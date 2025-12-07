Ï·¸å¤Ë½»¤ß¤¿¤¤¡Ö½©ÅÄ¸©¤Î¼«¼£ÂÎ¡×¥é¥ó¥¥ó¥°¡ª 2°Ì¡Ö²£¼ê»Ô¡×¤òÍÞ¤¨¤¿1°Ì¤Ï¡© ¡Ú2025Ç¯Ä´ºº¡Û
Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¤ë¤Û¤É¡¢Êë¤é¤·¤ä¤¹¤µ¤ä°Â¿´´¶¡¢¼«Á³´Ä¶¤Ê¤É¡¢½»¤à¾ì½ê¤Ëµá¤á¤ë¾ò·ï¤Ï¾¯¤·¤º¤ÄÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£Ë¤«¤ÊÀ¸³è´ðÈ×¤ä²¹¤«¤ÊÃÏ°èÀ¡¢°åÎÅ¤ä¸òÄÌ¤ÎÍøÊØÀ¤Ê¤É¡¢Ï·¸å¤ÎÊë¤é¤·¤ò»Ù¤¨¤ëÍ×ÁÇ¤¬¤½¤í¤Ã¤¿¼«¼£ÂÎ¤Ï¤É¤³¤Ê¤Î¤«¡£Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬¡Ö¤³¤³¤Ç²á¤´¤·¤¿¤¤¡×¤È»×¤¦Ì¥ÎÏÅª¤Ê³¹¤¬¡¢¤¤¤ÞÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
All About ¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸Éô¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯11·î20¡Á25Æü¤Î´ü´Ö¡¢Á´¹ñ10¡Á70Âå¤ÎÃË½÷250¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¼«¼£ÂÎ¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÃæ¤«¤é¡¢Ï·¸å¤Ë½»¤ß¤¿¤¤¡Ö½©ÅÄ¸©¤Î¼«¼£ÂÎ¡×¥é¥ó¥¥ó¥°¤Î·ë²Ì¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡ÖBµé¥°¥ë¥á¤ÇÆø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡×¡Ê40Âå½÷À¡¿ÅìµþÅÔ¡Ë¡¢¡ÖÀã¤Þ¤Ä¤ê¤Î¤«¤Þ¤¯¤é¤Ê¤É¤´ÅöÃÏ¤ÎÊ¸²½¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤ë¤«¤é¡×¡Ê40ÂåÃËÀ¡¿ÂçºåÉÜ¡Ë¡¢¡Ö²£¼ê¤ä¤¤½¤Ð¤¬Âç¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡£¤¤¤Ã¤½¾Æ¤¤½¤Ð²°¤ò»Ï¤á¤Æ¤ß¤è¤¦¤«¤È¤â¡×¡Ê30ÂåÃËÀ¡¿ÀéÍÕ¸©¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¤ä¤Ï¤ê½©ÅÄ»Ô¡£»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤ê¤Ï°Õ³°¤ÈÅÔ²ñ¤À¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¶áÎÙ¤Î´Ñ¸÷¥¹¥Ý¥Ã¥ÈÅù¤Ë¤â¹Ô¤¤ä¤¹¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£°û¿©Å¹¤â·ë¹½ËÉÙ¤À¤Ã¤¿°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£Ï·¸å¤Ë¤ª»¶Êâ¤·¤¿¤ê¤¿¤Þ¤Ë³°¿©¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤Ë¤Ï¤Á¤ç¤¦¤ÉÎÉ¤¤³¹¤Î´¶¤¸¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê40Âå½÷À¡¿¿·³ã¸©¡Ë¡¢¡Ö¼«Á³¤âË¤«¤À¤±¤ì¤É¡¢¤½¤ì¤Ê¤ê¤ËÂç¤¤¤ÅÔ»Ô¤ÇÇã¤¤Êª¤Ê¤ÉÊØÍø¤½¤¦¤À¤«¤é¡×¡Ê30Âå½÷À¡¿¿ÀÆàÀî¸©¡Ë¡¢¡Ö»Íµ¨ÀÞ¡¹¤Î·Ê´Ñ¤¬Èþ¤·¤¯¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤¿´Ä¶¤Ç¤æ¤Ã¤¿¤ê¤ÈÏ·¸å¤ò²á¤´¤»¤ë¤«¤é¡×¡Ê20Âå½÷À¡¿ÅìµþÅÔ¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
(Ê¸:ºä¾å ·Ã)
2°Ì¡§²£¼ê»Ô¡¿19É¼½©ÅÄ¸©¤ÎÆâÎ¦ÆîÉô¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë²£¼ê»Ô¤Ï¡¢¤«¤Þ¤¯¤é¤ä²£¼ê¤ä¤¤½¤Ð¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÃÏ°è¤Ç¤¹¡£¹ëÀãÃÏÂÓ¤Ç¤¢¤ê¡¢Åß¤Î¾ð½ïË¤«¤Ê·Ê¿§¤äÅÁÅýÅª¤ÊÀã¤Þ¤Ä¤ê¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£ÇÀ¶È¤¬À¹¤ó¤Ç¡¢ÈþÌ£¤·¤¤ÊÆ¤äÌîºÚ¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃÏ°è¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÀÎ¤Ê¤¬¤é¤ÎÆüËÜ¤ÎÀ¸³è¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë´Ä¶¤Ï¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤¿Ï·¸å¤òµá¤á¤ë¿Í¤Ë»Ù»ý¤µ¤ì¤¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
1°Ì¡§½©ÅÄ»Ô¡¿146É¼½©ÅÄ¸©¤Î¸©Ä£½êºßÃÏ¤Ç¤¢¤ë½©ÅÄ»Ô¤Ï¡¢ÆüËÜ³¤¤ËÌÌ¤·¤¿Ãæ³ËÅÔ»Ô¤Ç¤¹¡£´ÈÅõ¤Þ¤Ä¤ê¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÅÁÅýÊ¸²½¤È¡¢¶áÂåÅª¤ÊÅÔ»Ôµ¡Ç½¤¬Í»¹ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½©ÅÄ¿·´´Àþ¤ä½©ÅÄ¶õ¹Á¤¬¤¢¤ê¡¢¸©Æâ¤Î¸òÄÌ¤ÎÍ×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°åÎÅ»ÜÀß¤ä¾¦¶È»ÜÀß¤¬½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Ï·¸å¤ÎÀ¸³è¤òÁ÷¤ë¾å¤Ç¤Î°Â¿´´¶¤¬¹â¤¤¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ì¤¿¤È¿äÂ¬¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£Ë¤«¤Ê¼«Á³¤ÈÍøÊØÀ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÎÎÉ¤µ¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
