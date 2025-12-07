¡Ú¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥ºC¡Û1ÈÖ¿Íµ¤¥Ê¥ë¥«¥ß¤Ï13Ãå¤ËÄÀ¤à¡ÄÌµÇ°¤Î¸Íºê¡Ö¥ì¡¼¥¹Á°¤Þ¤Ç¤Î²ÝÂê¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¡þÂè26²ó¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥«¥Ã¥×¡Ê2025Ç¯12·î7Æü¡¡Ãæµþ¶¥ÇÏ¾ì¡Ë
¡¡3ºÐ¤«¤é9ºÐ¤ÈÉý¹¤¤À¤Âå¤Î¥À¡¼¥È³èÌöÇÏ¤¬´é¤ò¤½¤í¤¨¤¿G1¡Ö¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥ºC¡×¤¬7Æü¤ËÃæµþ¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢Ã±¾¡1ÈÖ¿Íµ¤¤Ë¿ä¤µ¤ì¤¿¥Ê¥ë¥«¥ß¤Ï¤Þ¤µ¤«¤Î13Ãå¤ËÄÀ¤ó¤À¡£
¡¡3ºÐ¥À¡¼¥È²¦¤¬¡¢·üÇ°¤µ¤ì¤¿Ãæµþ¤ÇÌµÇ°¤Î¥ì¡¼¥¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£°È¾å¤Î¸Íºê¤Ï¥ì¡¼¥¹¸å¡Ö¤Þ¤¿¤¬¤Ã¤Æ¤«¤éÇÏ¾ìÆþ¾ì¤Þ¤Ç¡¢¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£Íî¤ÁÃå¤«¤»¤Æ¥²¡¼¥ÈÎ¢¤Þ¤Ç¹Ô¤±¤¿¤±¤É¡¢¥¹¥¿¡¼¥È¤ÇÆ§¤óÄ¥¤ê¤¬Íø¤«¤º¡¢¥È¥â¤òÍî¤È¤¹¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¡£ËÜÍè¤â¤Ã¤È¼ê±þ¤¨ÎÉ¤¯¹Ô¤±¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡£¥ì¡¼¥¹Á°¤Þ¤Ç¤Î²ÝÂê¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ÀÍÕ¤ò¹Ê¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¥ì¡¼¥¹¤Ï¡¢Ã±¾¡2ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥À¥Ö¥ë¥Ï¡¼¥È¥Ü¥ó¥É¤¬¼Ì¿¿È½Äê¤ÎÂç·ãÀï¤òÀ©¤·¡¢G1½éÀ©ÇÆ¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£°È¾å¤Îºä°æ¤ÏºòÇ¯¤Î¥ì¥â¥ó¥Ý¥Ã¥×¤ËÂ³¤¯Æ±¥ì¡¼¥¹3Ï¢ÇÆ¡£ÌÆÇÏ¤ÎÍ¥¾¡¤Ï15Ç¯¥µ¥ó¥Ó¥¹¥¿°ÊÍè10Ç¯¤Ö¤ê2Æ¬ÌÜ¤Î²÷µó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£2Ãå¤Ï¥Ï¥Êº¹¤Ç3ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥¦¥£¥ë¥½¥ó¥Æ¥½¡¼¥í¡¢3Ãå¤Ë¤Ï7ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥é¥à¥¸¥§¥Ã¥È¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£
¡¡¢§¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥ºC¡¡¥À¡¼¥È¹ñºÝ¶¥Áö¤òÁÏÀß¤¹¤ëµ¡±¿¤¬¹â¤Þ¤ê¡¢2000Ç¯¤Ë¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥«¥Ã¥×¥À¡¼¥È¡×¤¬ÁÏÀß¤µ¤ì¤¿¡£14Ç¯¤ÎÂè15²ó¤«¤é¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥«¥Ã¥×¤ÈÌ¾Á°¤òÂØ¤¨¤Æ¡¢°Ê¹ß¤ÏÃæµþ¥À¡¼¥È1800¥á¡¼¥È¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëG1¤È¤·¤ÆÄêÃå¤·¤Æ¤¤¤ë¡£26Ç¯¤«¤é¤Ï1Ãå¾Þ¶â1²¯5000Ëü±ß¤È¸½¹Ô¤è¤ê3000Ëü±ßÁý³Û¤µ¤ì¤ë¡£