¸Ä¿ÍÅª¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬Ãæ¹ñ¸ì¤Î³Ø½¬¤À¡£¸À¸ì³Ø½¬¥¢¥×¥ê¡ÖDuolingo¡×¤Ç¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ï¡¢ÀèÆü¤Ä¤¤¤ËÏ¢Â³300Æü¤òÆÍÇË¤·¤¿¡£¡ÖÇ¯¤Ë1²ó¡¢ÂæÏÑ¤ä¾å³¤¤Ë¹Ô¤«¤»¤Æ¤â¤é¤¦Ãæ¤Ç¡¢Ãæ¹ñ¸ì¤òÏÃ¤»¤ë¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤¬Â¿¤¯¤Æ¡£¤½¤¦¤¤¤¦Êý¤È¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¤È¤ì¤¿¤éÌÌÇò¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡×¡£¤½¤ÎÆ°µ¡¤Ï¡¢¤É¤³¤Þ¤Ç¤â¥Õ¥¡¥ó¤ò»×¤¦µ¤»ý¤Á¤«¤é¤À¤Ã¤¿¡£¼ÂºÝ¤Ë¾å³¤¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¡¢³Ð¤¨¤¿¤Æ¤Î¸ÀÍÕ¤ò¥Õ¥¡¥ó¤ËÆÏ¤±¤¿¡£
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë³èÆ°¤ÎËµ¤é¡¢ËèÆü5Ê¬¤Ç¤â³°¹ñ¸ì¤Ë¿¨¤ì¤ë¡£¤½¤ÎÃÏÆ»¤Ê·ÑÂ³¤ÏÌ¤Íè¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÁáÁ÷¤ê¤Ç¤Æ¤ó¤³À¹¤ê¤Ê1Ç¯¤Ë¤·¤¿¤¤¡£À¤³¦¿Ê½Ð¤â¤·¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£
¡¡¡Ö¤â¤Ã¤È¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÀèÇÚ¡Ê¥Õ¥¡¥ó¤ÎÁí¾Î¡Ë¤Ë½Ð²ñ¤¤¤¿¤¤¡×¡£¤½¤Î»×¤¤¤ò¶»¤Ë¡¢¾®µÜ»³¤ÈÆø¤ä¤«¤ÊÃç´Ö¤¿¤Á¤ÎÊª¸ì¤Ï¡¢ÍèÇ¯¡¢À¤³¦¤òÉñÂæ¤Ë¤µ¤é¤Ë²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤¯¡£