¹â»ÔÁíÍý¤Î¹ñ²ñÅúÊÛ¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡ÖÂæÏÑÍ»ö¡×¤È¡ÖÂ¸Î©´íµ¡»öÂÖ¡×¡£¸½¼ÂÅª¤Ë¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê»öÂÖ¤¬ÁÛÄê¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¤È¤¼«±ÒÂâ¤Ï¤É¤¦Æ°¤¯¤Î¤«¡£°ÂÇÜÀ¯¸¢Åö»þ¤Î¼«±ÒÂâ¥È¥Ã¥×¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¤Ç¸«¤ë¡ÛÂæÏÑÍ»ö¤ÇÁÛÄê¤µ¤ì¤ë3¤Ä¤Î¡Ö»öÂÖ¡×
Ãæ¹ñ¤¬Åì¥¢¥¸¥¢³¤°è¤Ë´ÏÁ¥¤òÅ¸³«¡¡ÂæÏÑ½ä¤ê¹â¤Þ¤ë¶ÛÄ¥...
11·î28Æü¡¢¾å³¤¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ÆüËÜ¤Î¥¢¥Ë¥á¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¿Íµ¤¥¢¥Ë¥á¡Ö¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¡×¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¶Ê¤¬ÈäÏª¤µ¤ì¤ëÃæ¡¢ÆÍÁ³¡¢¿¿¤Ã°Å¤Ë¡£
¶î¤±´ó¤Ã¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬²¿¤«¤ò¹ð¤²¤ë¤È¡¢²Î¼ê¤ÎÂçÄÐ¥Þ¥¤µ¤ó¤ÏÂà¾ì¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÍâÆü¡¢Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÉÍºê¤¢¤æ¤ß¤µ¤ó¤Î¾å³¤¸ø±é¤âÃæ»ß¤Ë¡£ÉÍºê¤µ¤ó¤ÎSNS¤Ë¤Ï¡¢Ã¯¤â¤¤¤Ê¤¤´ÑµÒÀÊ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ²Î¤¦ÍÍ»Ò¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÆüËÜ´ØÏ¢¤Î¥¤¥Ù¥ó¥ÈÃæ»ß¤¬Áê¼¡¤°¤Ê¤É¡¢¶¯¹Å»ÑÀª¤òÊø¤µ¤Ê¤¤Ãæ¹ñ¡£
4Æü¡¢½¬¶áÊ¿¹ñ²È¼çÀÊ¤È²ñÃÌ¤·¤¿¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥Þ¥¯¥í¥óÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢ÂæÏÑÌäÂê¤ò¤á¤°¤ê¡Ö°ì¤Ä¤ÎÃæ¹ñÀ¯ºö¤ò·ø»ý¤¹¤ë¡×¤ÈÈ¯¸À¡£¹ñºÝ¼Ò²ñ¤Ç¤âÃæ¹ñ¤Ï¹¶Àª¤ò¶¯¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Ãæ¹ñ¤ÏÅì¥¢¥¸¥¢¤Î³¤°è¤Ë¡¢°ì»þ100ÀÉ¤òÄ¶¤¨¤ë²áµîºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î´ÏÁ¥¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡Ê¥í¥¤¥¿¡¼ÄÌ¿®¡¦4Æü¡Ë¡£ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢ÂæÏÑ¤ÎÍêÀ¶ÆÁÁíÅý¤¬11·î¡¢ËÉ±ÒÎÏ¤Î¶¯²½¤òÈ¯É½¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂæÏÑ¤ò½ä¤ë¶ÛÄ¥¤¬¹â¤Þ¤ëÃæ¡¢Ëü¤¬°ì¡ÖÂæÏÑÍ»ö¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢ÆüËÜ¤Ë¤É¤ó¤Ê±Æ¶Á¤¬µÚ¤Ö¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ÂæÏÑÍ»ö¤Ç¼«±ÒÂâ¤Ï¤É¤¦Æ°¤¯¡©
Ä¾ÀÜÆüËÜ¤¬¹¶·â¤ò¼õ¤±¤ë»öÂÖ¡¢¤½¤ì¤ò¡ÖÉðÎÏ¹¶·â»öÂÖ¡×¤È¸Æ¤Ó¤Þ¤¹¤¬¡¢ÆüËÜ¤Ï¤½¤Î»þ¤Ï¤¸¤á¤Æ¡¢·ûË¡¤Ë´ð¤Å¤¡Ö¸ÄÊÌÅª¼«±Ò¸¢¡×¤Ë¤è¤ëÉðÎÏ¹Ô»È¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î·ûË¡²ò¼á¤òÊÑ¹¹¤·¡¢2015Ç¯¤Ë°ÂÊÝ´ØÏ¢Ë¡¤¬À®Î©¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¡Ö¸ÄÊÌÅª¼«±Ò¸¢¡×¤Ë²Ã¤¨¡¢ÆüËÜ¤¬Ä¾ÀÜ¹¶·â¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢¡Ö½¸ÃÄÅª¼«±Ò¸¢¡×¤Ë¤è¤ëÉðÎÏ¹Ô»È¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¹Ô»È¤Ç¤¤ë»öÂÖ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï·ûË¡9¾ò¤Ë½¾¤¤¡¢¶Ë¤á¤Æ¸ÂÄê¤·¤¿·Á¤Çµ¬Äê¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¡ÖÂ¸Î©´íµ¡»öÂÖ¡×¤Ç¤¹¡£
¥¢¥á¥ê¥«¤Ê¤É¡¢Ì©ÀÜ¤Ê´Ø·¸¤Î¤¢¤ë¡ÖÂ¾¹ñ¤¬¹¶·â¤ò¼õ¤±¡¢¤½¤Î·ë²Ì¡¢ÆüËÜ¤ÎÂ¸Î©¤¬¶¼¤«¤µ¤ì¡¢¹ñÌ±¤ÎÀ¸Ì¿¡¦¼«Í³µÚ¤Ó¹¬Ê¡ÄÉµá¤Î¸¢Íø¤¬º¬Äì¤«¤éÊ¤¤µ¤ì¤ëÌÀÇò¤Ê´í¸±¤¬¤¢¤ë»öÂÖ¡×¤À¤Èµ¬Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹â»ÔÁíÍý¤Ï11·î7Æü¡¢¡ÖÂæÏÑ¤Ç¡Ø³¤¾åÉõº¿¡Ù¤¬È¯À¸¤·¡¢Ãæ¹ñ¤¬ÉðÎÏ¹Ô»È¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢¡ØÂ¸Î©´íµ¡»öÂÖ¡Ù¤Ë¤Ê¤ê¤¦¤ë¡×¤ÈÅúÊÛ¡£¤Ä¤Þ¤êÆüËÜ¤¬ÉðÎÏ¹Ô»È¤·¤¦¤ë¤È²ò¼á¤Ç¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¡¢¼«±ÒÂâ¤Ï¤½¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤Ç¤É¤¦Æ°¤¯¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
°ÂÊÝË¡À©¤ÎÀ®Î©Åö»þ¡¢¼«±ÒÂâÀ©ÉþÁÈ¥È¥Ã¥×¤Ç¤¢¤ëÅý¹çËëÎ½Ä¹¤À¤Ã¤¿²ÏÌî¹î½Ó¤µ¤ó¤ËÏÃ¤ò»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
²ÏÌî¹î½Ó ¸µÅý¹çËëÎ½Ä¹
¡Ö°ÂÇÜÀ¯¸¢¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ½¸ÃÄÅª¼«±Ò¸¢¤ËÆ§¤ß¹þ¤â¤¦¤È¡£¤·¤«¤·¡¢º£¤Î·ûË¡¤¬¤¢¤ë°Ê¾å¡¢¥Õ¥ë¤Î½¸ÃÄÅª¼«±Ò¸¢¤ÏÌµÍý¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¸ÂÄêÅª¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ÆüËÜ¤Ï¡¢ÂæÏÑ¤ËÊ¶Áè¤¬È¯À¸¤·¤¿¤È¤¤Ë´ØÍ¿¤Ç¤¤ë»ÅÊý¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢ÆüËÜÃ±ÆÈ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï´ðËÜÅª¤Ë¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¡£¥¢¥á¥ê¥«¤¬²ðÆþ¤¹¤ë¤Î¤¬Á°Äó¡£¥¢¥á¥ê¥«¤¬¤ä¤é¤ì¤¿¡¢¼¡¤Ï¼«Ê¬¡ÊÆüËÜ¡Ë¤Î¤È¤³¤í¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¥®¥ê¥®¥ê¤Î¾õ¶·¤Ç¤³¤ÎÂ¸Î©´íµ¡»öÂÖ¤ÏÈ¯Æ°¤µ¤ì¤ë¡×
¤¢¤¯¤Þ¤Ç¥¢¥á¥ê¥«¤¬¹¶·â¤ò¼õ¤±¡¢´íµ¡Åª¾õ¶·¤Ë´Ù¤é¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢ÆüËÜ¤¬ÉðÎÏ¹¶·â¤¹¤ë¤³¤È¡ÊÂ¸Î©´íµ¡»öÂÖ¡Ë¤Ï¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¤¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
¼Â¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿À©Ìó¤ÎÂç¤¤¤¡ÖÂ¸Î©´íµ¡»öÂÖ¡×¤È¤ÏÊÌ¤Ë¡¢¤â¤¦°ì¤Ä¡¢½ÅÍ×¤Ê¥Õ¥§¡¼¥º¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
ÂæÏÑÍ»ö¤ÇÁÛÄê¤µ¤ì¤ë3¤Ä¤Î¡Ö»öÂÖ¡×¡¡Ç§Äê¤¹¤ë¡ÈÀ¯¼£¤ÎÀÕÇ¤¡É¤È¤Ï
º£²ó¤Î¹â»ÔÁíÍý¤ÎÅúÊÛ¤Ç¡¢¡ÖÂæÏÑÍ»ö¡×¤Ë´ØÏ¢¤·»ØÅ¦¤µ¤ì¤¿¡ÖÂ¸Î©´íµ¡»öÂÖ¡×¡£¤½¤ì¤è¤ê¤â¼êÁ°¤Î¥ì¥Ù¥ë¤¬¡Ö½ÅÍ×±Æ¶Á»öÂÖ¡×¤Ç¤¹¡£
²ÏÌî ¸µÅý¹çËëÎ½Ä¹
¡Ö¡Ê½ÅÍ×±Æ¶Á»öÂÖ¤Ï¡ËÆüËÜ¤Î°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤Ë½ÅÍ×¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¥ì¥Ù¥ë¡£Êü¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤¿¤éÆüËÜ¤Ë½ÅÍ×¤Ê±Æ¶Á¤¬µÚ¤Ö¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿»þ¤Ë¡¢ÊÆ·³¤ËÂÐ¤·¤Æ¸åÊý»Ù±ç¤¬¤Ç¤¤ë¡×
ÆüËÜ¤ÎÊ¿ÏÂµÚ¤Ó°ÂÁ´¤Ë½ÅÍ×¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤È¤µ¤ì¤ë¤³¤Î¡Ö½ÅÍ×±Æ¶Á»öÂÖ¡×¡£¼«±ÒÂâ¤Ï¡¢¡ÈÉðÎÏ¹Ô»È¡É¤Ï¤Ç¤¤º¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¥¢¥á¥ê¥«·³¤Ê¤É¤Î¡È¸åÊý»Ù±ç¡É¤Ë³èÆ°¤¬¸ÂÄê¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿Éý¹¤¤³µÇ°¤Ç¤¢¤ë¡Ö½ÅÍ×±Æ¶Á»öÂÖ¡×¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÉðÎÏ¹Ô»È¤¬¤Ç¤¤ë¡ÖÂ¸Î©´íµ¡»öÂÖ¡×¤Ï¡¢¤è¤ê°ìÁØ¡¢´íµ¡¥ì¥Ù¥ë¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿»öÂÖ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÉý¤Ï¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ÆÁ´¤¯¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ê¤¦¤ë¤È¡¢²ÏÌî¤µ¤ó¤Ï¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
²ÏÌî ¸µÅý¹çËëÎ½Ä¹
¡Ö¡ÊÉý¤Ï¡Ë¶¹¤¤¡¢¤â¤¦¤Û¤È¤ó¤É¼«Ê¬¡ÊÆüËÜ¡Ë¤¬¤ä¤é¤ì¤ëÀ£Á°¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£ÂæÏÑ¤ÇÍ»ö¤¬µ¯¤¤Þ¤·¤¿¡¢½çÈÖÄÌ¤ê½ÅÍ×±Æ¶Á»öÂÖ¤Ç¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤·¤ÆÂ¸Î©´íµ¡¡Ê»öÂÖ¡Ë¡¢¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤·¤ÆÉðÎÏ¹¶·â¡Ê»öÂÖ¡Ë¤È¡¢½çÈÖ¤É¤ª¤ê¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤Î»öÂÖ¤ÎÇ§Äê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¼«±ÒÂâ¤Î¥ª¥Ú¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï»È¤¨¤ëÉðÎÏ¤¬°ã¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢µÕ¤Ë¸À¤¨¤Ð¤½¤ì¡Ê»öÂÖÇ§Äê¡Ë¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤«¤Ê¤¤¤È¡Ê¼«±ÒÂâ¤Ï¡Ë¹ÔÆ°¤Î¤·¤è¤¦¤¬¤Ê¤¤¡×
¤Ç¤Ï¡¢¼«±ÒÂâ¤¬ÉðÎÏ¹Ô»È¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Î»öÂÖ¤ò¡¢Ã¯¤¬¡¦¤É¤¦È½ÃÇ¤¹¤ë¤Î¤«¡£¤½¤Î¤È¤¤³¤½¡¢À¯¼£¤¬·³»ö¤ËÍ¥Àè¤¹¤ë¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¥·¥Ó¥ê¥¢¥ó¡¦¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¡ÊÊ¸Ì±ÅýÀ©¡Ë¡×¤¬½ÅÍ×¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
²ÏÌî ¸µÅý¹çËëÎ½Ä¹
¡Ö¼«±ÒÂâ¤Ï¥·¥Ó¥ê¥¢¥ó¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¡¢À¯¼£¤Î¤â¤È¤ÇÆ°¤¯¡£À¯ÉÜ¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÁªµó¤Î·ë²Ì¡¢Ì±°Õ¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤¿À¯ÉÜ¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¡£¤¿¤À¡¢À¤ÏÀ¤¬¾ï¤ËÀµ¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£À¤ÏÀ¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ì¤Ð¤½¤Ã¤Á¡ÊÉðÎÏ¹Ô»È¡Ë¤Ë¹Ô¤³¤¦¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¹ñ¤ò¸í¤ë¤â¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤µ¤»¤ëÁ°¤Ë¡¢³°¸ò¤â´Þ¤á¤ÆÆüËÜ¤È¤·¤ÆÅØÎÏ¤¹¤ë¡£¤½¤³¤ÏÀ¯¼£¤¬ÀÕÇ¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¹ñÌ±¤ËÀâÌÀ¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£À¯¼£¤ÎÀÕÇ¤¤Ï½ÅÂç¡×
ÆüÃæ¤ÎÂÐÎ©¤¬Â³¤¯Ãæ¡¢²þ¤á¤ÆÀ¯¼£¤ÎÀÕÇ¤¤Î½Å¤µ¤¬Ìä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£