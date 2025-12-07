¡ÚÆôºê¥Ü¡¼¥È¡¦¥ô¥£¡¼¥Ê¥¹£Ó¡ÛÉð°æè½Î¤²Â¤¬Áª¼êÀëÀÀ¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¤ÎÀ¼±ç¤Ï»ä¤¿¤Á¤ÎËâË¡¤Î¸÷¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹Æôºê¤Î¡Ö¥ô¥£¡¼¥Ê¥¹¥·¥ê¡¼¥ºÂè£±£¸Àï¡¡Æôºê¥×¥ê¥ó¥»¥¹¥«¥Ã¥×¡×¤¬£·Æü¤Ë³«Ëë¡£¥ì¡¼¥¹³«»ÏÁ°¤Ë¤Ï½Ð¾ì¤¹¤ë£´£¶Áª¼ê¤¬ÁáÄ«¤«¤éµÍ¤á¤«¤±¤¿¥Õ¥¡¥ó¤òÁ°¤Ë¼«¸Ê¾Ò²ð¤äº£Àá¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤òÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë½Ð¾ìÁª¼ê¤òÂåÉ½¤·¤ÆÃÏ¸µ¤ÎÉð°æè½Î¤²Â¡Ê£²£µ¡áÊ¼¸Ë¡Ë¤¬Áª¼êÀëÀÀ¡£¡ÖËÜÆü¤Ï´¨¤¤Ãæ¡¢ÁáÄ«¤è¤ê¡¢¤ª±Û¤·¤¤¤¿¤À¤À¿¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤ÁÁª¼ê°ìÆ±¤Ï¡¢Æü¡¹¡¢ÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¿ÅØÎÏ¤ò¡¢¤³¤³Æôºê¤Çµ±¤«¤»¤Þ¤¹¡£¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¤ÎÀ¼±ç¤Ï»ä¤¿¤Á¤ÎËâË¡¤Î¸÷¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¸÷¤ò¶»¤ËÊú¤¡¢¥´¡¼¥ë¤Î¾â¤¬ÌÄ¤ê¶Á¤¯¡¢¤½¤Î½Ö´Ö¤Þ¤ÇÁ´ÎÏ¤ÇÁö¤êÀÚ¤ë¤³¤È¤òÀÀ¤¤¤Þ¤¹¡×¤Èµ¤»ý¤Á¤ò¹þ¤á¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ç¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤òÄù¤á¤¿¡£