¡¡£¶ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¥¢¥Ê¥¶¡¼¥¹¥«¥¤¡×¡ÊÅÚÍË¡¦¸á¸å£±£±»þ¡Ë¤Ë¡¢¥â¥Ç¥ë¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¡Ö¤á¤ë¤ë¡×¤³¤ÈÀ¸¸«°¦ÎÜ¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¡£·ÝÇ½³¦¤ËÆþ¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±¤ä°Õ³°¤Ê¥¹¥¿¡¼¥È¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¾®³Ø£´Ç¯¡¢£¹¡Á£±£°ºÐ¤Ç·ÝÇ½³¦Æþ¤ê¡££Í£Ã¤Îº£ÅÄ¹Ì»Ê¤«¤é¡Ö¤â¤È¤â¤È¥¨¥¤¥Ù¥Ã¥¯¥¹¤Ç¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ò¡ÊÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¿¡Ë¡©¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¡¢¡Ö¤Ï¤¤¡£°Â¼¼ÆàÈþ·Ã¤µ¤ó¤¬Âç¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£Êì¤¬¤â¤¦Âç¹¥¤¤Ç¡¢¤É¤¦¤Ë¤«°Â¼¼¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ã¤Æ¡×¤È¤á¤ë¤ë¡££²£°£±£²Ç¯¤Ë¥¨¥¤¥Ù¥Ã¥¯¥¹¤ÎÍÜÀ®½ê¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£
¡¡£±£´Ç¯¤Ë¥Æ¥£¡¼¥ó¥¨¥¤¥¸¥ã¡¼¸þ¤±¤Î»¨»ï¡Ö¥Ë¥³¡ù¥×¥Á¡×¤ÎÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¡Ö¥â¥Ç¥ë¤ä¤ê¤Ê¤¬¤éÇÐÍ¥¶È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¯¤Æ¡¢¿§¡¹¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¤±¤Æ¤Æ¡¢¤â¤¦¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤¹¤ë¤¯¤é¤¤¼õ¤±¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡£ËÜÅö¤Ë²¿¤â¼õ¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¶ìÇº¤Î»þÂå¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¤¿¤Þ¤¿¤Þ¡¢¡Ø¤µ¤ó¤Þ¸æÅÂ¡Ù¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ç½é¤á¤Æ¼õ¤«¤Ã¤Æ¡£¡Ø¤¨¤Ã¡¢¼«Ê¬¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡©¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¤È¡¢Å¾µ¡¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢ÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¤¬£Í£Ã¤ò¤Ä¤È¤á¤ëÆ±¶É·Ï¡ÖÍÙ¤ë¡ª¤µ¤ó¤Þ¸æÅÂ¡ª¡ª¡×¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤ÇÂç¿Íµ¤¤Ë¡£¸½ºß¤Ï¡Ö³Ú¤·¤ó¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤¬º£¤ÎÊý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢ÇÐÍ¥¶È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤Þ¤À¡¢»Ï¤á¤¿¤Ð¤«¤ê¤¯¤é¤¤¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ë£±Ç¯À¸¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Íè½Õ¸ø³«¤Î±Ç²è¡Ö·¯¤¬ºÇ¸å¤Ë°ä¤·¤¿²Î¡×¤Ç¤Ï¡¢½é¤á¤Æ²Î¤È¥®¥¿¡¼¤ËÄ©Àï¡£¡Ö¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¡¢°ì¤Ä³Ì¤òÇË¤ì¤¿ºîÉÊ¤À¤Ê¤Ã¤Æ¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¼ê±þ¤¨¤ò´¶¤¸¤¿ÍÍ»Ò¡£¡Ö¡Ø¤á¤ë¤ë¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¡Ø¤á¤ë¤ë½Ð¤Æ¤¿¤Í¡Ù¤È¤«¡¢¤½¤ì¤¬¤¢¤ó¤Þ¤ê¤¦¤ì¤·¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤¦¤ì¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡Ê¤³¤ÎºîÉÊ¤Ï¡ËÌòÌ¾¤Ç¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã°Õµ¤¹þ¤ó¤Ç£±Ç¯È¾Á°¤¯¤é¤¤¤«¤éÄ©¤ó¤ÀºîÉÊ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡¢¡Ê»£±Æ¤¬¡Ë½ª¤ï¤Ã¤¿»þ¤Ï¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£