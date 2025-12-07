º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤¬¸ÅÁãX¤ËÅÐ¾ì¡¡Ç½ÅÐÈ¾Åç¤ÇÌîµå¶µ¼¼»²²Ã¤Î¥í¥Ã¥Æ¡¦¹âÌî¡Ö¤Þ¤¿°ì½ï¤Ë¤³¤Î¤è¤¦¤Ê³èÆ°¤¬½ÐÍè¤ì¤Ð¡×
¡¡¥í¥Ã¥Æ¹Êó¼¼¤Ï7Æü¡¢¹Êó¼¼¸ø¼°X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¹âÌîæûÂÁÅê¼ê¡Ê27¡Ë¤È¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Îº´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¡Ê23¡Ë¤¬ÀÐÀî¸©¼î½§»Ô¤ÇÇ½ÅÐÉü¶½»Ù±çÌîµå¶µ¼¼¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤³¤È¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡Åê¹Æ¤µ¤ì¤¿Æ°²è¤Ç¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¾¯Ç¯¾¯½÷¤ÎÁ°¤Ç¡¢±¦Íã¤«¤é¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¹âÌî¤¬±óÅê¤òÈäÏª¡£ÀÄ¶õ¤ËÉÁ¤¤¤¿¹â¤¤ÊüÊªÀþ¤ËÂç´¿À¼¤¬Ê¨¤µ¯¤³¤ê¡¢¹âÌî¤¬Î¾¼ê¤òÆÍ¤¾å¤²¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¡£º´¡¹ÌÚ¤â¾Ð´é¤ÇÇï¼ê¤ò¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡24Ç¯¸µÆü¤ËÈ¯À¸¤·¤¿Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¡¢Æ±Ç¯9·î¤ËÈ¯À¸¤·¤¿±üÇ½ÅÐ¹ë±«¤È¼«Á³ºÒ³²¤¬Â³¤¡¢ÀÐÀî¸©¤Ï¤¸¤áËÌÎ¦¤ÏÂç¤¤Ê¥À¥á¡¼¥¸¤òÉé¤Ã¤¿¡£¸½ÃÏ¤òÍ¦µ¤¤Å¤±¡¢Ìîµå¾¯Ç¯¡¢¾¯½÷¤ËÌ´¤ò»ý¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È»²²Ã¤·¤¿¹âÌî¤ÏµåÃÄ¤òÄÌ¤¸¡Ö»Ò¶¡¤¿¤Á¤¬¤È¤Æ¤â¸µµ¤¤Ç³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤Þ¤·¤¿¡£»²²Ã¤·¤¿³§ÍÍ¤¬¾¯¤·¤Ç¤âÌîµå¤¬¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¾åÃ£¤¹¤ë¥¥Ã¥«¥±¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡¡ÖÏ¯´õ¤È¤âºòÇ¯°ÊÍè¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë²ñ¤¤¡¢Âô»³¤ÎÏÃ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿°ì½ï¤Ë¤³¤Î¤è¤¦¤Ê³èÆ°¤¬½ÐÍè¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤¢¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤Èº´¡¹ÌÚ¤È¤ÎºÆ²ñ¤ò´î¤Ó¡Ö¤Þ¤¿²ñ¾ì¤Þ¤Ç¼Ö¤Ç°ÜÆ°¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Èï³²¤ÎÀ×¤¬¤Þ¤ÀÂô»³»Ä¤Ã¤Æ¤ª¤êÈï³²¤ÎÂç¤¤µ¤¬»Ç¤¨¤Þ¤·¤¿¡£°ìÆü¤âÁá¤¤Éü¶½¤ò¤ªµ§¤ê¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È·ÑÂ³¤·¤Æ»Ù±ç¤¹¤ë¹½¤¨¤ò¤ß¤»¤¿¡£
¡¡µåÃÄ¤ÏÂ³¤¤¤Æ¡¢ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¥°¥Ã¥º¤Î¡ÈÂè2ÃÆ¡É¤âÈäÏª¤·¤¿¡£10·î8Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö9Æü¡Ë¤Î¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤È¤ÎÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥ºÂè3Àï¤Ç¡¢º´¡¹ÌÚ¤¬µå¾ìÆþ¤ê¤¹¤ëºÝ¤Ë¹âÌî¤Î´éÌÌ¤¬¥×¥ê¥ó¥È¤µ¤ì¤¿¥í¥Ã¥Æ¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥°¥Ã¥º¤Î¥Ð¥Ã¥°¤ò»ÈÍÑ¡£¹âÌîËÜ¿Í¤â¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÈ¿±þ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Â³¤¯Åê¹Æ¤Ç¡Ö#¹âÌîæûÂÁÅê¼ê¡¢ÏÃÂê¤Î¥Á¥§¥¹¥°¥Ã¥º¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡Ö¤³¤ì¤ÇËèÆü¡¢¹âÌîÁª¼ê¤ËÏÃ¤·¤«¤±¤Þ¤¹¤Í¡ª¡×¤È´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤Èµ¤·¤¿¡£