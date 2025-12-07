¥¢¥é¥ó¥Þー¥ì»³·Á ¼ó°ÌNEC¤Ë¥¹¥È¥ìー¥ÈÉé¤±
¥Ð¥ìー¥Üー¥ëSV¥êー¥°½÷»Ò¡¢¥¢¥é¥ó¥Þー¥ì»³·Á¤Ï£·Æü¡¢¥Ûー¥à¼òÅÄ»Ô¤Ç¥êー¥°¼ó°Ì¤ÎNEC¤ÈÂÐÀï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤¤Î¤¦¤Ï¡¢ÇÔ¤ì¤¿¤â¤Î¤â4¿Í¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤òÍÊ¤¹¤ë¥êー¥°¼ó°Ì¤ÎNEC¤«¤é1¥»¥Ã¥È¤òÃ¥¤Ã¤¿¥¢¥é¥ó¥Þー¥ì¡£º£µ¨ºÇÂ¿¤Î1300¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë´ÑµÒ¤ÎÁ°¤Ç°ÕÃÏ¤ò¸«¤»¤¿¤¤¤È¤³¤í¡£
»î¹ç¤Ï¡¢¥¢¥é¥ó¥Þー¥ì¤ÎÇ´¤ê¶¯¤¤¼é¤ê¤Ç¥é¥êー¤¬Â³¤¯Å¸³«¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ºÇ¸å¤Ï¶¥¤êÉé¤±¤ë¥·ー¥ó¤¬Â¿¤¯¡¢Âè1¡¢Âè2¥»¥Ã¥È¤ÈÏ¢Â³¤ÇÃ¥¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¸å¤¬¤Ê¤¤¡¢Âè3¥»¥Ã¥È¡£¸©Æâ½Ð¿È¤Î¥ëー¥ー¡¦¾®Àî¤ä¡¢Á°ÅÄ¤Î³èÌö¤Ê¤É¤Ç£´Ï¢Â³¥Ý¥¤¥ó¥È¤È°ÕÃÏ¤ò¤ß¤»¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢NEC¤Î¹â¤µ¤Î¤¢¤ë¹¶·â¤Ë¶ì¤·¤ß¤³¤Î¥»¥Ã¥È¤âÍî¤È¤·¤Æ¥»¥Ã¥È¥«¥¦¥ó¥È0ÂÐ3¤ÇÇÔ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥é¥ó¥Þー¥ì»³·Á¤ÎÄÌ»»À®ÀÓ¤Ï1¾¡17ÇÔ¤Ç¡¢ºÇ²¼°Ì¤Ç¤¹¡£