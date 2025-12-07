¾×·â¤Î3-0¢ª3-4¡Ö¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤âÊÑ¤ï¤é¤ó¡×¡¡ÂçµÕÅ¾Éé¤±¤Ç¾º³Ê°ï¡Ä¿ùËÜ·òÍ¦¤¬ÊòÁ³¡ÖÀÚ¤êÂØ¤¨Æñ¤·¤¤¡×
ÂçµÜ¤Ï3-0¤«¤éÀéÍÕ¤ËµÕÅ¾Éé¤±¤òµÊ¤·¤¿
¡¡RBÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£¡¼¥¸¥ã¤Ï12·î7Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿J1¥ê¡¼¥°¾º³Ê¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ½à·è¾¡¤Î¥¸¥§¥Õ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É»Ô¸¶¡¦ÀéÍÕÀï¤Ç3-0¤«¤é3-4¤È¤¤¤¦¾×·âÅª¤ÊÉé¤±¤òµÊ¤·¤¿¡£
¡¡FW¥ª¥ê¥ª¥é¡¦¥µ¥ó¥Ç¡¼¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥óÉÔÎÉ¡¢FWËÀîÍºÂÀ¤ÎÉé½ý¤â¤¢¤Ã¤ÆÀèÈ¯µ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿MF¿ùËÜ·òÍ¦¤Ï¡¢»î¹ç¸å¤Î¥ß¥Ã¥¯¥¹¥¾¡¼¥ó¤Ç¤â²ù¤·¤µ¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤Î´¶ÁÛ¤òË¬¤Í¤é¤ì¤ë¤È¡ÖÊ¹¤¯¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡¢¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤¹¡×¤È¸À¤¤Êü¤Á¡¢¡ÖÁ´Éô¤¬Â¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ï²¶¤â¤½¤¦¤À¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤â¤½¤¦¡£Â¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤éÉé¤±¤¿¤È»×¤¦¡£²¿¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¤«¡¢¤½¤ó¤Ê¤ÎÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÏÃ¡×¤È¡¢¸ìµ¤¤ò¶¯¤á¤¿¡£
¡¡¸åÈ¾¤ÎÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤Ë3ÅÀÌÜ¤òÃ¥¤Ã¤Æ¤«¤é¤â¡¢°¤¯¤Ê¤¤Î®¤ì¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢17ºÐ¤ÎMFÉ±ÌîÀ¿¤¬ÅêÆþ¤µ¤ì¤ÆÀéÍÕ¤¬Àª¤¤¤Å¤¤¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢°ìµ¤¤Ë¼õ¤±¿È¤Ë²ó¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢4¼ºÅÀ¤òµÊ¤·¤¿¡£
¡Ö²¶¤é¤Î¼å¤µ¤Ç¤¹¤·¡¢·ë²Ì¡¢Éé¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡£¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢¡Ê»þ´Ö¤¬¡ËÌá¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¡Ê¤³¤ÎÉé¤±¤ò¡Ë¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸À¤¤¤¿¤¤¤³¤È¤â¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤ë¤·¡¢¤³¤³¤â¤³¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ë¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤è¤ê¡¢º£¤Ï¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡£ÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«Æñ¤·¤¤¡£±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿Êý¤â¤½¤¦¤À¤·¡¢¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤È¤¤¤¦¤«¡Ä¡Ä¡£º£¹¹¡¢¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¤È¤«¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤âÊÑ¤ï¤é¤ó¤«¤é¡×¤È¡¢¥·¡¼¥º¥óºÇ½ªÀï¤Ç¼¡¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥²¡¼¥à¤¬¤Ê¤¤¤Ê¤«¡¢¥×¥í¤È¤·¤Æ·ë²Ì¤À¤±¤ò¼õ¤±»ß¤á¤¿¡£¡Ê²Ï¹ç Âó / Taku Kawai¡Ë