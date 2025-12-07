¹Åç¡¢21Ç¯¤òºÇ¸å¤Ë¥¼¥í¡Ä¥Þ¥Ä¥À¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤òËÜµòÃÏ¤Ë¤·¤Æ¤«¤é¥·¡¼¥º¥ó20ËÜÎÝÂÇ°Ê¾åÊü¤Ã¤¿Áª¼ê¤ÏÃ¯¤¬¤¤¤ë¡©
¡¡¹Åç¤Ïº£µ¨¥ê¡¼¥°¥ï¡¼¥¹¥È¤Î¥Á¡¼¥àËÜÎÝÂÇ71ËÜ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£18Ç¯¤Ë¥Á¡¼¥àËÜÎÝÂÇ175ËÜ¤òµÏ¿¤·¤¿¤Î¤ò¥Ô¡¼¥¯¤ËÇ¯¡¹¡¢¥Á¡¼¥àËÜÎÝÂÇ¿ô¤Ï¸º¾¯¤·¡¢22Ç¯¤«¤é¤Î4Ç¯´Ö¤Ï¥Á¡¼¥àËÜÎÝÂÇ100ËÜ¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£º£µ¨¤Ï¥Á¡¼¥àºÇÂ¿ËÜÎÝÂÇ¤¬¥Õ¥¡¥Ó¥¢¥ó¤Î17ËÜ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¹¤¤¥Þ¥Ä¥À¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤òËÜµòÃÏ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢18Ç¯¤Î¤è¤¦¤Ë¥Á¡¼¥àËÜÎÝÂÇ175ËÜ¤òÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥·¡¼¥º¥ó¤â¤¢¤ë¡£ËÜÎÝÂÇ¤¬Á´¤¯½Ð¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤³¤³¤Ç¤ÏËÜµòÃÏ¤ò¥Þ¥Ä¥À¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ë°ÜÅ¾¤·¤¿09Ç¯°Ê¹ß¡¢¥·¡¼¥º¥ó20ËÜÎÝÂÇ°Ê¾åÊü¤Ã¤¿Áª¼ê¤ò¸«¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£
¡¡½é¤á¤Æ¥Þ¥Ä¥À¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤òËÜµòÃÏ¤Ë¤·¤Æ¥·¡¼¥º¥ó20ËÜÎÝÂÇ°Ê¾åÊü¤Ã¤¿Áª¼ê¤Ï¡¢¸½ºß¥í¥Ã¥Æ¤ÇÂÇ·â¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¤ë·ª¸¶·òÂÀ¡£¥Þ¥Ä¥À¥¹¥¿¥¸¥¢¥à°ÜÅ¾¤·¤¿09Ç¯¤Ë23ËÜ¤ÎËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤³¤«¤é4Ç¯´Ö¥·¡¼¥º¥ó20ËÜÎÝÂÇ°Ê¾åÊü¤Ã¤¿Áª¼ê¤Ï½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢14Ç¯¤Ë¥¨¥ë¥É¥ì¥Ã¥É¤¬37ËÜ¤òÊü¤Á¡¢ËÜÎÝÂÇ²¦¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¡£
¡¡¥ê¡¼¥°3Ï¢ÇÆ¤·¤¿16Ç¯¤«¤é¤Î3Ç¯´Ö¤ÏËèÇ¯3¿Í¤ÎÁª¼ê¤¬¡¢¥·¡¼¥º¥ó20ËÜÎÝÂÇÄ¶¤¨¡£ÆÃ¤Ë18Ç¯¤Ë¤Ï¸½ºßµð¿Í¤Î´Ý²Â¹À¤¬39ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Á¡¢¤½¤Î¤¦¤Á¥Þ¥Ä¥À¤Ç¤â20ËÜ¤Î¥¢¡¼¥Á¤òÉÁ¤¤¤¿¡£
¡¡´Ý¤¬FA°ÜÀÒ¤·¤¿19Ç¯°Ê¹ß¤Ï¡¢ÎëÌÚÀ¿Ìé¤¬21Ç¯¤Ë38ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ä¤Ê¤É¤·¤¿¤¬¡¢ÎëÌÚ¤¬¥á¥¸¥ã¡¼Ä©Àï¤·¤¿22Ç¯°Ê¹ß¡¢¹ÅçµåÃÄ¤Ç¥·¡¼¥º¥ó20ËÜÎÝÂÇÊü¤Ã¤¿Áª¼ê¤¬¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡ÅÁÅýÅª¤ÊÂ¤òÍí¤á¤¿¹¶·â¤Ë¡¢°ìÈ¯¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¤µ¤é¤ËÌ¥ÎÏÅª¤ÊÂÇÀþ¤Ë¤Ê¤ë¡£ÂçË¤¤¬¤¹¤°¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢Ä¹´üÅª¤Ë¤ß¤ì¤Ð¡¢Ä¹µ÷Î¥Ë¤¤¬½Ð¤Æ¤¤ÆÍß¤·¤¤¤È¤³¤í¤À¡£
¢§ ¥Þ¥Ä¥À¥¹¥¿¥¸¥¢¥à°ÜÅ¾¸å¥·¡¼¥º¥ó20ËÜÎÝÂÇ°Ê¾åÊü¤Ã¤¿Áª¼ê
39ËÜ¡¡´Ý²Â¹À¡Ê18Ç¯¡Ë
38ËÜ¡¡ÎëÌÚÀ¿Ìé¡Ê21Ç¯¡Ë
37ËÜ¡¡¥¨¥ë¥É¥ì¥Ã¥É¡Ê14Ç¯¡Ë
30ËÜ¡¡ÎëÌÚÀ¿Ìé¡Ê18Ç¯¡Ë
29ËÜ¡¡ÎëÌÚÀ¿Ìé¡Ê16Ç¯¡Ë
28ËÜ¡¡ÎëÌÚÀ¿Ìé¡Ê19Ç¯¡Ë
27ËÜ¡¡¥¨¥ë¥É¥ì¥Ã¥É¡Ê17Ç¯¡Ë
26ËÜ¡¡¥Ð¥Æ¥£¥¹¥¿¡Ê19Ç¯¡Ë
25ËÜ¡¡¥Ð¥Æ¥£¥¹¥¿¡Ê18Ç¯¡Ë¡¢ÎëÌÚÀ¿Ìé¡Ê20Ç¯¡Ë
26ËÜ¡¡ÎëÌÚÀ¿Ìé¡Ê17Ç¯¡Ë
23ËÜ¡¡·ª¸¶·òÂÀ¡Ê09Ç¯¡Ë¡¢´Ý²Â¹À¡Ê17Ç¯¡Ë
21ËÜ¡¡¥¨¥ë¥É¥ì¥Ã¥É¡Ê16Ç¯¡Ë
20ËÜ¡¡´Ý²Â¹À¡Ê16Ç¯¡Ë