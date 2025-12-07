¾¾ËÜ°ËÂå¡¢AKB48¤ÈÅÅ·â¥³¥é¥Ü¡¡¥ß¥Ë¥¹¥«»Ñ¤Ç¥µ¥×¥é¥¤¥º¡Ö¤¹¤´¤¤¤É¤è¤á¤¤¬¡Ä¡ª¡×
¡¡AKB48¤¬ÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ç³«ºÅ¤·¤¿20¼þÇ¯µÇ°¸ø±é¡ØAKB48 20th Year Live Tour 2025 in ÆüËÜÉðÆ»´Û ¡Á¤¢¤Îº¢¡¢ÀÄ½Õ¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¡¢ÀÄ½Õ¤Ç¤¹¡Á¡ÙÃë¸ø±é¤Ë¡¢¾¾ËÜ°ËÂå¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì¤·¤¿¡£12·î4Æü¤«¤é4Æü´ÖÂ³¤¤¤¿¸ø±é¤ÎºÇ½ªÆü¡¢¥Ä¥¢¡¼¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤È¤·¤ÆÆÏ¤±¤é¤ì¤¿¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¡¢°ËÂå¤¬»Ñ¤ò¸«¤»¤¿½Ö´Ö¡¢µÒÀÊ¤Ë¤ÏÂç¤¤Ê¤É¤è¤á¤¤¬Áö¤Ã¤¿¡£
¡ÚÊÌ¥«¥Ã¥È¡Û°ãÏÂ´¶¤Ê¤¤¡ª¥ß¥Ë¥¹¥«»Ñ¤Ç¸½Ìò¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÈÊÂ¤ó¤À¾¾ËÜ°ËÂå
¡¡ÃæÈ×¡¢¡Ö½©¸µ¹¯ ¡ß AI½©¸µ¹¯¡×¤ÎÆÃÈÖ¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿³Ú¶Ê¡Ø¥»¥·¥ë¡Ù¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬»Ï¤Þ¤ë¤È¡¢¤½¤³¤Ë¸½¤ì¤¿¤Î¤Ï¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È°áÁõ¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤À°ËÂå¤À¤Ã¤¿¡£°ËÂå¤Ï¡¢¸½Ìò¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÃæ¤Ë°ãÏÂ´¶¤Ê¤¯ÍÏ¤±¹þ¤ß¤Ê¤¬¤é¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÅ¸³«¡£¼«¿È¤âÁ°Æü¤Þ¤Ç¥Ä¥¢¡¼¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤ÎÂ¸ºß´¶¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡°ËÂå¤ÏÅÐ¾ìÄ¾¸å¡¢¡Ö¤¹¤´¤¤¤É¤è¤á¤¤¬¡Ä¡ª¤Þ¤µ¤«ËÜÊª¤ÎAKB48¤ÎÊý¤È²Î¤¦¤Ê¤ó¤Æ¡Ä¤¹¤´¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¾Ð´é¤Ç¥³¥á¥ó¥È¡£ÆÍÁ³¤Î¶¦±é¤Ë¶Ã¤¤ò±£¤»¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤Ä¤Ä¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤Ç¤ÏÆ²¡¹¤È²Î¤¤ÀÚ¤ê¡¢´ÑµÒ¤òÊ¨¤«¤»¤¿¡£
¡¡¡Ø¥»¥·¥ë¡Ù¤Ï¡¢º£Ç¯9·î¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿ÆÃÈÖÆâ¤ÇAI½©¸µ¹¯¤¬¼ê¤¬¤±¤¿¡Ø»×¤¤½Ð¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¡Ù¤È¤Î»ëÄ°¼ÔÅêÉ¼ÂÐ·è¤ÇÀË¤·¤¯¤âÇÔ¤ì¡¢¤ªÂ¢Æþ¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿³Ú¶Ê¡£¤·¤«¤·¶¦±é¼Ô¤Î¥Ò¥í¥ß¤¬¡Ö¡È¡Ø¥»¥·¥ë¡Ù¤Ï¤¦¤Á¤Î¥Þ¥Þ¤Ë²Î¤ï¤»¤ë¡É¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¡¢º£²ó¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥³¥é¥Ü¤¬¼Â¸½¤·¤¿¡£°ËÂå¤ÎÅÐ¾ì¤Ï¡¢ÈÖÁÈ¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÍ½ÁÛ³°¤ÎÅ¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¤È¤â¤Ë¤·¤¿ÁÒÌîÈøÀ®Èþ¤Ï¡ÖÉé¤±¤¿¡Ø¥»¥·¥ë¡Ù¤ÏÇÛ¿®¤â¤µ¤ì¤Ê¤¯¤Æ¤ªÂ¢Æþ¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¸ì¤ê¡¢°ËÂå¤È¤Î¶¦±é¤ò´î¤ó¤À¡£
¡¡¸ø±é¤Ï¡Ø¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¡¦¥é¥Ó¥Ã¥È¡Ù¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢¿Íµ¤¶Ê¤Î¥Î¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¥á¥É¥ì¡¼¤ò´Þ¤àÁ´46¶Ê¤òÈäÏª¡£½ªÈ×¤Ë¤ÏÎòÂå°áÁõ¤ò¤Þ¤È¤¤20¼þÇ¯¤ÎÊâ¤ß¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤À20¶ÊÏ¢Â³¥á¥É¥ì¡¼¤âÆÏ¤±¤é¤ì¡¢¥é¥¹¥È¤Î¡Øº¬¤âÍÕ¤âRumor¡Ù¤Þ¤Ç²ñ¾ì¤ÎÇ®ÎÌ¤ÏÍî¤Á¤ë¤³¤È¤Ê¤¯Â³¤¤¤¿¡£
¡¡¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤Ç¤Ï¡Ø°¦¤ÎÂ¸ºß¡Ù¡ØPioneer¡Ù¤Ê¤É¤Ç²ñ¾ì¤¬ºÆ¤Ó¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥é¥¹¥È¤Ï¡ØOvertake¡Ù¡£¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤¬Áö¤êÈ´¤±¤¿20¼þÇ¯¥Ä¥¢¡¼¤Î½¸ÂçÀ®¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
