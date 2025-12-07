²¹ÀôÃÏ¤òÁö¤ë¡ÖÆüËÜºÇ¸Åµé¤ÎÅÅ¼Ö¡×¡ª ¶õ¤«¤é¸«¤¿¡Ö100ºÐÄ¶¤ÎÄ¹Ï·¡×¤ÎÍº»Ñ¤âÀ¤Âå¸òÂå¤«
°úÂà»þ´ü¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¥â¥Ï1·Á¡¦2·Á
¡¡È¢º¬ÅÐ»³ÅÅ¼Ö¤Ï1919¡ÊÂçÀµ8¡ËÇ¯¡¢È¢º¬ÅòËÜ¡Á¶¯Íå´Ö¤¬³«¶È¤·¤Þ¤·¤¿¡£³«¶È»þ¤ËÌÚÂ¤¼ÖÂÎ¤Î¥Á¥1·ÁÅÅ¼Ö¤¬ÃÂÀ¸¤·¡¢¸å¤Ë¥Á¥2·Á¡¢¥Á¥3·Á¤ÈÀ½Â¤¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤é¤Î¼ÖÎ¾¤Ï1950Ç¯Âå¤Ë¹ÝÀ½¼ÖÂÎ¤Ø¤È²þÂ¤¤µ¤ì¡¢¤¢¤ï¤»¤Æ·Á¼°¤¬¥â¥Ï1·Á¡¢¥â¥Ï2·Á¡¢¥â¥Ï3·Á¤ËÊÑ¹¹¡£¥â¥Ï1·Á¤Ï101¡Á107¹æ¡Ê105¹æ¤Ï»ö¸Î¤Ë¤è¤ê·çÈÖ¡Ë¡¢¥â¥Ï2·Á¤Ï108¡Á112¹æ¡¢¥â¥Ï3·Á¤Ï113¡Á115¹æ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢Ä¹¤é¤¯È¢º¬ÅÐ»³ÅÅ¼Ö¤Î´é¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¶õÃæ»¶Êâ¡ÛÉÙ»Î»³¡ÜÈ¢º¬¡¢Ä¶µÞ¥«¡¼¥Ö¡¢¶¯Íå±Ø¤ò¶õ¤«¤é¸«¤ë¡Ê¼Ì¿¿¡Ë
¡¡¥â¥Ï1¡¢2·Á¤Ï¶îÆ°Êý¼°¤òÄß¤ê³Ý¤±¤«¤éÃæ¶õ¼´Ê¿¹Ô¥«¥ë¥À¥ó¤Ø¤È´¹Áõ¤·¤¿¼ÖÎ¾¤â¤¢¤ê¡¢¼ÖÆâ¤Ï¥í¥ó¥°¥·¡¼¥È¼Ö¤È¥»¥ß¥¯¥í¥¹¼Ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£³°´Ñ¤ÏÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Æ¤â¡¢¼ÖÎ¾¤Ë¤è¤Ã¤Æº¹°Û¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë1993¡ÊÊ¿À®5¡ËÇ¯¤«¤é¤ÏÍ¢Á÷ÎÏÁý¶¯¤Î¤¿¤á¡¢Î¾±¿Å¾Âæ¹½Â¤¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤ò2Î¾¸ÇÄêÊÔÀ®²½¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¡¢¥â¥Ï1·Á¤¬2Î¾¸ÇÄêÊÔÀ®¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥â¥Ï2·Á¤ÏÎ¾±¿Å¾Âæ¼Ö¤Î¤Þ¤Þ»Ä¤·¤ÆÁý·ëÍÑ¤È¤·¡¢¥â¥Ï1·Á¤ÈÏ¢·ë¤·¤Æ·×3Î¾ÊÔÀ®¤È¤·¤Æ±¿¹Ô¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥Ú¥¢¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢101¡Ü102¹æ¡ÊÄß¤ê³Ý¤±¶îÆ°¡Ë¡¢103¡Ü107¹æ¡ÊÄß¤ê³Ý¤±¶îÆ°¡Ë¡¢104¡Ü106¹æ¡Ê¥«¥ë¥À¥ó¶îÆ°¡Ë¤Ç¡¢¤³¤ÎÊÔÀ®¤Ë¥â¥Ï2·Á¤¬Ï¢·ë¤µ¤ì¤ëÆü¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¿··¿¼ÖÎ¾¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë±Æ¤Ç¤Ï°úÂà¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¸½ºß¤Ï¡¢¥â¥Ï1·Á¤¬104¡Ü106¹æ¡¢2·Á¤¬108¹æ¤Î·×3Î¾¤Î¤ß¤¬»Ä¤ê¡¢¤¤¤º¤ì¤â¥«¥ë¥À¥ó¶îÆ°Êý¼°¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î¼ÖÎ¾¤ÏÄê´ü±¿¹Ô¤ÎÉáÄÌÅÅ¼Ö¤È¤·¤Æ¹ñÆâºÇ¸Å»²¡Ê¾®ÅÄµÞÈ¢º¬Ä´¤Ù¡Ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢ÉôÉÊ¤ÎÄ´Ã£¤ä¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤ÎÌäÂê¤¬º¤Æñ¤È¤Ê¤ê¡¢¤Ä¤¤¤Ë2028Ç¯1·î¤Î°úÂà¤¬·èÄê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡2025Ç¯¤Î11·î¸åÈ¾¡£¶õ»£¤Î¤¿¤á¾®·¿µ¡¤ÇÈ¢º¬ÉÕ¶á¤òÈô¹Ô¤·¡¢¤Þ¤ÀÉ÷¤¬²º¤ä¤«¤Ê¤¿¤á¡¢¤³¤ì¤Ê¤é¤Ð°ÂÁ´¤Ë»³¤¢¤¤¤ÎÈ¢º¬ÅÐ»³ÅÅ¼Ö¤òÁÀ¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡¶¯Íå±ØÊý¸þ¤«¤éÀþÏ©¤ò¥È¥ì¡¼¥¹¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¡¢¾®Í°Ã«±Ø¤¬ÌÜ¤ËÆþ¤ê¤Þ¤¹¡£Ää¼Ö¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥â¥Ï1¡Ü2·Á¡Ê104¡Ü106¡Ü108¹æ¡Ë¤Ç¡¢¸ò´¹±Ø¤Î¤¿¤á¾å¤êÅÅ¼Ö¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾å¤êÅÅ¼Ö¤Ï3000·Á¡Ü3100·Á¤Î¥¢¥ì¥°¥é¹æ¤Ç¡¢¤ä¤¬¤ÆºÇ¸Å»²¤ÈºÇ¼ã¼ê¤¬¾®Í°Ã«±Ø¤Ç½Ð²ñ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¹ÈÍÕ¤·¤¿ÌÚ¡¹¤¬Èþ¤·¤¯¡¢ÅÅ¼Ö¤¬¤è¤ê±Ç¤¨¤Æ¤¤Þ¤¹¡£»³´ÖÉô¤Ê¤Î¤Ç±Æ¤ÈÆü¸þ¤Î±¢±Æ¤Îº¹¤¬¤¤Ä¤¯¡¢»£±Æ¤¹¤ëÃÏÅÀ¤âÇº¤ß¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯ÀµÌÌ¤ËÆüº¹¤·¤¬Åö¤¿¤ë¤è¤¦¤Ê¾ì½ê¤Ç¥·¥ã¥Ã¥¿¡¼¤òÀÚ¤ê¤Þ¤¹¡£¿¼¤Þ¤ë½©¤ËÄ¹¤¤±Æ¡¢À¡¤ó¤ÀÄ«¤ÎÍÛ¤¶¤·¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢ºÇ¸Å»²¤ÎÅÅ¼Ö¤¬¤æ¤Ã¤¿¤ê¤ÈÁö¹Ô¤¹¤ë»Ñ¤ÏÍ¥²í¤Ç¤¢¤ê¡¢ºÇ¸å¤ÎÍº»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡°úÂà¤Þ¤Ç¤Þ¤À2Ç¯¤â¤¢¤ë¤È¸À¤¦¤Ù¤¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â¤¢¤È2Ç¯¤·¤«¤Ê¤¤¤Î¤«¤È»×¤¦¤«¡½¡½¡£ºÇ¸Å»²ÅÅ¼Ö¤ËÂÐ¤¹¤ë´¶¾ð¤Ï¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÈÕ½©¤«¤éÅß¤Ë¤«¤±¤Æ¤ÎÍº»Ñ¤ò¸«¤é¤ì¤ë¤Î¤â¤¢¤È2²ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£