º£Ç¯¡¢8Ç¯¤Ö¤ê¤ËÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤òºÆ³«¤·¤¿À®µÜ´²µ®¡Ê43¡Ë¤¬7ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ö¥á¥·¥É¥é¡Á·ó¶á¡õ¿¿Ç·²ð¤Î¥°¥ë¥á¥É¥é¥¤¥Ö¡×¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£12Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÉñÂæ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
À®µÜ¤ÏµÜËÜÐ³Ìç»á¤¬±é½Ð¤ÎÉñÂæ¡Ö¥µ¥É¸ô¼ßÉ×¿Í¡×¡ÊÍèÇ¯1·î8Æü¡¢Åìµþ¡¦µª°ËÔ¢²°¥µ¥¶¥ó¥·¥¢¥¿¡¼¡¡TAKASHIMAYA¤Ç³«Ëë¡Ë¤Ë¼ç±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
À®µÜ¤Ï¡ÖµÜËÜÐ³Ìç¤µ¤ó¤È¤ª»Å»ö¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤¬25Ç¯Á°¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼ºîÉÊ¤¬¤ÏµÜËÜÐ³Ìç¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡£µ×¡¹¤ËÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤ª»Å»ö»Ï¤á¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤¿¤Þ¤¿¤Þ³¤¤ÇºÆ²ñ¤·¤¿¤Î¡×¤ÈÆÍÁ³¤ÎºÆ²ñ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
À®µÜ¤Ï¡Ö¡Ø°¡Ìç¤µ¤ó¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë»Å»ö¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡Ø¼Â¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦ºîÉÊ¤¬¤¢¤ë¤è¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤Î¤¬º£²ó¼Â¤ò·ë¤ó¤Ç¡¢25Ç¯¤Ö¤ê¤ËµÜËÜÐ³Ìç¤µ¤ó¤È¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤Ç¡×¤ÈÉñÂæ¤Ë¼ç±é¤¹¤ë·Ð°Þ¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£
À®µÜ¤Ï¡Ö±¿Ì¿¤Ã¤Æ¤¢¤ë¤è¤Í¡×¤È¸ì¤ë¤È¡¢ËþÅç¿¿Ç·²ð¤Ï¡Ö1¼þ¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¿·¤¿¤Ê¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÈ¿±þ¤·¤¿¡£