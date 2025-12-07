¡Ú¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥ºC¡Û¥¢¥ó¥«¥Ä¤µ¤ó¡¡13Ãå¤Î1ÈÖ¿Íµ¤¥Ê¥ë¥«¥ß¡ÖÍ£°ì¤Î·üÇ°¤ä¤Ã¤¿Ãæµþ¥³¡¼¥¹¤¬¹ç¤ï¤ó¤Î¤«¡×
¡¡¡þÂè26²ó¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥«¥Ã¥×¡Ê2025Ç¯12·î7Æü¡¡Ãæµþ¶¥ÇÏ¾ì¡Ë
¡¡3ºÐ¤«¤é9ºÐ¤ÈÉý¹¤¤À¤Âå¤Î¥À¡¼¥È³èÌöÇÏ¤¬´é¤ò¤½¤í¤¨¤¿G1¡Ö¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥ºC¡×¤¬7Æü¤ËÃæµþ¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢Ã±¾¡2ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥À¥Ö¥ë¥Ï¡¼¥È¥Ü¥ó¥É¤¬¼Ì¿¿È½Äê¤ÎÂç·ãÀï¤òÀ©¤·¡¢G1½éÀ©ÇÆ¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£°È¾å¤Îºä°æ¤ÏºòÇ¯¤Î¥ì¥â¥ó¥Ý¥Ã¥×¤ËÂ³¤¯Æ±¥ì¡¼¥¹3Ï¢ÇÆ¡£ÌÆÇÏ¤ÎÍ¥¾¡¤Ï15Ç¯¥µ¥ó¥Ó¥¹¥¿°ÊÍè10Ç¯¤Ö¤ê2Æ¬ÌÜ¤Î²÷µó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£2Ãå¤Ï¥Ï¥Êº¹¤Ç3ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥¦¥£¥ë¥½¥ó¥Æ¥½¡¼¥í¡¢3Ãå¤Ë¤Ï7ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥é¥à¥¸¥§¥Ã¥È¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£
¡¡Ãæ±û¤ÈÃÏÊý¤ÇÄÌ»»4464¾¡¤Î¸µ¥¸¥ç¥Ã¥¡¼¡¦°ÂÆ£¾¡¸Ê»á¡Ê65¡Ë¤¬¥ì¡¼¥¹¸å¡¢¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£Ã±¾¡1ÈÖ¿Íµ¤¤À¤Ã¤¿3ºÐ¥À¡¼¥È²¦¤Î¥Ê¥ë¥«¥ß¤¬13Ãå¤ËÄÀ¤ó¤À¤³¤È¤Ë¡Ö¥Ê¥ë¥«¥ß¤ÏÍ£°ì¤Î·üÇ°¤ä¤Ã¤¿Ãæµþ¥³¡¼¥¹¤¬¹ç¤ï¤ó¤Î¤«¡£Æþ¾ì¤«¤é¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¹â¤¯¤Æ¹Ô¤¤Ã¤×¤ê¤¬Á´Á³°¤«¤Ã¤¿¡£¥¹¥¿¡¼¥È¸å¤Ëíµ¤¯¥·¡¼¥ó¤â¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¥á¥ó¥¿¥ë¤Î°¤µ¤«¤é¤¤È¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤¿¡£¤¢¤ì¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤âº£Æü¤Ï¸·¤·¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢4Ãå¤È·òÆ®¤·¤¿ÉðËµ³¾è¤Î8ºÐÇÏ¡¦¥á¥¤¥·¥ç¥¦¥Ï¥ê¥ª¤Ï¡Ö°ì½ÖÆÍ¤È´¤±¤ë¤«¤ÎµÓ¿§¡£ÎÏ¤ò½Ð¤·ÀÚ¤Ã¤¿°úÂà¥ì¡¼¥¹¡×¤È¾Î¤¨¤¿¡£
¡¡¢§¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥ºC¡¡¥À¡¼¥È¹ñºÝ¶¥Áö¤òÁÏÀß¤¹¤ëµ¡±¿¤¬¹â¤Þ¤ê¡¢2000Ç¯¤Ë¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥«¥Ã¥×¥À¡¼¥È¡×¤¬ÁÏÀß¤µ¤ì¤¿¡£14Ç¯¤ÎÂè15²ó¤«¤é¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥«¥Ã¥×¤ÈÌ¾Á°¤òÂØ¤¨¤Æ¡¢°Ê¹ß¤ÏÃæµþ¥À¡¼¥È1800¥á¡¼¥È¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëG1¤È¤·¤ÆÄêÃå¤·¤Æ¤¤¤ë¡£26Ç¯¤«¤é¤Ï1Ãå¾Þ¶â1²¯5000Ëü±ß¤È¸½¹Ô¤è¤ê3000Ëü±ßÁý³Û¤µ¤ì¤ë¡£