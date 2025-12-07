¶áÆ£¿¿É§¡¢Âçºå¤Î¡È²¸¿Í¡É¤ËºÆ²ñ¡¡´ØÀ¾¤ÎÂç¸æ½ê¡ÄÉÍÅÄ²í¸ù¤Î¸ýÍø¤¤Ç¼Â¸½¡Ö¤É¤³¤Ë¤ª¤ë¤«³ÎÇ§¤·¤Æ¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¤ÎÉÍÅÄ²í¸ù¡Ê62¡Ë¡¢²Î¼ê¤Î¶áÆ£¿¿É§¡Ê61¡Ë¤¬¡¢6ÆüÊüÁ÷¤ÎMBS¥Æ¥ì¥Ó¡Ø¤´¤Ö¤´¤Ö¡Ù¡ÊËè½µÅÚÍË¡¡¸å1¡§54¡¡¢¨´ØÀ¾¥í¡¼¥«¥ë¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤¿¡ª¡×²¸¿Í¤Ç¤¢¤ë¡È´ØÀ¾¤ÎÂç¸æ½ê¡É¤ÈºÆ²ñ¤ò²Ì¤¿¤¹¶áÆ£¿¿É§
¡¡ÉÍÅÄ¤ÈÁêÊý¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¸ÞÊ¬¸ÞÊ¬¤ÎÎ©¾ì¤Ç¥í¥±¤ò¹Ô¤¦ÈÖÁÈ¡£º£²ó¤Ï¶áÆ£¤¬ÁêÊý¥²¥¹¥È¤È¤Ê¤ê¡¢¥ì¥¢¤Ê2¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¼Â¸½¡£¡ÖÂçºåÄ®Ãæ²Ú¤ÎÌ¾Å¹¡×¤ò½ä¤Ã¤¿¡£
¡¡¥È¡¼¥¯¤Ç¤Ï¡¢¶áÆ£¤¬¡Ö²¸¿Í¡×¤À¤È¤¤¤¦¡È´ØÀ¾¤ÎÂç¸æ½ê¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¤«¤Ä¤ÆÂçºå¤ÇÉñÂæ¤Ë½Ð±é¤·¤¿ºÝ¡¢¶¦±é¤·¤¿¥¶¡¦¤Ü¤ó¤Á¤ÎÎ¤¸«¤Þ¤µ¤È¡Ê73¡Ë¤Ç¡¢¶áÆ£¤Ï¡Ö¤Þ¤µ¤È¤µ¤ó¤ËÂçºå¤Î³¹¤ò°ÆÆâ¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È²û¤«¤·¤ó¤À¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¡¢¤Þ¤µ¤È¤Î¸åÇÚ¤Ë¤¢¤¿¤ëÉÍÅÄ¤Ï¡ÖÅÅÏÃ¤·¡¼¤ä¡×¤È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ËÌµÃã¤Ö¤ê¡£¡Ö¡Ê¤Þ¤µ¤È¤ò¡Ë¤Ä¤«¤Þ¤¨¤Æ¡×¡Ö¤É¤³¤Ë¤ª¤ë¤«³ÎÇ§¤·¤Æ¡×¤È»Ø¼¨¤·¡¢¤Þ¤µ¤È¤¬µÞ¤¤ç¡¢¥Ó¥Ç¥ªÄÌÏÃ¤Ç½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¶áÆ£¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈºÇ·ÉÎé¡£¤Þ¤µ¤È¤Ï¡Ö¡ÊÅö»þ¡Ë¤¢¤Ê¤¿¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤¿¡×¤È¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¡Ø¤´¤Ö¤´¤Ö¡Ù¤«¤³¤ì¡ª¤³¤ó¤Ê»þ´Ö¤Ä¤³¤Æ¤â¤í¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Æ±²ó¤Ï¡¢TVer¤Ç¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¤ò¼Â»Ü¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤¿¡ª¡×²¸¿Í¤Ç¤¢¤ë¡È´ØÀ¾¤ÎÂç¸æ½ê¡É¤ÈºÆ²ñ¤ò²Ì¤¿¤¹¶áÆ£¿¿É§
¡¡ÉÍÅÄ¤ÈÁêÊý¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¸ÞÊ¬¸ÞÊ¬¤ÎÎ©¾ì¤Ç¥í¥±¤ò¹Ô¤¦ÈÖÁÈ¡£º£²ó¤Ï¶áÆ£¤¬ÁêÊý¥²¥¹¥È¤È¤Ê¤ê¡¢¥ì¥¢¤Ê2¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¼Â¸½¡£¡ÖÂçºåÄ®Ãæ²Ú¤ÎÌ¾Å¹¡×¤ò½ä¤Ã¤¿¡£
¡¡¥È¡¼¥¯¤Ç¤Ï¡¢¶áÆ£¤¬¡Ö²¸¿Í¡×¤À¤È¤¤¤¦¡È´ØÀ¾¤ÎÂç¸æ½ê¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¤«¤Ä¤ÆÂçºå¤ÇÉñÂæ¤Ë½Ð±é¤·¤¿ºÝ¡¢¶¦±é¤·¤¿¥¶¡¦¤Ü¤ó¤Á¤ÎÎ¤¸«¤Þ¤µ¤È¡Ê73¡Ë¤Ç¡¢¶áÆ£¤Ï¡Ö¤Þ¤µ¤È¤µ¤ó¤ËÂçºå¤Î³¹¤ò°ÆÆâ¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È²û¤«¤·¤ó¤À¡£
¡¡¶áÆ£¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈºÇ·ÉÎé¡£¤Þ¤µ¤È¤Ï¡Ö¡ÊÅö»þ¡Ë¤¢¤Ê¤¿¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤¿¡×¤È¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¡Ø¤´¤Ö¤´¤Ö¡Ù¤«¤³¤ì¡ª¤³¤ó¤Ê»þ´Ö¤Ä¤³¤Æ¤â¤í¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Æ±²ó¤Ï¡¢TVer¤Ç¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¤ò¼Â»Ü¡£