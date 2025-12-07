¡ÚÂç³ØÌîµå¡Û ÅìµþÏ»Âç³Ø£±£°£°¼þÇ¯½Ë²ì²ñ ¸µµð¿Í¡¦¹â¶¶Í³¿»á¡ÖÏ»Âç³Ø¤ÇÌîµå¤ò¤ä¤ì¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡ÅìµþÏ»Âç³ØÌîµåÏ¢ÌÁ¤Î·ëÀ®£±£°£°¼þÇ¯µÇ°½Ë²ì²ñ¤¬£·Æü¡¢ÅÔÆâ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç³«¤«¤ì¡¢£Ï£Â¡¢´Ø·¸¼Ô¤éÌó£±£³£°£°¿Í¤¬½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡¥¹¥Ý¡¼¥ÄÊóÃÎÉ¾ÏÀ²È¤Ç¡¢·ÄÂç»þÂå¤ËÄÌ»»£²£³ËÜ¤ÎºÇÂ¿ËÜÎÝÂÇµÏ¿¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¸µµð¿Í¡¦¹â¶¶Í³¿»á¡Ê£µ£°¡Ë¡¢ÁáÂç¤ÇÄÌ»»ºÇ¹âÂÇÎ¨¡¢ÂÇÅÀµÏ¿¤òºî¤Ã¤¿¸µºå¿À´ÆÆÄ¡¦²¬ÅÄ¾´ÉÛ»á¡Ê£¶£¸¡Ë¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Â¿¤¯¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤¬½ÐÀÊ¡£¹â¶¶»á¤Ï¡ÖÅö»þ¤Ï¤½¤ì¤Û¤É»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¾ì¤ÇÎò»Ë¤ò´¶¤¸¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢Ï»Âç³Ø¤ÇÌîµå¤ò¤ä¤ì¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤·¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤¬½ÐÍè¤¿¤³¤È¤Ë´¶¼Õ¤·¤¿¤¤¡£¤³¤Î¤Ê¤«¤Ç¤Ï¼ãÂ¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢°ú¤·Ñ¤¤¤Ç¤¤¤¯¤Ù¤¤â¤Î¤â¤¢¤ë¤È»×¤¦¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡²¬ÅÄ»á¤Ï¡Ö£³Ç¯½©¤Ë£¸¾¡£±ÇÔÆ±»Î¤ÇÁá·ÄÀï¤ò¹Ô¤Ã¤¿»þ¡¢£±½µ´ÖÁ°¤«¤é¿ÀµÜ¤ËÅ°ÌëÁÈ¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¿¡£À¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Ï¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤â¤¦°ìÅÙ¡¢¤½¤¦¤¤¤¦À¹¤ê¾å¤¬¤ê¤òÏ»Âç³Ø¤Ë¤Ïµá¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¡È¼¡¤Î£±£°£°Ç¯¡É¤Ø¤Î´üÂÔ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£