Á±¸÷»û¡¢1400Ç¯¤ÎÎò»Ë¤Ç½é¤Î3D²½¡¡»³Ìç¤È·ÐÂ¢¡¢ºÒ³²È÷¤¨½¤Á¶¤Ë³èÍÑ
¡¡Ä¹Ìî»Ô¤ÎÁ±¸÷»û¤Ç7¡Á10·î¡¢¹ñ¤Î½ÅÍ×Ê¸²½ºâ¤Î»³Ìç¤È·ÐÂ¢¡Ê¤¤ç¤¦¤¾¤¦¡Ë¤Ë¡¢¥ì¡¼¥¶¡¼¥¹¥¥ã¥ó¤Ë¤è¤ë¡Ö3D·×Â¬¡×¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¡£Á±¸÷»û¤Î·úÊª¤ÎÊÝÂ¸¤Ë¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ¤¬ÍÑ¤¤¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¡£ÆâÉô¤ò´Þ¤á¤Æ¹½Â¤¤òÀµ³Î¤ËºÆ¸½¤Ç¤¡¢ºÒ³²¤Ë¤è¤ëÂ»²õ»þ¤Ê¤É¤Î½¤Éü¤Ë³èÍÑ¤¹¤ë¡£Ã´Åö¼Ô¤Ï¡ÖÌó1400Ç¯Â³¤¤¤Æ¤¤¤ëÁ±¸÷»û¤ò¹îÌÀ¤Ë¡¢Ä¹¤¯»Ä¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤ë¡£¡Ê¶¦Æ±ÄÌ¿®¡áÀîÂ¼Î´¿¿¡Ë
¡¡Á±¸÷»û¤Ï644Ç¯ÁÏ·ú¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¡£ÅÙ½Å¤Ê¤ëÂç²Ð¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤Æ·úÊª¤¬¾Æ¼º¤·¤¿Îò»Ë¤¬¤¢¤ê¡¢¹ñÊõ¤Ë»ØÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëËÜÆ²¤Ï1707Ç¯¤ËºÆ·ú¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Ê¸²½ºâÄ´ºº¤äÂ¬ÎÌ¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¡Ö»°±ÉÂ¬ÃÏ¡×¡ÊÄ¹Ìî»Ô¡Ë¤¬°ÑÂ÷¤ò¼õ¤±¤Æ·×Â¬¡£·úÊª¤Î³°Â¦¤äÆâÉô¤Ë¥ì¡¼¥¶¡¼¤ò¾È¼Í¤·¡¢»à³Ñ¤ä²°º¬¤Î¾åÉô¤Ê¤É¤Ï¥É¥í¡¼¥ó¤«¤é¤Î¼Ì¿¿»£±Æ¤ÇÊä¤Ã¤¿¡£
¡¡º£²ó·×Â¬¤µ¤ì¤¿»³Ìç¡Ê»°Ìç¡Ë¤Ï¹â¤µÌó20¥á¡¼¥È¥ë¤Ç¡¢2³¬ÉôÊ¬¤«¤éÄ¹Ìî»ÔÆâ¤òÅ¸Ë¾¤Ç¤¤ë¡£¹â¤µÌó15¥á¡¼¥È¥ë¤Î·ÐÂ¢¤Ë¤Ï¤ª·Ð¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Äê´üÅª¤Ë3D·×Â¬¤ò¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Àµ³Î¤Ê·ÐÇ¯ÊÑ²½¤âÇÄ°®¤Ç¤¡¢¼ãËãÀÓÁ±Àµ¡Ê¤ï¤«¤ª¤ß¡¦¤¼¤ó¤·¤ç¤¦¡Ë±ÄÁ¶ÉôÄ¹¡Ê44¡Ë¤Ï¡Ö½¤Á¶¤ËÅ¬¤·¤¿¥µ¥¤¥¯¥ë¤â¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡¡»û¤Ïº£¸å¡¢¹ñÊõ¤ÎËÜÆ²¤Ç¤â3D·×Â¬¤ò¹Ô¤¤¤¿¤¤¹Í¤¨¡£¥ì¡¼¥¶¡¼¥¹¥¥ã¥ó¤Ë¤è¤ê¡¢ÄÌ¾ï¤Ï¿Í¤¬Î©¤ÁÆþ¤ì¤Ê¤¤²°º¬Î¢¤ä·ä´Ö¤È¤¤¤Ã¤¿ÆâÉô¤ä¡¢Ãì¤ÎÃÇÌÌ¤Ê¤É¤Î¾ÜºÙ¤Ê¹½Â¤¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¼ãËãÀÓÉôÄ¹¤Ï¡Ö¤ï¤ì¤ï¤ì¤¬¸«¤¿¤³¤È¤â¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê·úÊªÆâÉô¤ò¤¼¤Ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£3D·×Â¬¤Ë´ð¤Å¤¤¤ÆºÆ¸½¤·¤¿»³Ìç¤Ê¤É¤Î¥Ç¡¼¥¿¤ò¸ø³«¤¹¤ë¤³¤È¤â¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡£