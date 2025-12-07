DAIGO»Ð¤ÎÌ¡²è²È¡¢Ç¯Îð¸ø³«¤ÎÄÁÍýÍ³¤ò¥æ¡¼¥â¥¢¤¿¤Ã¤×¤ê¤ËÌÀ¤«¤¹
Ì¡²è²È¤Î±ÆÌÚ±Éµ®¡Ê¤¨¤¤¤¡¦¤¨¤¤¤¡Ë¤µ¤ó¤¬7Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£Äï¤Ç¤¢¤ë²Î¼êDAIGO¡Ê47¡Ë¤«¤é¤ÎÃÂÀ¸Æü½Ë¤¤¤Ë¥æ¡¼¥â¥¢¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ë±þ¤¨¤¿¡£
DAIGO¤Ï6Æü¡¢¡Öº£Æü¤Ï»Ð¤Î±ÆÌÚ±Éµ®¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ç¤¹¡ª54ºÐ¡¡¤³¤ì¤«¤é¤â»Ð¤é¤·¤¯¸µµ¤¤ËBL³¹Æ»¤òÆÍ¤ÃÁö¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡ª¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤£¤Ã¤·¤å¡×¤È»Ð¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò½ËÊ¡¤·¤Æ¡¢¡Ö#±ÆÌÚ±Éµ®#54ºÐ¡×¤È¥À¥á²¡¤·¤Î¤è¤¦¤Ë¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤òÅº¤¨¤¿¡£¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢±ÆÌÚ¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤ÈÊÖÅú¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¤Á¤Ê¤ß¤Ë¥ï¥¤¤¬Ç¯Îð½Ð¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤É¤¦¤»DAIGO¤¬¥Ð¥é¤¹¤«¤é¤ä¤Ç¡¡Á´Á³µ¤¤Ë¤·¤Æ¤Þ¤»¤ó¤±¤É¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£¤Û¤Û¤¨¤Þ¤·¤¤»ÐÄï¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤Ë¡¢X¾å¤Ç¤Ï¡ÖDAIGO¤µ¤ó¤é¤·¤¯¤Æw¡×¡Ö¤¤¤¤»ÐÄï¤À¤Ê¤¡¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡ÖDAIGO¤È¤Î»ÐÄïÏÃÂç¹¥¤¤Ç¤¹ww¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£