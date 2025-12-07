À®µÜ´²µ®¡¢·ó¶á¤«¤é¡Ö¥Þ¥Ã¥Á¥ç¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤·¤¿¤Ã¤±¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¡É¶ì¼ê¤Ê¤³¤È¡ÉÌÀ¤«¤¹
º£Ç¯¡¢8Ç¯¤Ö¤ê¤ËÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤òºÆ³«¤·¤¿À®µÜ´²µ®¡Ê43¡Ë¤¬7ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ö¥á¥·¥É¥é¡Á·ó¶á¡õ¿¿Ç·²ð¤Î¥°¥ë¥á¥É¥é¥¤¥Ö¡×¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£µåµ»¤¬¶ì¼ê¤Ê¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¥í¥±ÃÏ¤Ï¿ÀÆàÀî¸©°ËÀª¸¶»Ô¤Ç¡¢EXIT·ó¶áÂç¼ù¡Ê34¡Ë¤¬¤ªÅ¹¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¡Ö¥Ü¥¦¥ê¥ó¥°¤¢¤ë¤¸¤ã¤ó¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¡Ö¡ÊÀ®µÜ¤Ï¡Ë¥Þ¥Ã¥Á¥ç¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤·¤¿¤Ã¤±¡©¡×¤ÈÊ¹¤¤¤¿¡£
À®µÜ¤Ï¡Ö¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ï¤·¤Æ¤ë¡£¥Ü¥¦¥ê¥ó¥°¶ì¼ê¤Ê¤ó¤À¤è¤Í¡£µåµ»¶ì¼ê¤Ê¤ó¤À¤è¤Í¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¡Öµåµ»¤Î¥É¥é¥Þ¤È¤«¤¢¤ë¤¸¤ã¤ó¡£¤¹¤´¤¤Îý½¬¤¹¤ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
ËþÅç¿¿Ç·²ð¤Ï¡ÖÀ®µÜ¤µ¤ó¼ã¤¤»þ¤Ï·ë¹½¤½¤¦¤¤¤¦¥É¥é¥Þ¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤â¤ó¤Í¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
À®µÜ¤Ï¡Ö²¼¼ê¤¹¤®¤Æ¡¢¾å¤È²¼ÊÌ¡¹¤Ç»£¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢2¿Í¤ò¾Ð¤ï¤»¤¿¡£¤Þ¤¿¡Ö¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤ä¤ë¤Î¤¬¡¢100¡ó¤ÎÎÏ¤¬½Ð¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¡£¥Á¡¼¥à¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤¬·ë¹½¶ì¼ê¤À¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
À®µÜ¤Ï¡Ö¹Í¤¨¤Æ¤ß¤ë¤ÈÎ¦¾å¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤·¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢ËþÅç¤Ï¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãÂÂ®¤½¤¦¤À¤â¤ó¡×¤ÈÈ¿±þ¤·¤¿¡£