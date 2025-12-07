¡Ø½ª¤Î¤Ò¤È¡Ù¿·¥¥ã¥¹¥È²ò¶Ø¡¡À¾»³½á¡¢Åû°æ¿¿Íý»Ò
¡¡ÇÐÍ¥¤Î³Áß·Í¦¿Í¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡¢TBS·Ï¥É¥é¥Þ¥¹¥È¥ê¡¼¥à¡Ø½ª¤Î¤Ò¤È¡Ù¡ÊÍèÇ¯1·î13Æü¥¹¥¿¡¼¥È¡¡Ëè½µ²ÐÍË¡¡¿¼0¡§58¢¨°ìÉôÃÏ°è¤ò¤Î¤¾¤¯¡£ÊüÁ÷»þ´ÖÊÑ¹¹¤Î¾ì¹ç¤¢¤ê¡Ë¡£¿·¤¿¤ËÀ¾»³½á¤ÈÅû°æ¿¿Íý»Ò¤Î½Ð±é¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡¸¶ºî¤Ï¡¢ÁÆÌî¤Ë¸«¤¨¤ë¥Ù¥Æ¥é¥óÁòµ·²°¡¦»Ì¹¾½¡½õ¤È¡¢»Å»öÃæ¿´¤ÎÀ¸³è¤Ç¼«Ê¬¤ò¸«¼º¤Ã¤¿¥¨¥ê¡¼¥È²ñ¼Ò°÷¡¦Ûð¹§ÂÀÏº¤¬¡¢Ûð¤ÎÊì¤ÎµÞÀÂ¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë½Ð²ñ¤¦¤È¤³¤í¤«¤éÊª¸ì¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£ÂÐ¾ÈÅª¤Ê²ÁÃÍ´Ñ¤ò»ý¤Ä2¿Í¤¬¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»à¤ä°äÂ²¤È¸þ¤¹ç¤¦²áÄø¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¸½Âå¼Ò²ñ¤Ë¤ª¤±¤ë²ÈÂ²¡¢¸ÉÆÈ¡¢Ï·¤¤¡¢ÁÓ¼º¡¢ºÆÀ¸¤È¤¤¤Ã¤¿ÉáÊ×Åª¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤òÉÁ¤¤¤¿ºîÉÊ¤Ç¡¢ÆÉ¼Ô¤«¤é¹â¤¤»Ù»ý¤òÆÀ¤Æ¤¤¿¡£ËÜ¥É¥é¥Þ¤Ï¡Ö¿È¶á¤Ê¿Í¤Î»à¡×¤ò°·¤¦¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥É¥é¥Þ¤Ç¤¢¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢ÎáÏÂ¤Î¼Ò²ñ¤ò±Ç¤·½Ð¤¹°ìÏÃ´°·ë¤Î¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ç¤â¤¢¤ë¡£»Ì¹¾¤¬Ä©¤à°ÍÍê¤Ë¤ÏÉ÷ÊÑ¤ï¤ê¤Ê°Æ·ï¤âÂ¿¤¯¡¢¤È¤¤Ë¥À¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ç¥Ï¡¼¥É¥Ü¥¤¥ë¥É¤ÊÅ¸³«¤âÉÁ¤¯¡£
¡¡À¾»³¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢°åÎÅ´ï¶ñ¤Î±Ä¶È¿¦¤È¤·¤Æ»Å»ö¤ËË»»¦¤µ¤ì¡¢À¸¤¤ëµ¤ÎÏ¤ò¼º¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¨¥ê¡¼¥È¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¡¦Ûð¹§ÂÀÏº¡£Êì¤ÎµÞÀÂ¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë»Ì¹¾¤È½Ð²ñ¤¤¡¢Èà¤ËÆ´¤ì¤ÆÁòµ·¤ÎÀ¤³¦¤ËÈô¤Ó¹þ¤à¡£¤·¤«¤·¡¢Ç®¤¤ÁÛ¤¤¤¬¤¤¤Ä¤â¶õ²ó¤ê¤·¤ÆÆÍ¤ÃÁö¤ê¡¢»Ì¹¾¤Ë¼¸ÀÕ¤µ¤ì¤Æ¤Ð¤«¤ê¡£¤½¤ó¤ÊÛð¤À¤¬¡¢»Ì¹¾¤ÎÇØÃæ¤òÄÉ¤¤¤«¤±ÍÍ¡¹¤Ê°äÂ²¤È¤Î·Ð¸³¤òÀÑ¤à²áÄø¤Ç¡¢°ì¿Í¤Î¿Í´Ö¤È¤·¤ÆÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¿¿ÌÌÌÜ²á¤®¤ëÛð¡Ê°¦¾Î¡Ö¥Ü¥ó¡×¡Ë¤È¡¢¥¢¥¦¥È¥í¡¼¤Ê»Ì¹¾¤Î¡ÈÀµÈ¿ÂÐ¡É¥Ð¥Ç¥£¤¬ÍÍ¡¹¤Ê°ÍÍê¤ËÄ©¤à»Ñ¤ËÃíÌÜ¤À¡£
¡¡Åû°æ¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ö»Ì¹¾Áòµ·Å¹¡×¤Î·ÐÍýÃ´Åö¤«¤ÄÇ¼´½»Õ¤Ç¤â¤¢¤ë¿¹Ê¸»Ò¡¡¡Ê¤â¤ê¡¦¤Õ¤ß¤³¡Ë¡¢°¦¾Î¡Ö¥Õ¥ß¡×¡£¤É¤³¤«¥ß¥¹¥Æ¥ê¥¢¥¹¤ÊÊ·°Ïµ¤¤òÅ»¤¤¡¢Áòµ·Å¹¤ÎºâÀ¯Æñ¤ËÆ¬¤òÇº¤Þ¤»¤ë·ÐÍýÃ´Åö¤È¤·¤Æ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥×¥í¤ÎÇ¼´½»Õ¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤¹¤ëÄ¶¥Ù¥Æ¥é¥ó¼Ò°÷¡£ÀèÂå¤Îº¢¤«¤é¡Ö»Ì¹¾Áòµ·Å¹¡×¤Ë¶Ð¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢»Ì¹¾¤ÎÍÄ¤¤º¢¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿ô¾¯¤Ê¤¤¿ÍÊª¤Ç¤â¤¢¤ë¡£»Ì¹¾¤¬¼ÒÄ¹¤È¤Ê¤Ã¤¿º£¤Ç¤Ï¡¢Çä¤ê¾å¤²¤ò¿¤Ð¤»¤ÈÆü¡¹Èà¤Ë¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò¤«¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢°ìÊý»Ì¹¾¤òÊé¤Ã¤ÆÁòµ·Å¹¤ËÆþ¤Ã¤¿Ûð¤Ë¤Ï¡¢¤ä¤µ¤·¤¯´ó¤êÅº¤Ã¤ÆÎå¤Þ¤¹Êì¿Æ¤Î¤è¤¦¤Ê°ìÌÌ¤â¸«¤»¤ë¡£Åû°æ¤Ï¼ç±é¤Î³Áß·¤È¤ÏËÜºî¤¬½é¶¦±é¤À¤¬¡¢¤È¤â¤ËÉñÂæ¤Ç¤â³èÌö¤¹¤ë±éµ»ÇÉÇÐÍ¥¤Ç¤¢¤ëÆó¿Í¤Î³Ý¤±¹ç¤¤¤ËÃíÌÜ¤À¡£
¡ãÀ¾»³½á¡ä
º£Ç¯¤Î£²·î¤ËºÇ°¦¤ÎÁÄÊì¤òË´¤¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Î×½ª¤ËÎ©¤Á²ñ¤Ã¤¿ºÝ¤Ë¤¹¤°¤ËÁòµ·¤ÎÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¤âÁá¤¯Áòµ·¤ÎÏÃ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤È¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£
Í§¿Í¤ÎÉã¤¬¶Ð¤á¤Æ¤¤¤ëÁòµ·²ñ¼Ò¤ÇÁòµ·¤ò¤¢¤²¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤ä½àÈ÷¤Ë½é¤á¤Æ·È¤ï¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Áòµ·¤Ë³Ý¤«¤ë¤ª¶â¤Î¤³¤È¤ä¡¢·è¤á¤ë¤³¤È¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Í§¿Í¤ÎÉã¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢¿´¤Ë»Ä¤ëÁòµ·¤ò¼¹¤ê¹Ô¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤Î¤ªÏÃ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿ºÝ¡¢ºîÉÊ¤È»ä¤¬±é¤¸¤ëÛð¤Ë¶¯¤¤¥·¥ó¥Ñ¥·¡¼¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ð¥Ç¥£¤òÁÈ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯³Áß·Í¦¿Í¤µ¤ó¤ÏÃæ³Ø¹»¤ÎÀèÇÚ¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¤´±ï¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤éÂçÀÚ¤Ë»£±Æ¤ËÎ×¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Áòµ·²°¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¡¦¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤òÀ§Èó¡¢¤ª³Ú¤·¤ß²¼¤µ¤¤¡ª
¡ãÅû°æ¿¿Íý»Ò¡ä
Ê¸»Ò¤Ï¡¢»Ì¹¾¤ÈÛð¤Î¤Õ¤¿¤ê¤ò¡¢¤È¤¤ËÇØÃæ¤ò¤½¤Ã¤È²¡¤·¡¢¤È¤¤ËÀÅ¤«¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤ë¡¢¤½¤ó¤ÊÊì¤Î¤è¤¦¤Ë²¹¤«¤¯¸«¼é¤ëÂ¸ºß¤Ç¤¹¡£
¸¶ºî¤È¤Ï¤Þ¤¿°ã¤¦Â©¤Å¤«¤¤¤¬½Å¤Ê¤ê¡¢Êª¸ì¤¬¤É¤ó¤ÊÉ÷¤ËÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤ò¡¢¸½¾ì¤Ç´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£
³Áß·Í¦¿Í¤µ¤ó¤ÈÀ¾»³½á¤µ¤ó¤Î¤ªÆó¿Í¤Î¡È¥Ð¥Ç¥£¤È¤·¤Æ¤Î³Ý¤±¹ç¤¤¡É¤ÏÌ¥ÎÏÅª¤Ç¡¢¤½¤ÎÆÈÆÃ¤Î¥Æ¥ó¥Ý¤ä¸ÆµÛ¤Ë¼«Ê¬¤¬¤É¤¦Æþ¤ê¡¢¤É¤ó¤Ê¥ê¥º¥à¤òÅº¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤¦»×¤¦¤È¼«Á³¤È¶»¤¬ÃÆ¤ß¤Þ¤¹¡£
´ÆÆÄ¤ä¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤µ¤ó¤¬¼¨¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Ê¸»ÒÁü¤â¡¢ÂÎ²¹¤ÈÍ·¤Ó¿´¤¬Æ±µï¤¹¤ëÌ£¤ï¤¤¿¼¤¤Â¸ºß¤Ç¡¢¤½¤³¤Ë¼«Ê¬¤Î¿§¤ò½Å¤Í¤ë¤³¤È¤Ç¤É¤ó¤Ê²½³ØÈ¿±þ¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤Î¤«³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£
¡ÈÊÌ¤ì¡É¤ò°·¤¦Êª¸ì¤Ç¤¹¤¬¡¢²¹ÅÙ¤Î¤¢¤ë¥É¥é¥Þ¤Ç¤¹¡£³§¤µ¤Þ¤Î¿´¤Î±ü¤Ë¡¢¤½¤Ã¤ÈÆÏ¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡£
