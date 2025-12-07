¾®ÌîÅÄµªÈþ»á¡Ö¥ì¥Ù¥ë43¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×ËþÌÌ¾Ð´é¤Ë¤¤¤¤¤Í»¦Åþ¡¡¡Ö¥»¥ó¥¹ºÇ¹â¡×Èë½ñ¤«¤é¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤âÏÃÂê
¡¡¾®ÌîÅÄµªÈþ·ÐºÑ°ÂÊÝÃ´ÅöÁê¤¬7Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¡£ÃÂÀ¸Æü¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¾®ÌîÅÄ»á¤Ï¡ÖËÜÆü¡¢¥ì¥Ù¥ë43¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÀèÆüÈë½ñ¤µ¤óÃ£¤¬²ÖÂ«(¥«¥×¥Ì)¤ò¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿ÍÆñ¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¡¢¥«¥Ã¥×¥Ì¡¼¥É¥ë²ÖÂ«¤ò¼ê¤Ë¾Ð´é¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£
¡¡¡ÖÁ´¤¯ÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿Âç¿Ã¤È¤¤¤¦Ç¤¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢½¢Ç¤°ÊÍèÄ«¤«¤éÈÕ¤Þ¤ÇÌÜ¤Þ¤°¤ë¤·¤¯¥Ð¥¿¥Ð¥¿¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Twitter¤Ç¤Ï°ú¤Â³¤Æü¾ï¤È²¬»³ÀëÅÁ¤ò´ðËÜ¤È¤·¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Çµ¹¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï½ËÊ¡¤ÎÀ¼¤È¶¦¤Ë¡Ö¥«¥Ã¥×ÌÍ¥Ö¡¼¥±ºÇ¹â¤¹¤®¤Þ¤¹¡¡·ãÌ³¤ÎÃæ¤Ç¤â¤³¤ó¤Ê¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤Û¤ó¤È¤ËÆüËÜÃæ¤¬¸µµ¤¤â¤é¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡ª¡×¡Ö¥«¥×¥Ì²ÖÂ«¥µ¥¤¥³¡¼¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö²ÖÂ«(¥«¥×¥Ì)¤âµ¤ÇÛ¤ê¤¬¤¢¤Ã¤Æ¥¹¥Æ¥¡×¡Ö¥«¥Ã¥×¥Ì¡¼¥É¥ë²ÖÂ«¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤Î¥»¥ó¥¹ºÇ¹â¤Ç¤¹¤Í¡ª¾Ð¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£