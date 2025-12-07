¥ì¥ó¥¿¥ë¤Ç¤Î¥¶¡¼¥¯¥Ä¥£¡¼³ÍÆÀ¤òÌÜ»Ø¤¹¥í¡¼¥Þ¡¡¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ï´°Á´°ÜÀÒ¤Ç¤ÎÊü½Ð¤Î¤ßÇ§¤á¤ë°Õ¸þ
¥»¥ê¥¨A¤Î¥Ü¥í¡¼¥Ë¥ã¤ÇÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¡¢2024Ç¯¤Ë¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¥¸¥ç¥·¥å¥¢¡¦¥¶¡¼¥¯¥Ä¥£¡¼¤À¤¬¡¢º£µ¨¤Ï¥Þ¥Æ¥¦¥¹¡¦¥¯¡¼¥Ë¥ã¡¢¥Ù¥ó¥ä¥ß¥ó¡¦¥·¥§¥·¥å¥³¡¢¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥¨¥ó¥Ù¥¦¥â¤ÎFWÁíÆþ¤ìÂØ¤¨¤Î±Æ¶Á¤òÂç¤¤¯¼õ¤±¤ë·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥¨¥ô¥¡¡¼¥È¥óÀï¤«¤é¤ÎÄ¾¶á3»î¹ç¤Ï½ÐÈÖ¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï¥·¥§¥·¥å¥³¤¬Éé½ý¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¢¤ê¡¢¥¹¥í¥Ù¥Ë¥¢ÂåÉ½FW¤¬Éüµ¢¤¹¤ì¤Ð¡¢¤Þ¤¿½øÎó¤¬Ìá¤ë¤³¤È¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ï¤³¤ì¤òµñÈÝ¡£¡ØMETRO¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¯¥é¥Ö¤ÏÅß¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ç¤ÎÁª¼ê³ÍÆÀ¤Î»ñ¶â¤ò½¸¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¶¡¼¥¯¥Ä¥£¡¼¤òÊü½Ð¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢´°Á´°ÜÀÒ¤Î¤ß¤òË¾¤à¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ï¥¶¡¼¥¯¥Ä¥£¡¼¤ÎÊü½Ð¤Ë3500Ëü¥æ¡¼¥í(Ìó63²¯±ß)¤òµá¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¥»¥ê¥¨A¤Ç¹¥Ä´¤Î¥í¡¼¥Þ¤Ï¤³¤Î¶â³Û¤òÍÑ°Õ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£