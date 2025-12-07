Ç¼ÆÀ¡ª¡©²¼Ìø¹ä»á¤¬ºßºåµåÃÄ¤Çºå¿À¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤À¤±ÆÃÊÌ¤ÊÍýÍ³¤òÎÏÀâ¡Öº£¤Ç¤³¤½¤É¤³¤ÎµåÃÄ¤â¡Ä¡×
¡¡¥À¥¤¥¨¡¼¡¢ºå¿À¤Ê¤É4µåÃÄ¤Ç627»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤¿²¼Ìø¹ä»á¡Ê57¡Ë¤¬¡¢¸ÅÅÄÆØÌé»á¡Ê60¡Ë¤ÎYouTube¡Ö¥Õ¥ë¥¿¤ÎÊýÄø¼°¡×¤Ë½Ð±é¡£´ØÀ¾ÃÏÊý¤Çºå¿À¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤À¤±¤¬¥À¥ó¥È¥Ä¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë»ýÏÀ¤òÎÏÀâ¤·¤¿¡£
¡¡²¼Ìø»á¤Ï¡Ö²¿¤Ç¤¢¤ó¤Ê¤Ë¿Íµ¤¤¢¤ë¤«¹Í¤¨¤¿¤³¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¡©¡×¤È½Ð±é¼Ô¤ËÌä¤¤¤«¤±¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¡Öº£¤Ç¤³¤½¤É¤³¤ÎµåÃÄ¤â¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤¬¡¢ºå¿À¤Ã¤Æ¤â¤È¤â¤ÈÃÏÌ¾¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¶áÇ¯¤ÏÅìµþ¥ä¥¯¥ë¥È¡¢ËÌ³¤Æ»ÆüËÜ¥Ï¥à¡¢ÅìËÌ³ÚÅ·¤ÈµåÃÄÌ¾¤ËÃÏÌ¾¤òÉÕ¤±¤ÆÃÏ¸µ¿§¤ò¶¯Ä´¤¹¤ë¤¬¡¢¡Öºå¿À¤ÏÃÏÌ¾¤Ë¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤È¤Ä¤±¤¿¤À¤±¤À¤«¤é°Û¾ï¤Ê¿Íµ¤¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ÎÃÏ°è¤Ëº¬¤¶¤·¤Æ¤ë¥ª¥é¤¬¥Á¡¼¥à¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡´ØÀ¾¤Î¥é¥¤¥Ð¥ëµåÃÄ¤ÏÆî³¤¡¢¶áÅ´¡¢ºåµÞ¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ä¡£¤¹¤Ù¤Æ´ë¶ÈÌ¾¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºå¿À¤âºå¿ÀÅÅÅ´¤Î´ë¶ÈÌ¾¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¤â¤È¤â¤Èºå¿À¤¬Âçºå»Ô¡¢¤«¤é¿À¸Í»Ô¤Ë¤«¤±¤Æ¤ÎÃÏ°èÌ¾¤È¤·¤Æ¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿¡£
¡¡Â¾¤ÎºßºåµåÃÄ¤Ë¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿ÃÏ¸µ°¦¤È¤Î·ë¤Ó¤Ä¤¤³¤½¡¢¸½ºß¤Þ¤ÇÂ³¤¯ºå¿À¤Î°Û¾ï¿Íµ¤¤Î¸¶ÅÀ¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡²¼Ìø»á¤Ï¡Ö¼Â¤Ï¤³¤ìÌîÂ¼¡Ê¹îÌé¡Ë¤µ¤ó¤¬ºÇ½é¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤¿¡×¤È¡¢ÌîÂ¼¹îÌé»á¤Î»ýÏÀ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¸µ¥ä¥¯¥ë¥È´ÆÆÄ¤Î¿¿ÃæËþ»á¤ÏÆÊÌÚ½Ð¿È¤Ç¡¢ºå¿À¤ÎËÜÍè°ÕÌ£¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥Á¥Ð¥é¥¡ÊÀéÍÕ¡Ü°ñ¾ë¡Ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¡©¡×¤È¼ÁÌä¡£
¡¡¤³¤ì¤ËµþÅÔ½Ð¿È¤À¤¬¡¢Âç³Ø»þÂå¤Ï´ØÅì¡ÊÅìÍÎÂç¡Ë¤Ç²á¤´¤·¤¿¸µºå¿À¡¦É°»³¿Ê¼¡Ïº»á¤¬¡ÖµþÍÕ¡ÊÅìµþ¡½ÀéÍÕ¡Ë¤ä¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
