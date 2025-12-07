´ñÀ×¤Î56ºÐ¡¦¿¹¹âÀéÎ¤¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿～¡×º£Ç¯¤Î¥Ä¥¢ー½ªÎ»¡õÍèÇ¯²Æ¥Ä¥¢ー¤òÈ¯É½¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¥Þ¥Ë¥¢¥Ã¥¯¡×
¡¡²Î¼ê¤Î¿¹¹âÀéÎ¤(56)¤¬6Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£º£Ç¯¤Î¥³¥ó¥µー¥È¤ò½ª¤¨¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¾Ð´é¤È¥Ñ¥ïー
¡¡¡Ö2025 ¿¹¹âÀéÎ¤¥³¥ó¥µー¥È¥Ä¥¢ー¡È¤¢¤Ê¤¿¤â»ä¤â¥Õ¥¡¥¤¥È!!¡É12·î6Æü ÀéÍÕ ¿¹¤Î¥Ûー¥ë21¡Ê¾¾¸Í»ÔÊ¸²½²ñ´Û¡ËÂç¥Ûー¥ë ½ªÎ»¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÅê¹Æ¡£¡ÖËè¸ø±é¡¢³§¤µ¤ó¤Ë¸µµ¤¤¬ÆÏ¤¯¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤ÇÎ×¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢³§¤µ¤ó¤ÎÀ¼±ç¤ä¾Ð´é¤ËÇØÃæ¤ò²¡¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢Á´28¸ø±é¤ò½ª¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤È»ä¤¬°ì½ï¤Ëºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¿¥Ä¥¢ー¤ÎºÇ½ªÆü¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤ºÇ¹â¤ÊÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Ç¤·¤¿¡ª¡ª¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿～¡×¤È´¶¼Õ¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö²ñ´Û¤ËÆþ¤ëÁ°¤Ï¡¢¹ñ¤Î½ÅÍ×Ê¸²½ºâ¤Ë¤â»ØÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¸ÍÄêÅ¡¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¤è¡£Îò»Ë¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤éÄí±à¤òÄ¯¤á¤¿¤ê¡¢¹ÈÍÕ¤â¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¡Ö¤³¤Î¥Ä¥¢ー¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿º¢¤Ïºù¤¬ºé¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í～¡£1Ç¯¤ÎÁá¤µ¤ò¼Â´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£»×¤¤½Ð¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£¡×¤Èµ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Ö¤½¤·¤Æ¡¢¸ø±éÃæ¤Ë¤Ï¿·¤¿¤Ê¥Ä¥¢ー¤ÎÈ¯É½¤â¡ª2026Ç¯6·î～7·î¤ËÁ´5¥ö½ê8¸ø±é¤ò¤Þ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ä¥¢ー¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡Ø2026 ¿¹¹âÀéÎ¤ ¥¨¥¹¥×¥ì¥Ã¥½ SUMMER tour¡Ù¤Ç¤¹¡£¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤â¤Î¥³¥ó¥µー¥È¤Ç¤Ï¤ä¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¶Ê¤â¤¤¤ì¤Æ¡¡¤Á¤ç¤Ã¤È¥Þ¥Ë¥¢¥Ã¥¯¤Ê¥³¥ó¥µー¥È¤Ë¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×¤È¤·¤¿¡£¡¡
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡Öº£Ç¯¤Î¥³¥ó¥µー¥È¤Ï¤³¤ì¤Ç½ª¤ï¤ê¤Ç¤¹¤¬¡¢¤â¤¦¤¹¤Ç¤ËÍèÇ¯¤Î¥Ä¥¢ー¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢³§¤µ¤ó¤ÈÇ»¸ü¤ÇÆÃÊÌ¤Ê²Æ¤ò²á¤´¤»¤ë¤è¤¦½àÈ÷¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡¥Õ¥©¥í¥ïー¤«¤é¤Ï¡Ö¥Ä¥¢ー´°Áö¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤·¤¿¡×¡¢¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥È¥Ä¥¢ー¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡¢¡Ö¤æ¤Ã¤¯¤ê¿ÈÂÎµÙ¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡×¡¢¡ÖÍèÇ¯¤Î¥³¥ó¥µー¥È¤âÉ¬¤º¹Ô¤¯¤¾¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡Ê¤è¤í¤º～¥Ë¥åー¥¹ÊÔ½¸Éô¡Ë