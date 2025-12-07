ÌîÂ¼¸¬ÆóÏº»á¤¬º´¡¹²¬¿¿»Ê»á¤ËÂçÀâ¶µ¡Ö¤ªÁ°¡ª¡ª¡ª¡×¡¡À¾»³½¨Æó»á¤¬¸½Ìò»þÂå¤òÂçË½Ïª
¡¡¸µ¹Åç¥¨¡¼¥¹¤Ç´ÆÆÄ¤âÌ³¤á¤¿º´¡¹²¬¿¿»Ê»á¡Ê58¡Ë¤È¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¿Æ±³ØÇ¯¤ÎÀ¾»³½¨Æó»á¡Ê58¡Ë¤¬6ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¥¸¥ã¥ó¥¯SPORTS¡×¡ÊÅÚÍË¸å5¡¦00¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£¸½Ìò»þÂå¡¢2¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ1³ØÇ¯¾å¤ÎÀèÇÚ¤Ç¤³¤Á¤é¤â¸µ¹Åç´ÆÆÄ¤ÎÌîÂ¼¸¬ÆóÏº»á¡Ê59¡Ë¤«¤éº´¡¹²¬»á¤¬¡ÈÂçÌÜ¶Ì¡É¤ò¿©¤é¤Ã¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡Ö¥×¥íÌîµåÌ¾¡ªÌÂ¡©¥³¥ó¥Ó¡×¤¬¥Æ¡¼¥Þ¡£¡È¤ª¸ß¤¤¤Î¥×¥íÌîµå¿ÍÀ¸¤ÇÀÚ¤Ã¤Æ¤âÀÚ¤ì¤Ê¤¤Éå¤ì±ï¡É¤È¤·¤Æ¡¢¹Åç¤«¤é¤Ï¸µ¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Î2¿Í¤¬½Ð±é¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢À¾»³»á¤«¤é¡Ö¥µ¥µ¤Ï¶¯¤¤¤Ç¤¹¤è¡£Íð¤ì¤ë¤È¤«¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¡×¤È¤ª¼ò¤Ë¤á¤Ã¤Ý¤¦¶¯¤¤¤³¤È¤òÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿º´¡¹²¬»á¡£¡ÖËèÆü¤Ç¤â¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢365Æü¡Ä¡Ê¤Î¤¦¤Á¡Ë363¡ÊÆü¡Ë¤°¤é¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤Û¤ÜËèÆü°û¤ó¤Ç¤¤¤ë¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤Þ¤º¤Ï¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢À¾»³»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸½Ìò»þÂå¤Ë¤Ï¾¯¡¹º¤¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¡£
¡¡¡Ö¼ã¼ê¤òÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤¯¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¼ã¼ê¤Î¡¢¤½¤ì¤â¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¡£ÍË¾¤É¤³¤í¤òÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤¯¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¸åÇÚÅê¼ê¿Ø¤¿¤Á¤ò°ú¤Ï¢¤ì¤Æ°û¤ß¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿Åö»þ¤Îº´¡¹²¬»á¡£¡Ö¤³¤¤¤Ä¤ÏÂÎ¤¬¶¯¤¤¤«¤é¥¨¥¨¤±¤É¡¢¤½¤¤¤Ä¤é¼å¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¼¡¤ÎÆü¤â¤¦¥Ø¥í¥Ø¥í¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È°±Æ¶Á¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òË½Ïª¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¸¬ÆóÏº¤µ¤ó¤¬°ì²ó¡¢¥µ¥µ¤Ë¡È¤ªÁ°¡ª¡ª¡ªÎ¢Êý¤È°û¤ß¤Ë¹Ô¤±¡ª¡É¡È¸½Ìò¤È¤Ï¹Ô¤¯¤Ê¡ª¡É¡È¸½Ìò¤ÏÍ¶¤¦¤Ê¡ª¡É¤È¡£ÅÜ¤é¤ì¤¿¡×¤Èº´¡¹²¬»á¤¬ÌîÂ¼»á¤«¤éÂçÀâ¶µ¤ò¤«¤Þ¤µ¤ì¤³¤È¤â¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¤¿À¾»³»á¡£
¡¡º´¡¹²¬»á¤Ï¡Ö¤½¤Ã¤«¤éÎ¢Êý¤È¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤À¤Ã¤¿¡£
