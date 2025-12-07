¡Ö¥¶¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡×æÆÊ¿Ìò¡¦»Ô¸¶¾¢¸ç¤Ã¤Æ¡©¡Ö²¼Ä®¥í¥±¥Ã¥È¡×¤Ê¤É»ÒÌò¤«¤é³èÌö¡Ú¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡Û
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/12/07¡ÛÇÐÍ¥¤ÎºÊÉ×ÌÚÁï¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëTBS·ÏÆüÍË·à¾ì¡Ö¥¶¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡×¡ÊËè½µÆüÍË¤è¤ë9»þ¡Á¡Ë¡£ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢ÀÄÇ¯´ü¤ÎÌîºêæÆÊ¿¤ò±é¤¸¤ëÇÐÍ¥¤Î»Ô¸¶¾¢¸ç¡Ê¤¤¤Á¤Ï¤é¡¦¤·¤ç¤¦¤´¡¿17¡Ë¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡×æÆÊ¿ÌòÇÐÍ¥¤ÏÃ¯¡©ÌÜ¹õÏ¡¤È¤Î¶ÛÇ÷¥·¡¼¥ó
¸¶ºî¤Ï¡¢»³ËÜ¼þ¸ÞÏº¾Þ¤äJRA¾ÞÇÏ»öÊ¸²½¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿Áá¸«ÏÂ¿¿»á¤ÎÆ±Ì¾¾®Àâ¡Ê¿·Ä¬Ê¸¸Ë´©¡Ë¡£¶¥ÇÏ¤ÎÀ¤³¦¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¤Ò¤¿¤¹¤éÌ´¤òÄÉ¤¤Â³¤±¤¿Ç®¤Âç¿Í¤¿¤Á¤¬¡¢²ÈÂ²¤äÃç´Ö¤¿¤Á¤È¤Îå«¤Ç´ñÀ×¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤¯¡¢¿Í´Ö¤È¶¥ÁöÇÏ¤Î20Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ëÁÔÂç¤Ê¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
»Ô¸¶±é¤¸¤ëæÆÊ¿¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»Æü¹âÃÏÊý¤ÎÀ¸»ºËÒ¾ì¡¦¥Î¥¶¥¥Õ¥¡¡¼¥à¤òÉã¤È°ì½ï¤Ë·Ð±Ä¤·¤Æ¤¤¤ëÌîºê²ÃÆà»Ò¡Ê¾¾ËÜ¼ãºÚ¡Ë¤Î°ì¿ÍÂ©»Ò¡£Âè8ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢¶¥ÇÏ³Ø¹»¤òÂ´¶È¤·¡¢µ³¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿æÆÊ¿¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¡£æÆÊ¿¤ÏÌµ»ö¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤¹¤â¡¢½é¾¡Íø¤ÏÄÏ¤á¤º¡£¥í¥¤¥ä¥ë¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¤ÎÁÏ¶È¼ÒÄ¹¡¦»³²¦¹ÌÂ¤¡Êº´Æ£¹À»Ô¡Ë¤ÎÂ©»Ò¡¦Ãæ¾ò¹Ì°ìÌò¤ÎÌÜ¹õÏ¡¡ÊSnow Man¡Ë¤Î¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡ÖÌîºêæÆÊ¿¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ËÃíÌÜ¤·¤¿¤Î¤Ï²ÈÂ²¤À¤±¡£ÀÅ¤«¤Ç¡¢Ê¿ËÞ¤Ê¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¡£
¹ÌÂ¤¤Î»à¸å¡¢ÁêÂ³ÇÏ¸ÂÄêÇÏ¼ç¤È¤·¤Æ¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤ò°ú¤·Ñ¤°¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¹Ì°ì¤Ï¡¢¤³¤Î¸½¾õ¤Ë¾Ç¤ê¡¢¿Íµ¤µ³¼ê¡¦º´ÌÚÎ´ÆóÏº¡Ê¹â¿ù¿¿Ãè¡Ë¤«¤éæÆÊ¿¤Ë¥¸¥ç¥Ã¥¡¼¤òÊÑ¹¹¤¹¤ë¥×¥é¥ó¤òÄó°Æ¤¹¤ë¤â¡¢¥Á¡¼¥à¥í¥¤¥ä¥ë¤Ë¤Ï¶Á¤«¤º¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¹Ì°ì¤Î¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¡¦·ª¿Ü±É¼£¡ÊºÊÉ×ÌÚ¡Ë¤Î¤â¤È¤Ë¡¢¹Ì°ì¤¬¼ò¤ò°û¤ó¤Ç·ö²ÞÁû¤®¤òµ¯¤³¤·¤¿¤ÈÏ¢Íí¤¬Æþ¤ë¡£·Ù»¡½ð¤Þ¤Ç·Þ¤¨¤Ë¹Ô¤Ã¤¿·ª¿Ü¤Ï¹Ì°ì¤ò¼¸ÀÕ¤¹¤ë¤¬¡¢¸åÆü¡¢Íí¤Þ¤ì¤¿Áê¼ê¤«¤é¤ÎÄ©È¯¤Ë¾è¤Ã¤¿æÆÊ¿¤ò¡¢Áû¤®¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ëÁ°¤Ë¹Ì°ì¤¬Æ¨¤¬¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£·ª¿Ü¤Ï¹Ô¤¤Ä¤±¤ÎÄê¿©²°¤Ë¹Ì°ì¤ò¸Æ¤Ó½Ð¤·¤Æ¼Õºá¡£¥Á¡¼¥à¥í¥¤¥ä¥ë¤È¤âÏÂ²ò¤·¤¿¹Ì°ì¤Ï²þ¤á¤Æ¼«¿È¤Î¹Í¤¨¤òÀâÌÀ¤·¡¢Á´°÷Ç¼ÆÀ¤Î¤â¤È¡¢¥¸¥ç¥Ã¥¡¼ÊÑ¹¹¤ò¿ë¤²¤¿¡£
Ç¯¤¬ÌÀ¤±¡¢¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤Ï¼çÀïµ³¼ê¤È¤Ê¤Ã¤¿æÆÊ¿¤È¿·¤¿¤Ê¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤ê¡¢ÅÜÅó¤Î3Ï¢¾¡¤òÄÏ¤à¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎÊüÁ÷¤ò¼õ¤±¡¢»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¡Öµã¤¤¤¿¡×¡ÖæÆÊ¿¤¯¤ó¤¬Æ´¤ì¤ÎÎ´ÆóÏº¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤À¡Ä¡×¡Ö¤µ¤é¤Ê¤ëÀ®Ä¹¤¬³Ú¤·¤ß¡×¤ÈÈ¿¶Á¤¬Â³¡¹¡£¤Þ¤¿¡¢»Ô¸¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡ÖæÆÊ¿¤¯¤óÌò¤ÎÇÐÍ¥¤µ¤óµ¤¤Ë¤Ê¤ë¡×¡ÖÍí¤Þ¤ì¤¿»þ¤ÎÅÜ¤ê¤Î±éµ»¤¬¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö±éµ»ÇÉ¡×¤ÈÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
»Ô¸¶¤Ï¡¢2008Ç¯6·î30ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ºë¶Ì¸©½Ð¿È¡£°Ã¸¶¾¢¸ç¤ÎÌ¾µÁ¤Ç»ÒÌò¤È¤·¤Æ·ÝÇ½³èÆ°¤ò»Ï¤á¡¢¥É¥é¥Þ¡ÖÌäÂê¤Î¤¢¤ë¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡¿2015Ç¯¡Ë¡¢¡ÖÅ·¹Ä¤ÎÎÁÍýÈÖ¡×¡ÊTBS·Ï¡¿2015Ç¯¡Ë¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Â¿¿ô¤Î¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð±é¡£2015Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿TBS·ÏÆüÍË·à¾ì¡Ö²¼Ä®¥í¥±¥Ã¥È¡×¤Ç¤Ï¡¢¿´Â¡ÉÂ¤ò´µ¤¦ÃæÅçÀ»¿ÍÌò¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¡¢Êª¸ì¤Ë¤ª¤±¤ë½ÅÍ×¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò±é¤¸¡¢¼ÂÎÏÇÉ»ÒÌò¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¡£2018Ç¯ÊüÁ÷¤Î¡Ö²¼Ä®¥í¥±¥Ã¥È2¡×¤Ë¤âÆ±Ìò¤ÇÅÐ¾ì¤·¡¢À®Ä¹¤·¤¿»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¡£¶áÇ¯¤Î¼ç¤Ê½Ð±éºî¤Ï¡¢¥É¥é¥Þ¡Ö¥¨¥ë¥Ô¥¹-´õË¾¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏºÒ¤¤-¡×¡Ê¥«¥ó¥Æ¥ì¡¿2022Ç¯¡Ë¡¢¡Ö¹¬±¿¤Ê¤Ò¤È¡×¡ÊNHK¡¿2023Ç¯¡Ë¡¢¡Ö¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¡¼¡×¡ÊMBS¡¦TBS¡¿2024Ç¯¡Ë¤Ê¤É¡£
¥¸¥ç¥Ã¥¡¼¤È¤·¤Æ¤µ¤é¤Ê¤ëÀ®Ä¹¤ò¿ë¤²¤ëæÆÊ¿¤È¤È¤â¤Ë¡¢»Ô¸¶¼«¿È¤Îº£¸å¤Î³èÌö¤Ë¤â´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¾ðÊó¡§TBS
