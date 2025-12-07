¡Ú¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥ºC¡Ûºä°æ¡Ö¥ì¡¼¥¹¤ÇËÜµ¤½Ð¤»¤Ð¤¤¤¤¤Ã¤ÆÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¡×
¡¡¡þÂè26²ó¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥«¥Ã¥×¡Ê2025Ç¯12·î7Æü¡¡Ãæµþ¶¥ÇÏ¾ì¡Ë
¡¡3ºÐ¤«¤é9ºÐ¤ÈÉý¹¤¤À¤Âå¤Î¥À¡¼¥È³èÌöÇÏ¤¬´é¤ò¤½¤í¤¨¤¿G1¡Ö¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥ºC¡×¤ÏÃ±¾¡2ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥À¥Ö¥ë¥Ï¡¼¥È¥Ü¥ó¥É¤¬¼Ì¿¿È½Äê¤ÎÂç·ãÀï¤òÀ©¤·¡¢G1½éÀ©ÇÆ¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£°È¾å¤Îºä°æÎÜÀ±¤ÏºòÇ¯¤Î¥ì¥â¥ó¥Ý¥Ã¥×¤ËÂ³¤¯Æ±¥ì¡¼¥¹3Ï¢ÇÆ¡£ÌÆÇÏ¤ÎÍ¥¾¡¤Ï15Ç¯¥µ¥ó¥Ó¥¹¥¿°ÊÍè10Ç¯¤Ö¤ê2Æ¬ÌÜ¤Î²÷µó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£2Ãå¤Ï¥Ï¥Êº¹¤Ç3ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥¦¥£¥ë¥½¥ó¥Æ¥½¡¼¥í¡¢3Ãå¤Ë¤Ï7ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥é¥à¥¸¥§¥Ã¥È¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£
¡¡ºä°æ¤Ï¥ì¡¼¥¹¸å¡ÖËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤ÇÏ¡£¸·¤·¤¤¥ì¡¼¥¹¤À¤Ã¤¿¤¬G1¤Ç¾¡¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È°¦ÇÏ¤ò¾Î¤¨¤¿¡£
¡¡ºä°æ¤Î¾¡Íø¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡¡¡½¡½G1½éÀ©ÇÆ¤Þ¤Ç¤ÎÆ»¤Î¤ê¤Ï¡£
¡¡¡ÖÌÆÇÏ¤Ç¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤Ê¤«¤Ê¤«½çÄ´¤Ë¤ÏÍè¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä°ìÊâ°ìÊâ¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¡£¤Ç¡¢G1¤Þ¤Ç¤¿¤É¤êÃå¤¯¤À¤±¤Ç¤âÀ¨¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤³¤Ç¾¡¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ÆËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¡½¡½¥ì¥³¡¼¥É¤«¤éÃæ3½µ¡£¾õÂÖ¡¢¥Ú¡¼¥¹¤Ê¤É¤É¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤«¡©
¡¡¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÄÉ¤¤ÀÚ¤ê¤Ç¤ÏÈ¿±þ¤¬¥¤¥Þ¥¤¥Á¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤Þ¤¢¡¢¤½¤³¤âÂ¿Ê¬ÇÏ¤¬¡¢¥ì¡¼¥¹¤ÇËÜµ¤½Ð¤»¤Ð¤¤¤¤¤Ã¤ÆÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¡£¤â¤¦¶¯¤¤¡ÄÎÏ¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¡½¡½¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ï3ÈÖ¼ê¤¢¤¿¤ê¡£¥¤¥á¡¼¥¸ÄÌ¤ê¤À¤Ã¤¿¤«¡£
¡¡¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤ó¤Ê¤Ë·è¤á¤Æ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤Þ¤¢¡¢¤¦¤Á¤ÎÇÏ¤Î½ÐÊý¤È³°¤ÎÇÏ¤Î´¶¤¸¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¿Ê¤á¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¡½¡½ºÇ¸å¤Ï¥¦¥£¥ë¥½¥ó¥Æ¥½¡¼¥í¤ÈÃ¡¤¹ç¤¤¡£µîÇ¯¤Î¥ì¥â¥ó¥Ý¥Ã¥×¤È¤ÎºÇ¸åÊÂ¤ó¤Ç¤Î¥´¡¼¥ëÈÄ¡Ä¤½¤ì¤Ë¶á¤¤¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò»×¤¤ÉÁ¤¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬Ä¾Àþ¤Ï¡©
¡¡¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£3¡¢4¥³¡¼¥Ê¡¼¤ÏÊ·°Ïµ¤¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¼«Ê¬¤ÎÊ¬¤ÏÁö¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¡£¤â¤¦¡¢¤·¤Ã¤«¤êµÓ¤ò»È¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¥À¥Ö¥ë¥Ï¡¼¥È¥Ü¥ó¥É¤ÏÉã¥¥º¥Ê¡¢Êì¥Ñ¡¼¥·¥¹¥Æ¥ó¥È¥ê¡¼¡ÊÊì¤ÎÉã¥¹¥â¡¼¥¯¥°¥é¥Ã¥±¥ó¡Ë¤Î·ìÅý¤ÇÄÌ»»8Àï7¾¡¡£µ³¾è¤·¤¿ºä°æ¤ÏJRA¡¦G1ÄÌ»»7¾¡ÌÜ¡¢Âçµ×ÊÝÎ¶»Ö»Õ¤ÏÆ±4¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤¿¡£