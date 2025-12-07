·úÊª¤«¤é¹õ±ì¡Ö±ê¤È±ì¤¬¸«¤¨¤ë¡×½»Âð1Åï¤¬Á´¾Æ¡Ô¿·³ã¡¦Æîµû¾Â»Ô¡Õ
7Æü¸áÁ°¡¢¿·³ã¸©Æîµû¾Â»Ô¤Ç½»Âð¤¬Á´¾Æ¤¹¤ë²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¾ÃËÉ¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢²Ð»ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤ÏÆîµû¾Â»Ô·çÇ·¾åÃÏÆâ¤Î¹â¾²¼°¤Ç3³¬·ú¤Æ¤Î°ìÈÌ½»Âð¤Ç¤¹¡£
¶á¤¯¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤¿¿Í¤«¤é¡Ö±ê¤È±ì¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È119ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¾ÃËÉ¼Ö6Âæ¤¬½ÐÆ°¤·¡¢²Ð¤Ï4»þ´Ö¤Û¤É¤Ç¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢½»Âð1Åï¤¬Á´¾Æ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î²È¤Ë¤Ï80ºÐ¤Î½÷À¤¬1¿Í¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Æ¨¤²¤Æ¥±¥¬¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤ä¾ÃËÉ¤¬²Ð»ö¤Î¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÆ°²è¤Ï»ëÄ°¼ÔÄó¶¡¡Û