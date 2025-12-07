¡Ú½ÀÆ»¡Û³ÑÅÄ²Æ¼Â¡Öº£¸å¤Î¤³¤È¤Ï¤½¤í¤½¤íÈ¯É½¡×µî½¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½é¤á¤ÆÌÀ¸À¡¢¼«¿È¤ÎÃæ¤Ç¤Ï·èÄêºÑ¤ß
¡¡¡þ½ÀÆ»¥°¥é¥ó¥É¥¹¥é¥à¡ÊGS¡ËÅìµþÂç²ñºÇ½ªÆü¡Ê2025Ç¯12·î7Æü¡¡ÅìµþÂÎ°é´Û¡Ë
¡¡¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¶â¥á¥À¥ë¤Î³ÑÅÄ²Æ¼Â¡Ê33¡áSBC¾ÅÆîÈþÍÆ¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡Ë¤¬¡¢¾®³ØÀ¸¤È¤Î¥¨¥¥·¥Ó¥·¥ç¥ó¥Þ¥Ã¥Á¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¡£4ÂÐ4¤ÎÃÄÂÎÀï¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¸ÞÎØ¡¦À¤³¦Áª¼ê¸¢¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¥Á¡¼¥à¤«¤é¤Ï³ÑÅÄ¤ÎÂ¾¤Ë¡¢½÷»Ò63¥¥íµé¤ÎËÙÀî·Ã¤µ¤ó¡¢ÃË»Ò66¥¥íµé¤Î´Ý»³¾ë»ÖÏº¤µ¤ó¡¢ÃË»Ò73¥¥íµé¤Î¶¶ËÜÁÔ»Ô¤µ¤ó¤¬½Ð¾ì¤·¤¿¡£
¡¡³ÑÅÄ¤Ïº¸¤«¤é¤Î¾®³°´¢¤ê¤ÇÀè¤ËÍ¸ú¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¼è¤ë¤È¡¢Áê¼ê¤Î¾®³ØÀ¸¤¬¤ª³ô¤òÃ¥¤¦ÇÃÅê¤²¤ÇÍ¸ú¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡£¤½¤Î¸å¡¢³ÑÅÄ¤¬¡ÈËÜ²È¡ÉÅÁ²È¤ÎÊõÅá¤ò·«¤ê½Ð¤·¤ÆÁ¯¤ä¤«¤ÊÇÃÅê¤²¤Ç°ìËÜ¾¡¤Á¤ò¼ý¤á¤¿¡£ºòÇ¯¤ËÂ³¤¤¤Æ2ÅÙÌÜ¤Î¥¨¥¥·¥Ó¥·¥ç¥ó¥Þ¥Ã¥Á½Ð¾ì¡£¡Ö¾ö¤ËÎ©¤Ã¤¿»þ¡¢¼«Ê¬¤¬»î¹ç¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤¿»þ¤Î·ù¤À¤Ã¤¿¶ÛÄ¥´¶¤È¤«»î¹ç¤Î³Ú¤·¤µ¤È¤«»×¤¤½Ð¤·¤¿¡×¤È¾Ð´é¤Ç¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¼«¿È¤Îµî½¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ÀµÚ¡£¡Öº£¸å¤Î¤³¤È¤Ï²ñ¼Ò¤ÈÁêÃÌ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤í¤½¤íÈ¯É½¤Ç¤¤ë¼êÂ³¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¼«¿È¤ÎÃæ¤Ç¤Ï´û¤Ë·è¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡ÖÂÎ¤ÈÁêÃÌ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢»î¹ç¤Ë½Ð¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤±¤ÉÄË¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¿ôÆüÁ°¤Ë¤Ï¤®¤Ã¤¯¤ê¹ø¤Ë¤Ê¤Ã¤Æº£Æü¤Î»î¹ç¡Ê¥¨¥¥·¥Ó¥·¥ç¥ó¥Þ¥Ã¥Á¡Ë¤â¥ä¥Ð¤«¤Ã¤¿¤éÃí¼ÍÂÇ¤Ã¤Æ¡Ä¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤°¤é¤¤¡×¡£
¡¡º£Ç¯¤Ï2·î¤ÎGS¥Ð¥¯¡¼Âç²ñ¤È4·î¤ÎÂÎ½ÅÌµº¹ÊÌ¤ÇÁè¤ï¤ì¤ëÁ´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤Ë½Ð¾ì¡£º£²ó¤ÎGSÅìµþÂç²ñ¤Ï½Ð¾ì»ñ³Ê¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤¬¼Âà¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Çµî½¢¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¸À¤ÏÈò¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½ÌòÂ³¹Ô¤«°úÂà¤«»×¤¤Çº¤àÆü¡¹¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¶áÆüÃæ¤ËÅú¤¨¤ò½Ð¤¹¤è¤¦¤À¡£